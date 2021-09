Top 5 russischer Rebsorten

1. Krasnostop Zolotowski

Diese uralte Rebsorte wird traditionell in der südrussischen Don-Region angebaut, wo sich die Winzer seit kurzem wieder für sie interessieren. Die Sorte ist launisch, unempfindlich gegenüber Frost und Krankheiten und erfordert dennoch ständige Pflege und Aufmerksamkeit. Sie bringt reiche, dunkle, rubinfarbene Weine mit violetten Reflexen hervor. Kenner denken bei dieser Sorte vielleicht an den bekannten Cabernet Sauvignon.

„Diese Sorte ist eine der kultigstenRusslands", sagt Dmitry Sawin, Chefsommelier des Restaurants Artest. „Die besten Weine aus dieser Sorte kommen aus Rostow und Krasnodar“.

Empfehlung: Wedernikow Krasnostop Zolotowski trockener Rotwein von der Weinkellerei Wedernikow; Krasnostop von der Weinkellerei Sober Bash.

2. Kokur

Der russische Botaniker Peter Köppen nahm an, dass die Sorte Kokur im 12. bis 14. Jahrhundert von den Griechen von der Insel Korfu auf die Krim gebracht wurde. In der Antike wurde sie im gesamten Sudak-Tal angebaut und nimmt auch heute noch eine führende Stellung in diesem Gebiet ein. Von der Krim aus verbreitete sich die Sorte im wahrsten Sinne des Wortes in die Don-Region, wo sie als „langer Weißer“ bekannt wurde.

Geerntet wird recht spät bis Mitte Oktober; die Sorte ist nicht frostbeständig. Zu diesem Zeitpunkt haben die Beeren eine gelblich-grüne Farbe und einen Zuckergehalt von 24 Prozent. Die Sorte bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Säure und Süße.

Kokur ist eine vielseitige Rebsorte, da sie nicht nur für Dessertweine, sondern auch für gespritzte Weine wie Port White Surozh und Champagner verwendet wird.

Empfehlung: Kokur brut, weißer Schaumwein von Waleri Zacharin; Pawel Schwetz Petnat Orange, weißer Schaumwein; Kokur aus dem Sonnental; Kokur Orange Barrel von der Weinkellerei Jaila; Belbek Kokur; Kokur Dessert Surosch.

3. Sary Pandas

Diese aus Griechenland stammende Sorte wurde auf der Krim eingeführt und wächst in der Region Sudak.

Die Beeren sind hellgrün mit einer gelblichen Tönung auf der Sonnenseite. Sie reift spät und hat einen Zuckergehalt von 27 Prozent. Die aus ihr hergestellten Dessertweine haben ein dem Tokajer ähnliches Bouquet.

Empfehlung: Kokur Sary Pandas trockener Weißwein aus der Kellerei Waleri Zacharjin; Sary Pandas Premium aus der Kellerei Massandra.

4. Sibirkowi

Die Rebsorte Sibirkowi gewinnt immer mehr an Popularität. Diese Rebsorte wurde zur Zeit Peters des Großen aus Bessarabien (heute Moldawien und Ukraine), Ungarn und Bulgarien nach Russland gebracht und vor nicht allzu langer Zeit in der Don-Region wiedereingeführt.

Sibirkowi hat eine schwache Resistenz gegen Frost und Pilzkrankheiten. Bei der Reifung verliert sie an Säure. Der Zuckergehalt liegt bei 22-27 Prozent.

Empfehlung: Grauburgunder Sibirkovy Sober Bash trockener Weißwein der Weinkellerei Sober Bash; Petnat extra brut Schaumwein der Weinkellerei Fanagoria.

5. Zimljanskij Black

Elena Pogodina, Küchenchefin und Sommelierin des Restaurants BURO. TSUM. Press photo Press photo

Zimljanskij Black ist eine autochthone Rebsorte, die im Don-Tal und im Gebiet Stawropol, seltener im Nordkaukasus, wächst. Sie wurde erstmals 1717 erwähnt, als Peter der Große dem französischen König Ludwig XV. 20 Fässer Zimljanskij-Wein schenkte. Später, im Jahr 1813, tranken die russischen Truppen auf der Place de la Bastille in Paris 3.000 Flaschen Zimljanskij-Wein zu Ehren ihres Sieges über Napoleon.

„Schon vor 200 Jahren wurde an den Tischen der Moskauer und St. Petersburger Elite Schaumwein aus Zimljanskij Schwarzwein serviert; die Sorte existierte bereits, und die Winzer experimentierten aktiv mit ihr", sagt Elena Pogodina, Chefsommelière des Restaurants BURO. TSUM. Zimljanskij Black ist zwar hitze-, aber nicht frostbeständig.

Zimljanskij Black wird für die Herstellung von Schaum- und Rotweinen verwendet, seltener für Dessertweine. Die Rotweine sind intensiv, strukturiert und von leuchtender Farbe. Obwohl es noch keine Daten über die Alterung der Sorte gibt, sehen die russischen Winzer ein großes Potenzial in ihr.

Empfehlung: Einheimischer Zimljanskij Black vom Weingut Fanagoria; Zimljanskoje trockener Rotwein von Zimljanskij Wines.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.