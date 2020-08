Okroschka: So bereiten Sie die russische kalte Suppe zu

Kwas oder Kefir? Keine andere Suppe spaltet die Russen so sehr wie Okroschka. Wir stellen Ihnen hier ein Rezept mit Kefir vor.

Ihren ersten Auftritt hatte die Okroschka-Suppe in Nikolai Osipows Buch „Die traditionelle russische Hausfrau, Haushälterin und Köchin“ aus dem Jahr 1790. Dort wird die Okroschka-Suppe aus verschiedenen Sorten Fleisch, Zwiebeln, frischen und eingelegten Gurken und saurer Sahne hergestellt. Als Brühe dazu wurde Kwas empfohlen.

Wann kam der Kefir auf? Die Massenproduktion des fermentierten Getränks begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland und wurde nach und nach ein wichtiger Bestandteil gesunder Ernährung in der sowjetischen Ideologie. Kwas war zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit verbreitet. Es selbst herzustellen war mühsam. Kefir war eine großartige Alternative.

In den Zeiten des Mangels in der Sowjetunion wurde das Rezept um Schweinewurst ergänzt. Diese galt als die Wurst des armen Mannes. Bis heute wird Schweinewurst im Rezept verwendet.

Kefir-basierte Okroschka-Suppe

(6 Portionen)

Zutaten:

Maria Afonina Maria Afonina

1 Liter Kefir

4 Kartoffeln

2 Gurken

3 Radieschen

2 Eier (oder mehr zum Garnieren)

200 g Schweinewurst oder gekochtes Rindfleisch

Dill, Petersilie, Zwiebeln

Salz

Zubereitung:

1 Kochen Sie die Kartoffeln mit der Schale.

Maria Afonina Maria Afonina

2 Eier hart kochen, pellen und würfeln.

Maria Afonina Maria Afonina

3 Schneiden Sie die Gurken (am besten vorher schälen) und die Schweinewurst in Würfel. Die Wurst kann durch gekochtes Rindfleisch ersetzt werden. Kräuter hacken und die Radieschen in dünne Scheiben schneiden.

Maria Afonina Maria Afonina

4 Die Kartoffel abkühlen lassen, pellen und in kleine Würfel schneiden.

Maria Afonina Maria Afonina

5 Kartoffeln, Gurken, Radieschen, Ei und Wurst in einen Topf geben. Mit Kefir bedecken und mit warmem Wasser (oder Mineralwasser) verdünnen, bis die Konsistenz von Suppe erreicht ist. Nach Belieben Salz hinzufügen.

Maria Afonina Maria Afonina

Saure Sahne und Kräuter dazu servieren und mit einem halben Ei und ein wenig Radieschen anrichten. Guten Appetit!

Maria Afonina Maria Afonina

