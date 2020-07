Frisch, schmackhaft, leicht: Probieren Sie die kalte Sommersuppe Swekolnik

Eine der beliebtesten Suppen in der slawischen Küche ist Borschtsch. Zu dieser Suppe aus Roter Beete schmecken am besten Pampuschki (Hefebrötchen) oder Borodinski-Brot und Salo. Kalter Borschtsch ist reichhaltig und schmackhaft und perfekt geeignet für warme Sommertage, an denen man auch kulinarisch Erfrischung sucht.

Swekolnik ist ebenfalls eine einfache, köstliche und zudem sehr erfrischende Suppe. Genau wie Borschtsch ist die Hauptzutat Rote Beete. Dadurch erhält die Suppe eine interessante Himbeerfarbe. Swekolnik wird als typische Sommersuppe bezeichnet. Die wichtigsten Zutaten wachsen im Garten (Rote Beete, Gurke und verschiedene Gewürze). Sie brauchen außerdem Kefir, Eier und Wurst. Schon ist die Suppe fertig.

Swekolnik wird kalt serviert (daher wird sie auch als „Cholodnik“ bezeichnet) und ist ideal für einen heißen Sommertag. Solche Suppen sind in vielen osteuropäischen Ländern bekannt, vor allem auch in der polnischen und litauischen Küche.

Rote Beete gab es in Russland schon seit dem 10. Jahrhundert. In der russischen Küche wurde sie erst im 14. Jahrhundert populär. Die Köche nutzten die Knollen und ihre Blätter für verschiedene Gerichte wie zum Beispiel Botwinja-Suppe. Rote Beete ist auch eine wichtige Zutat in Salaten oder eben in der Swekolnik-Suppe.

In russischen Kochbüchern wurde Swekolnik ursprünglich als einfaches, aber sehr gesundes Gericht aus Rote Beete und Kwas vorgestellt. Es war eine Speise für die Dienstboten. Später kamen zum ursprünglichen Rezept Gurken, Eier und Fleisch als Zutaten. Einige Köche verwenden auch Radieschen oder Zitronensaft.

Hier finden Sie ein leichtes Swekolnik-Rezept für eine Suppe, die wie frisch aus dem Garten einer Datscha schmeckt.

Zutaten:

3 mittelgroße Knollen Rote Beete;

1,5 Liter Kefir;

2 Gurken;

3 hart gekochte Eier;

250 g Wurst;

Dill, Frühlingszwiebeln und Petersilie;

Salz nach Belieben;

1 Esslöffel Sauerrahm.

Zubereitung:

1. Waschen Sie die Rüben und kochen Sie sie mit Schale anderthalb Stunden, bis sie weich sind. Sie können die Rüben auch schon am Vortag zubereiten, das spart Zeit. Kochen Sie die Eier.

2. Gurken und Wurst in kleine Würfel schneiden. Statt Wurst können Sie auch Schinken oder Hähnchenfilet verwenden.

3. Rote Beete schälen und fein reiben.

4. Zwei Eier pellen und in kleine Würfel schneiden. Das dritte Ei wird zum Garnieren verwendet.

5. Rote Beete, Gurken, Wurst und Eier in einer Pfanne anbraten.

6. Fügen Sie Kefir hinzu, das sorgt für die saure Note der Suppe. Wird die Suppe zu dickflüssig oder reicht die Menge Kefir nicht, um alle Zutaten zu bedecken, können Sie kochendes Wasser hinzufügen. Verrühren Sie alle Zutaten und fügen Sie Salz hinzu.

7. Die Suppe 30 Minuten im Kühlschrank kalt stellen. Anschließend in Suppenschalen füllen und Gewürze (Dill, Frühlingszwiebeln und Petersilie) hinzufügen. Die Suppe mit einem halben gekochten Ei und etwas Sauerrahm garnieren.

8. Für noch mehr Genuss können Sie Kartoffelpüree oder Ofenkartoffeln als Beilage servieren.

Prijatnogo appetita!

