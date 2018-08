Diese sechs Weingüter beweisen: Russland kann nicht nur Wodka

Von Abrau-Djurso an der russischen Schwarzmeerküste bis Nowyj Swjet auf der Krim - probieren Sie Russlands beste Weine bei einem Ausflug in den warmen Süden Russlands.

In Russland geht es nicht immer nur um Wodka, sondern auch um Wein. Sie zweifeln? Dann besuchen Sie einmal diese Weinberge in der russischen Region Krasnodar und auf der Krim und überzeugen Sie sich selbst.

Hier kann man nicht nur die malerische Landschaft und seinen wohlverdienten Strandurlaub, sondern auch einige der besten Weine genießen, die in den historischen Weingütern des Landes hergestellt werden – vom berühmten Abrau-Djurso bis hin zu den Krim-Winzereien Solotaja Balka und Nowyj Swjet.

Abrau-Dyurso Abrau-Dyurso

Einer der wichtigsten Orte für diejenigen, die die besten Weine Russlands probieren möchten, ist das Weinhaus Abrau-Djurso bei Noworossijsk. Das Weingut wurde im Jahre 1870 auf Anordnung des Zaren Alexander II. am malerischen Abrau-See gegründet und blickt auf eine reiche Geschichte der Weinherstellung nach klassischer französischer Technologie zurück und ist heute als führender Schaumweinhersteller Russlands bekannt.

Von mehr als 150.000 Menschen pro Jahr besucht, hat Abrau-Djurso viel zu bieten - nicht nur eine malerische Aussicht auf den See und die umliegenden Weinberge, sondern auch Restaurants, Cafés, eine Schule der gehobenen Gastronomie und geführte Touren zu den vier Meilen langen Bergtunneln inklusive Weinprobe. Wer sich entspannen möchte, kann dies in einem Champagner-Spa tun, wo Trauben und Champagner den Körper zu beruhigen und zu straffen versprechen.

Nikolay Hiznyak/Sputnik Nikolay Hiznyak/Sputnik

Verkaufsberater Dmitrij aus Moskau ist vor zwei Jahren auf Tour gegangen: "Es ist ein wunderbares Tagesausflugsziel. Hier kann man sowohl die schöne Landschaft zu genießen als auch alles Wissenswerte über die Weinherstellung in Abrau-Djurso zu lernen. "

Die französische Geschäftsfrau Cecile aus Rouen stimmt zu: "Ich bin vor ein paar Jahren mit meiner Familie dorthin gefahren. Das Hotel war nicht so teuer und die Weintour war günstig. Ich war auch sehr beeindruckt von der Qualität des Weins und den Investitionen, die getätigt wurden, um das Niveau des Resorts und der Fabrik zu verbessern. Toller Ort, tolle Weinprobe."

2 Myskhako

Myskhako ist ein weiteres Weingut in der Nähe von Noworossijsk. Seine Geschichte reicht ungefähr 150 Jahre zurück, mit kontinuierlicher Produktion auch während der unweiten Zusammenstöße während des Zweiten Weltkriegs. Es war ein beliebter Erholungsort der sowjetischen Elite und produzierte eine Reihe von Weinen von höchster Qualität. Heute kann man "in der Zeit zurückreisen", stille und Schaumweine kosten und historische unterirdische Tunnel aus dem Krieg besichtigen.

"Ich war schon viele Male hier", sagt Dmitrij aus Kirow. "Sowohl auf geführten Touren (die immer faszinierend sind) und auch einfach zum Wein Kaufen. Der Wein hier ist erstaunlich gut und günstig. Diejenigen, die es wissen, verlassen den Ort voller Kisten.“

3 Fanagoria

Ein weiteres großes Weingut in der russischen Region Krasnodar ist Fanagoria, das jährlich mehr als 20 Millionen Liter Wein produziert. Es wurde nach der antiken griechischen Stadt Phanagoria benannt, die hier zwischen dem 6. Jahrhundert v. Chr. und der Invasion durch die Russen im Mittelalter blühte.

Weiß- und Rotweine, Schaumweine, Cognac, Traubenwodka (Chachi) und Balsam - der Ort bietet eine Vielzahl von Alkoholprodukten und zählt zu den fünf größten russischen Flaschenweinherstellern. Zuletzt gewann sein Muskat Ottonel Brut die Silbermedaille bei einem internationalen Wettbewerb in Frankreich.

Hier können die Besucher die Küferei, Weinberge und einen der größten unterirdischen Weinkeller Russlands (3.000 m²) mit Verkostungshalle und Weinmuseum besichtigen. "Ausgezeichnete russische Weine", sagt Pawel, der regelmäßig aus St. Petersburg hier her kommt. "Ohne Chemie ist alles, davon kann man sich auf einer geführten Tour und Degustation persönlich für die hohe Qualität überzeugen."

4 Massandra

Das Weingut Massandra ist das Kronjuwel der Krim (und Russlands), wenn es um Vielfalt geht. Es beherbergt eine der größten Sammlungen erlesener und seltener Weine aus aller Welt. Die Kollektion umfasst Sherry de la Frontera aus dem Jahr 1775, der zu den ältesten Weinen der Welt zählt. Eine Flasche wurde 2001 bei Sothers in London für 43.500 Dollar versteigert.

Das Weingut ist das älteste auf der Krim und wurde zwischen 1894 und 1897 erbaut. Heute können die Besucher an Verkostungen und Führungen in den Weinkellern teilnehmen und den Sonnenuntergang im geräumigen Innenhof über den Bergen bei Degustation mit Konzert klassischer Musik erleben.

Maria, eine Journalistin aus Moskau, besuchte kürzlich einen dieser Open-Air-Musikabende und sagt: "Ich war in vielen Weingütern Europas, Südamerikas, Australiens und Neuseelands, aber nur hier kommen Kultur, Essen und Wein zusammen – nahtlos und schön. Abgesehen von der Weinkollektion denke ich, dass auch Architekturliebhaber hier eine großartige Zeit haben werden, denn das Gebäude selbst ist so grandios und beeindruckend.“

5 Solotaja Balka

Das Restaurant Solotaja Balka befindet sich etwa 20 bis 30 Minuten Fahrt von Sewastopol entfernt und ist seit 1889 eine Freude der Sektliebhaber. Im Gegensatz zu den meisten alten Weingütern der Krim und im Krasnodar Gebiet, die vom Grafen Golizyn gegründet wurde, ist Solotaja Balka das Werk von Alexander Witmer.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion verlor Solotaja Balka seinen früheren Ruhm in der Welt der Schaumweine, bis Investoren aus Moskau beschlossen, das Weingut umzugestalten. Während die Winzertraditionen der Vergangenheit treu blieben, haben die neuen Besitzer des Weinguts auch viel in die italienische Technologie investiert und das gesamte Gebäude neu gestaltet. Ein modernes Glasgebäude mit einem Dachrestaurant, in dem oft DJs spielen, ziert das Gebiet und zieht ein viel jüngeres und hipperes Publikum als zuvor an.

Zusätzlich zu den traditionellen Weinproben können Gäste hier eine Quad-Tour mit Nervenkitzel durch das riesige Gebiet unternehmen. Wenn Kunst Ihre Sache ist, besuchen Sie den modernen Kunstpark. Musikfans planen Sie Ihre Reise für den nächsten Sommer, denn Solotaja Balka veranstaltet Anfang August sein jährliches Rockfestival „ZB-Fest“.

Der Geschäftsmann Andras aus Ungarn erzählt, was dieses Weingut von den anderen unterscheidet: "Abgesehen von fantastischen Weinen können Sie eine Radtour durch die Reben unternehmen oder mit Quads die ausgetretenen Pfade verlassen, um die Umgebung zu erkunden. Unsere Reiseführerin Daria, die perfektes Englisch sprach, sagte uns auch, dass Sie Wein-Quests machen können, wenn Sie im Voraus buchen. Den Sonnenuntergang an der Bar auf der Dachterrasse mit DJ-Tunes im Hintergrund zu sehen, ist der perfekte Weg, einen so aktiven Tag zu beenden."

6 Nowyj Swet

Artem Kreminsky/Sputnik Artem Kreminsky/Sputnik

Das Weingut Nowyj Swet stammt aus dem Jahr 1878 und befindet sich im gleichnamigen Dorf, das sich entlang einer wunderschönen einsamen Bucht im östlichen Teil der Halbinsel Krim erstreckt. Die hier seit 1888 von Graf Golizyn produzierten Schaumweine wurden 1896 bei der Krönung des letzten russischen Zaren Nikolaus II. serviert und schon vier Jahre später, 1900, wurde seine Kreation weltweit bekannt, als sie auf der Weltausstellung in Paris den Grand Prix gewannen. Heute stellt Nowyj Swet echten Champagner her, indem er die gleichen Techniken wie französischer Champagner verwendet, was Nowyj Swet das Recht gegeben hat, den eigentlichen Begriff Champagner anstelle von Sekt zu verwenden.

Das Weingut hat sich seit Sowjetzeiten kaum modernisiert, und sich so seinen einzigartigen Charme behalten. Dieses Weingut ist ideal für Geschichtsinteressierte. Die Zaren-Tour zum Beispiel führt Sie zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts, als Zar Nikolaus und seine Familie den Grafen Golizyn in Nowyj Swet besuchten. Die Golizyn-Stiege-Tour bietet Besuchern die einzigartige Möglichkeit, das Tunnellabyrinth zu erkunden, das Ende des 19. Jahrhunderts gegraben wurde. Alle Touren enden mit einer Verkostung in der geräumigen Halle mit schönen Buntglasfenstern.

Andrej, ein Filmregisseur aus Nischni Nowgorod, erzählt von seiner jüngsten Erfahrung: "Was ich an Nowyj Swet wirklich gut fand, ist der enorme Stolz, den die Arbeiter auf ihre Arbeit zeigen. Sie lieben ihren Wein wirklich! Diese Leidenschaft ist in der Qualität zu spüren. Wenn Sie durch das Weingut gehen, sehen Sie Gedichte, die von Mitarbeitern über den besten Schaumwein der Welt (d. H. Nowyj Swet Wein) geschrieben wurden und das zaubert Ihnen wirklich ein Lächeln ins Gesicht.“

Mehr über den russischen Wein erfahren Sie hier:

>>> Russischer Wein: Reif für Europa

>>> Wein läuft Wodka den Rang ab

>>> Die Mitgift der Krim: Wein, Werften und Wellness

>>> Im Land des Wodkas fließt guter Wein

>>> Ausländische Weine werden wohl teurer: Schluss mit Genuss?

>>> Der Weinberg ruft

>>> Warum unterstützten russische Herrscher den Weingenuss ihrer Untertanen?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.