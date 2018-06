Leicht wie russische Ballerinen: "Anna Pawlowa", das Dessert mit frischen Beeren

Wenn Sie ein süßes und leichtes Rezept für den Sommer suchen, wäre meine beste Empfehlung Pawlowa. Es ist eines der einfachsten Desserts, die ich je gemacht habe, aber es ist dennoch wahnsinnig lecker.

Die Geschichte, die hinter diesem Dessert steckt, ist sehr interessant. Es wird angenommen, dass Pawlowa von einem Konditor aus Australien oder Neuseeland kreiert wurde, der 1926 während der Ballett-Tournee von der Grazie der russischen Ballerina Anna Pawlowa verzaubert wurde. Einige behaupten sogar, dass das Baiser, welches als Basis für Pawlowa dient, einem Tutu, dem von Balletttänzerinnen getragenen kurzen Röckchen, ähnelt.

Jeder weiß, dass Pawlowa ein sagenhafter Kuchen ist, aber in letzter Zeit bereite ich ihn häufig in Form von kleinen individuellen Küchlein vor, die ich liebevoll Mini-Pawlowas nenne. Ich empfinde diese kleinen Versionen als bequemer, sowohl beim Servieren als auch beim Dekorieren. Aber um ehrlich zu sein, können Sie Pawlowa so gestalten, wie Sie wollen. Es geht nicht so sehr um die Form als um den wunderbaren Geschmack. Ein echtes Pawlowa-Baiser ist außen knusprig und innen leicht klebrig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kombination von Schlagsahne und frischen Beeren, die gemeinsam den zarten und verträumten Geschmack erzeugen. Pawlowa ist eines der wenigen Desserts, bei denen man nicht das Gefühl hat, zu viel gegessen zu haben, das aber trotzdem einen hervorragenden und reichen Geschmack besitzt.

Zutaten:

Vier Eiweiße

200 Gramm Puderzucker

Vier Teelöffel Speisestärke

Ein Teelöffel Apfelessig

300 Milliliter Schlagsahne

Eine Prise Salz

Frische saisonale Beeren

Zubereitung:

Victoria Drey Victoria Drey

Um das Baiser zuzubereiten, benötigen Sie zunächst eine große Glasschüssel, in der Sie jegliches Fett mit einem in Essig getränkten Papiertuch entfernt haben. Trennen Sie die Eigelbe vorsichtig von den Eiweißen und verquirlen Sie das Eiweiß mit einer Prise Salz, bis es steif ist.

Victoria Drey Victoria Drey

Als nächstes beginnen Sie allmählich den Puderzucker, Esslöffel für Esslöffel, hinzuzufügen während der Mixer läuft. Verquirlen Sie alles für ein paar Minuten, bis der ganze Zucker vermengt wurde und Sie eine seidige und glänzende Textur haben. Schalten Sie den Mixer aus und fügen Sie etwas Essig und Speisestärke hinzu. Dadurch wird das Baiser texturierter und knuspriger. Heben Sie beides sehr vorsichtig mit einem Teigschaber unter die Menge.

Victoria Drey Victoria Drey

Als nächstes müssen Sie das Baiser formen. Sie können einen Spritzbeutel mit jeder mittelgroßen Düse verwenden, um perfekte Baisers zu kreieren, aber meine Lieblingstechnik besteht darin, zwei normale Esslöffel zu verwenden. Dies ermöglicht ein authentischeres und delikateres Aussehen. Geben Sie runde Kleckse auf das Backblech und drücken diese in der Mitte etwas ein, um eine Mulde für die spätere Garnierung zu schaffen. Die Baisers bei 100 bis 120 Grad Celsius etwa 1,5 Stunden backen, dann den Ofen ausschalten und die Baisers darin ruhen lassen, bis der Ofen abgekühlt ist.

Die Creme ist genauso einfach zuzubereiten. Einfach die Schlagsahne aufschlagen, bis sie sanfte Spitzen bildet. Je nach Geschmack können Sie auch etwas Vanilleextrakt oder sogar Joghurt oder Frischkäse hinzufügen. Die einzige Sache, von der ich jedoch abrate, ist, die Creme zusätzlich mit Zucker zu süßen, weil die Baisers bereits süß genug sind und reine Schlagsahne diese Süße besser ausgleicht.

Victoria Drey Victoria Drey

Sobald die Baisers vollständig abgekühlt sind, geben Sie mit einem Löffel etwas Sahne in die Mitte jedes Baisers und bedecken diese dann mit den frischen Beeren. Ich verwende in der Regel frisch zerkleinerte Erdbeeren und Wildkirschen. Dann können Sie Ihre fantastischen Mini-Pawlowas für den Sommer auch schon genießen.

Prijatnogo appetita!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.