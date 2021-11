Kruglik: Hochzeitstorte wie bei den Kosaken (REZEPT)

Kosaken sind eine ethnisch-soziale Gemeinschaft, die seit 500 Jahren im Süden Russlands lebt. Ihre Gerichte sind einfach, aber absolut authentisch. Ein solches Gericht ist ein Kuchen namens „Kruglik“ (krugly bedeutet auf Russisch rund). Kruglik ist ein festlicher Kuchen aus Hefeteig mit verschiedenen Füllungen und bunten Verzierungen. Der Kuchen kann mit Fleisch, Äpfeln, Kohl, Hüttenkäse oder Marmelade gefüllt werden.

Früher wurde Kruglik nur zu besonderen Anlässen gebacken, etwa zu Hochzeiten. Kosakenhochzeiten fanden in der Regel im Herbst nach der Ernte statt, wenn alle etwas mehr Zeit hatten. Der Kuchen symbolisierte Gastfreundschaft, die Großzügigkeit der Besitzer und das Wohlergehen der Familie.

Es gibt jedoch einige Regeln. Wenn der Kruglik zum Beispiel süß ist, sollte man ihn mit Puderzucker bestreuen, und wenn er mit Fleisch zubereitet wird, sollte man Brühe (etwa 300 ml) zur Füllung hinzufügen. Auf diese Weise wird er saftiger und schmackhafter. Ein weiteres Geheimnis des Kosaken-Kruglik ist seine goldbraune Kruste. Um das zu erreichen, muss man den Kuchen nach 15-20 Minuten im Ofen mit Eigelb bestreichen. Es lohnt ich auch, den Teig mit den Händen intensiv zu kneten.

Zutaten

Olga Browkina Olga Browkina

Für den Teig:

270 ml Milch

270 ml Milch 4 x je 250 g Mehl

4 x je 250 g Mehl 100 g Butter

100 g Butter 100 g Zucker

100 g Zucker 2 Eier

2 Eier 20 g Hefe

20 g Hefe 1/2 Teelöffel Salz

Für die Füllung:

100 g Äpfel (frisch oder getrocknet)

100 g Äpfel (frisch oder getrocknet) 1\2 Glas Marmelade

Zubereitung:

1. Warme Milch in eine tiefe Schüssel gießen, ein Ei, Salz, Zucker und Hefe hinzufügen und mit einem Schneebesen verrühren. 10 Minuten ruhen lassen.

Olga Browkina Olga Browkina

2. Anschließend geschmolzene Butter hinzufügen, verquirlen und nach und nach das Mehl einarbeiten. 100 bis 200 Gramm übrig lassen.

Olga Browkina Olga Browkina

3. Diese Menge Mehl auf den Tisch sieben und den Teig darauf mit den Händen kneten, bis er geschmeidig ist.

Olga Browkina Olga Browkina

4. Den Teig in eine Schüssel geben, mit Frischhaltefolie abdecken, dann die Schüssel in ein großes, warmes Handtuch einwickeln und 40 bis 50 Minuten gehen lassen.

5. Anschließend den Teig aus der Schüssel nehmen. Er ist dann sehr geschmeidig, elastisch und warm und lässt sich gut bearbeiten. Den Teig auf eine mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche legen.

6. Ein Stück Teig zu einem runden Kuchen ausrollen. Mit geschnittenen Äpfeln füllen und mit Marmelade bestreichen. Darauf achten, dass die Marmelade nicht auf das Backblech tropft.

Olga Browkina Olga Browkina

7. Ein weiteres Stück Teig ausrollen und in Streifen schneiden, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Olga Browkina Olga Browkina

8. Legen Sie neun Streifen vertikal und in gleichmäßigen Abständen auf den gefüllten Kuchen. Die längeren Streifen in der Mitte und die kürzeren Streifen an den Enden verwenden.

9. Jeden zweiten Streifen (insgesamt fünf) ganz nach hinten falten, so dass er fast von der Torte abfällt. Legen Sie einen der neun unbenutzten Streifen senkrecht darauf. Falten Sie die fünf senkrechten Streifen zurück, so dass sie über dem senkrechten Streifen liegen. Es bleiben acht Streifen übrig.

10. Klappen Sie die anderen fünf vertikalen Streifen zurück. Legen Sie einen der acht noch nicht verwendeten Streifen senkrecht darüber. Klappen Sie die fünf senkrechten Streifen zurück, so dass sie über dem senkrechten Streifen liegen. Jetzt sehen Sie schon das schöne gewebte Muster! Wiederholen Sie den Vorgang mit den letzten Streifen, indem Sie die Streifen über- und untereinander verweben.

Olga Browkina Olga Browkina

11. Falten Sie den überschüssigen Teig, der über die Ränder des Kuchens hinausgeht, zurück und stecken Sie ihn mit dem unteren Kuchenteig zusammen.

Olga Browkina Olga Browkina

12. Den restlichen Teig in 4 Kugeln teilen und diese ausrollen. Den ersten so entstandenen Kreis auf den Tisch legen, mit warmer Butter bestreichen und mit Zucker bestreuen. Den zweiten Kreis darauf legen und den Vorgang wiederholen.

Olga Browkina Olga Browkina

13. Den dicken Kreis in acht Teile teilen.

Olga Browkina Olga Browkina

14. Jedes Teil einschneiden wie auf dem Foto. Nun die einzelnen Teigschichten durch diesen Schnitt ziehen.

Olga Browkina Olga Browkina

15. Verzieren Sie die Gittertorte mit den Ornamenten aus dem vorherigen Schritt.

16. Den Kuchen mit einem mit etwas Milch vermischten Ei bestreichen.

Olga Browkina Olga Browkina

17. Die Torte 40 Minuten lang bei 180 Grad Celsius backen. Aus dem Ofen nehmen, mit einer Sprühflasche oder einem Pinsel mit Wasser besprenkeln. Den Kuchen mit einem Handtuch abdecken und 10 bis 15 Minuten ruhen lassen. Der Kuchen wird sehr weich und zart sein. Guten Appetit!

Olga Browkina Olga Browkina

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.