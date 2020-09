Gebackene Äpfel: Starten Sie mit diesem russischen Frühstück gesund in den Tag (REZEPT)

Der einfachste Weg, Äpfel zu backen, besteht darin, sie einfach in Hälften oder Viertel zu schneiden und sie dann zehn bis 15 Minuten im Ofen oder in der Mikrowelle garen zu lassen. Indem Sie eine Füllung hinzufügen, verwandeln Sie diesen schnellen Snack in ein nahrhaftes Frühstück oder ein kalorienarmes, gesundes Dessert. Für die Füllung gibt es viele Möglichkeiten. Klassisch ist eine Mischung aus Tworog (russische Art von Hüttenkäse oder Quark) mit Honig, Nüssen und Rosinen. Doch auch saure Beerensorten wie die Preiselbeere und dazu Haferflocken oder getrocknete Früchte sind ein Genuss.

Gut an dem Rezept ist, dass es nicht saisonal ist. Die Zutaten gibt es das ganze Jahr über. Aber ich liebe es besonders, erntefrische Herbstäpfel zu verwenden, da sie den reichsten und natürlichsten Geschmack und eine gute Textur haben.

Zutaten:

Victoria Drey Victoria Drey

3 mittelgroße Äpfel;

100 g Tworog/Quark/Hüttenkäse;

50 g Preiselbeere oder Cranberries;

30 g Pekan- oder Walnüsse;

2 EL Honig;

½ Teelöffel gemahlener Zimt.

Zubereitung:

1. Zuerst müssen Sie die Äpfel mit einem scharfen Messer entkernen und aushöhlen. Achten Sie darauf, dass der Boden intakt bleibt. Für dieses Rezept bevorzuge ich säuerliche Apfelsorten, um nachher in Kombination mit der Füllung einen reichhaltigeren süß-sauren Geschmack zu erzielen.

Victoria Drey Victoria Drey

2. Gehen Sie nun zur Zubereitung der Füllung über. Mischen Sie Tworog oder Quark mit Honig und Beeren. Sie können auch gefrorene Beeren verwenden.

Victoria Drey Victoria Drey

3. Eine Handvoll Nüsse fein hacken.

Victoria Drey Victoria Drey

4. Nüsse in die Füllung geben und die Mischung umrühren.

Victoria Drey Victoria Drey

5. Füllen Sie jeden Apfel mit der Füllung bis zum Rand und geben Sie gemahlenen Zimt darüber.

Victoria Drey Victoria Drey

6. Stellen Sie die Äpfel in eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform. Backen Sie sie je nach Größe der Äpfel etwa 30-40 Minuten bei 190 °C.

Victoria Drey Victoria Drey

7. Die Äpfel sind fertig, wenn sie saftig und weich sind. Aus dem Ofen nehmen, eine Minute abkühlen lassen und warm servieren.

Prijatnogo Appetita!

Victoria Drey Victoria Drey

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.