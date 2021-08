Königswatruschka: Ein Kuchen für die Festtafel (REZEPT)

Feuriger Name

Olga Browkina Olga Browkina

Es heißt, dass das Wort „Watruschka“ einen uralten Ursprung hat. Es gibt mehrere Versionen, wie es zu uns gekommen ist. Nach einer Version stammt das Wort aus einem westukrainischen Dialekt, in dem „watra“ so viel wie „Lagerfeuer" bedeutet. Nach einer anderen Version stammt das Wort aus dem Rumänischen, wo „watra“ ein Fladenbrot, das im Feuer gebacken wird, bezeichnet.

Egal, welcher Theorie man zuneigt, alle Wege führen zum Feuer, denn die Menschen der Antike bereiteten Watruschka in riesigen Steinöfen direkt auf offenem Feuer zu. Das Schritt-für-Schritt-Rezept wurde von Generation zu Generation weitergegeben und ist in leicht abgewandelter, aber immer noch schmackhafter Form, in unsere heutige Zeit gelangt.

Vier Tipps zum Backen einer köstlichen Watruschka

Bevor wir in die Zubereitung eintauchen, möchte ich ein paar Empfehlungen geben. Erstens: Viele der Zutaten sind austauschbar, und das ist ein Vorteil. Sie können zum Beispiel Vanillezucker durch Vanilleextrakt ersetzen, und Sie können Backpulver durch Natron ersetzen. Zweitens: Wenn die Königswatruschka hoch aufgehen soll, müssen die Eier und der Zucker mit einem Mixer verrührt werden, während das Mehl mit einem Spatel oder einer Gabel untergehoben werden muss. Drittens: Während der Teig im Ofen backt, sollte die Ofentür geschlossen bleiben, damit der Teig nicht zusammenfällt. Wenn der Ofen ausgeschaltet ist, muss der Kuchen noch zehn bis 15 Minuten abkühlen.

Verschwenden wir nun aber keine kostbare Zeit mehr und beginnen wir gleich mit dem Backen.

Zutaten

Für den Teig

Mehl 300 g

Zucker 50 g

Backpulver 1/2 Teelöffel

Salz 1/2 Teelöffel

Butter 100 g

Für die Füllung

Hüttenkäse mit 5-9% Fettgehalt, 450 g

saure Sahne 150 g

Zucker 150 g

Vanillezucker 1 Teelöffel

Eier 3 Stück

Zubereitung:

1. Halten Sie alle Zutaten abgemessen bereit. In einer tiefen Schüssel Mehl, Salz, Zucker und Backpulver mischen. Dann die kalte Butter mit einer Küchenreibe in Flocken reiben.

2. Danach die Butterflöckchen mit den Händen schnell unter das Mehl mischen, bis Sie Streusel erhalten. Stellen Sie die Schüssel eine halbe Stunde lang in den Kühlschrank.

3. Nun geht es an die Füllung. In einer Rührschüssel Hüttenkäse, saure Sahne, Zucker, Vanille und Eier verrühren, bis eine homogene Masse entstanden ist.

4. 3/4 der Teigstreusel in die Springform geben und an Boden und Rändern festdrücken.

5. Die Füllung in die Form gießen, so dass sie nicht über den Teigrand läuft.

6. Den Rest der Streusel auf die Füllung geben.

7. Die Form für etwa 45 Minuten in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Wenn der Kuchen fertig ist, den Ofen ausschalten und den Kuchen noch 15 Minuten ruhen lassen.

8. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, aus der Form lösen, in Stücke schneiden und Ihren Gästen und Ihrer Familie von Herzen servieren! Ich hoffe, er schmeckt Ihnen genauso gut wie mir!

