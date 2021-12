Pawlowa-Kranz: Ein typisches Sommerdessert im weihnachtlichen Gewand (REZEPT)

Diese Süßwarenkreation wurde von der Schönheit und Anmut einer der größten russischen Ballerinen, Anna Pawlowa, in den 1920er Jahren inspiriert.

Eine köstliche Mischung aus Baiser, Schlagsahne und Beeren - traditionell gilt „Pawlowa“ als ein Sommerdessert. Es passt perfekt zu frischen Erdbeeren, Kirschen und Himbeeren, was die klassische Variante ist. Ich möchte jedoch nicht bis zum nächsten Sommer warten, um eine meiner Lieblingssüßigkeiten zu genießen - warum also nicht andere saisonale Früchte und Beeren hinzufügen?

Mit Kiwi, Kaki, Bananen, Granatapfel, Zitrusfruchtquark und Feigen gibt es buchstäblich Dutzende von saisonalen Variationen für die Pawlowa-Füllung. Heute verwende ich eine Mischung aus Sanddorn und Preiselbeeren, aber Sie können jede beliebige Beerenart hinzufügen.

Das Gleiche gilt für die Form. Ursprünglich wurde die Pawlowa als große Torte oder als kleines Küchlein serviert. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht zu allem Möglichen formen kann: von einem romantischen Herzen bis hin zu einem auffälligen Kranz, der sich am besten für das Weihnachtsfest eignet.

Was ich außerdem an diesem Dessert liebe, ist, dass man die Baisermasse und die Beerenfüllung im Voraus zubereiten kann. Dann braucht man nur noch zehn Minuten, um die Sahne zu schlagen und die Torte kurz vor dem Servieren zusammenzusetzen. Das ist eines der gastfreundlichsten Desserts überhaupt. Bereiten Sie also die Zutaten vor, schalten Sie „Jingle Bells“ ein und fangen Sie an zu kochen!

Zutaten für die Baisermasse

● 4 Eiweiß

● 200 g Puderzucker

● 20 g Speisestärke

● 1 Teelöffel Zitronensaft

● Prise Salz

Zutaten für die Füllung

● 150 g Sanddorn

● 150 g Preiselbeeren

● 100 g Zucker

● 300 ml Sahne (30-35% Fett)

● eine Handvoll Granatapfelkerne

Zubereitung

1. Das Eiweiß mit einer Prise Salz in einer großen Schüssel steif schlagen. Ich empfehle, die Schüssel zu entfetten und die Schneebesen vor dem Kochen mit etwas Zitronensaft oder Essig zu benetzen, um die richtige Baisertextur zu erhalten.

2. Nach und nach Puderzucker und Zitronensaft hinzufügen und etwa 5-7 Minuten lang schlagen, bis die ikonische, glänzende und gleichmäßige Baiser-Textur erreicht ist. Speisestärke hinzufügen und mit einem Mixer oder einem Spatel verrühren.

3. Als Nächstes breiten Sie Backpapier auf einem Blech aus. Da wir eine schöne Kranzform erhalten möchten, zeichnen Sie mit einem Stift ein Muster auf Papier. Den Kranz mit einem Spritzbeutel mit beliebiger Tülle oder einem Esslöffel auf dem Backpapier platzieren.

4. Ich empfehle, in der Mitte des Kranzes eine Öffnung zu lassen, denn so lässt sich die Füllung viel leichter auf der Oberfläche verteilen.

5. Die Baisers bei 120° Grad 70 Minuten lang backen; eine weitere Stunde im ausgeschalteten Ofen ruhen lassen und dann bei Zimmertemperatur vollständig abkühlen lassen.

6. Nun geht es an die Füllung. Beginnen wir mit den Beeren. Den gefrorenen Sanddorn mit 50 g Zucker in einen Topf geben und 7-10 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Von Zeit zu Zeit umrühren.

7. In eine Tasse geben, mit einem Mixer eine glattere Konsistenz herstellen und vollständig abkühlen lassen. Sie werden feststellen, dass die Beerenmischung beim Abkühlen dicker wird.

8. Wiederholen Sie den Vorgang mit Preiselbeeren oder anderen Beeren Ihrer Wahl.

9. Nun haben wir unsere beiden leckeren Beerengrundlagen für die Pawlowa-Füllung.

10. Der letzte Schritt ist das Schlagen der Sahne, bis sie weiche Spitzen bildet. Ich füge hier keinen Zucker hinzu, denn Meringues und Beerenfüllungen sind schon süß genug. Hier ein Geheimtipp: Wenn Sie eine stabilere Füllung mit einem reichhaltigeren Geschmack wünschen, geben Sie die Hälfte eines Stücks Frischkäse oder Mascarpone in die Sahnebasis.

11. Stellen Sie nun sicher, dass alles vollständig abgekühlt ist, und beginnen Sie mit dem Zusammensetzen des Kranzes! Zuerst die Hälfte der Beerenfüllung auftragen. Ich nehme abwechselnd Preiselbeeren und Sanddorn, Esslöffel für Esslöffel.

12. Dann mit einem Löffel oder einer Spritztülle die Schlagsahne auftragen und mit der restlichen Beerenfüllung abschließen. Zum Schluss einige Granatapfelkerne darüber streuen und nach Belieben dekorieren.

13. Bereiten Sie frischen Kaffee zu, servieren Sie Ihren Pawlowa-Kranz und genießen Sie die festliche Weihnachtsstimmung. Prijatnogo Appetita.

