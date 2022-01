Köstliche Aprikosen-Walnuss-Füllung: So backen Sie einen Botlich-Kuchen (REZEPT)

Der Botlich-Kuchen ist nach einem Dorf in Dagestan im Nordkaukasus benannt, wo er traditionell zu Hochzeiten und anderen Feiertagen gebacken wird. Heute ist dieser Kuchen jedoch weit über das kleine Bergdorf hinaus bekannt.

Die Besonderheit des Kuchens ist seine mehrschichtige Füllung, die aus getrockneten Aprikosen und Walnüssen besteht, die in dieser Region wachsen. Der Botlich-Kuchen wird aus einem Teig gebacken, der von der Konsistenz her an Mürbeteig erinnert. Am besten bereitet man den Teig am Vorabend zu und backt den Kuchen am nächsten Tag.

Einer der Gründe für die Beliebtheit des Kuchens ist, dass er sehr lange gelagert werden kann, ohne seinen Geschmack zu verlieren. Früher wurden solche Kuchen auf eine lange Reise mitgenommen. Sie eignen sich gut zum Einfrieren.

Obwohl dieser Kuchen normalerweise kalt serviert wird, muss ich zugeben, dass es sehr schwer ist, ihm zu widerstehen, wenn er frisch aus dem Ofen kommt. Aber kalt aufgeschnitten, fällt der Kuchen nicht aus der Form.

Ich habe mich für das klassische Rezept ohne Gewürze entschieden. Aber beim nächsten Mal werde ich versuchen, Zimt für die Füllung zu verwenden. Die Aprikosen und Walnüsse machen ihn jedenfalls zu einem herzhaften Kuchen, und ich bin sicher, dass man sich nicht mit einem Bissen begnügen wird.

Zutaten für 8 Portionen

Teig:

450 g Mehl

80 g Kristallzucker

100 g Butter

1 Ei

100 ml Kefir

100 ml Saure Sahne

1 TL Backpulver

1 Eigelb (zum Bestreichen)

Füllung:

200 g Getrocknete Aprikosen

200 g Walnüsse

200 g Zucker

Zubereitung:

1.In einem Glas Backpulver mit Kefir verrühren, der durch die Reaktion mit dem Backpulver zu schäumen beginnt.

2.Zucker und Ei schlagen, bis ein leichter Schaum entsteht; dann saure Sahne, Kefir und geschmolzene (und abgekühlte) Butter hinzufügen.

3.Mehl zugeben und zu einem homogenen, elastischen Teig kneten.

4.Den Teig in Frischhaltefolie einwickeln und sechs Stunden oder sogar über Nacht kalt stellen.

5.Nach sechs Stunden (in meinem Fall am nächsten Tag) die Aprikosen abspülen und eine halbe Stunde lang in warmem Wasser einweichen. Auf einem Handtuch abtrocknen und im Mixer zerkleinern, bis eine glatte Aprikosenmasse entstanden ist. Die Nüsse waschen, trocknen und in einem Mixer zerkleinern.

6.100 g Zucker zu den Aprikosen und Nüssen geben. Die Füllung ist fertig.

7.Den Backofen auf 210 Grad vorheizen. Teilen Sie den Teig in drei Teile. Zwei große und ein kleiner.

8.Mehlen Sie Ihre Arbeitsfläche und rollen Sie eines der größeren Teigstücke so aus, dass es etwas größer ist als eine Backform des Durchmessers 24 Zentimeter. Bereiten Sie einen Boden mit Rand zu. Benutzen Sie Backpapier, damit der Teig nicht kleben bleibt.

9.Die erste Schicht der Walnussfüllung auflegen. Lassen Sie einige Nüsse übrig, um sie am Ende über den Kuchen zu streuen.

10.Rollen Sie das kleine Stück Teig aus, das dem Durchmesser der Backform entspricht, und legen Sie es auf die Walnussschicht.

11.Die Aprikosenfüllung darauf geben.

12.Das letzte große Stück Teig ausrollen und den Kuchen damit bedecken.

13.Die Torte mit einer Mischung aus Eigelb und einem Löffel Sahne bestreichen und mit den restlichen Nüssen bestreuen.

14.35 Minuten lang backen.

15.Probieren Sie den Kuchen, wenn er noch warm nicht heiß) ist.

16.Aber es ist besser, den Botlich-Kuchen gekühlt zu servieren. So ist es einfacher, ihn in kleine Rauten zu schneiden.

