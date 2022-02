„Eskimo am Stiel“: Was steckt hinter dem sowjetischen „Volkseis“? (REZEPT)

Dieses legendäre Eis war dazu bestimmt, in der UdSSR die Nummer eins zu werden.

„Eskimo am Stiel" sollte nach dem Willen von Anastas Mikojan in Massenproduktion zu erschwinglichen Preisen hergestellt werden. Der sowjetische Kommissar für die Lebensmittelindustrie war überzeugt, dass ein Sowjetbürger mindestens fünf Kilogramm dieses Eises pro Jahr essen sollte.

„Eskimo“ kam in den 1930er Jahren in der UdSSR auf den Markt, und bald darauf wurde das Land nach den Vereinigten Staaten das zweitgrößte Land der Welt, was Produktion und Verzehr von Speiseeis betraf.

Das sowjetische Speiseeis übertraf die amerikanische oder französische Konkurrenz jedoch in der Qualität. Dies war auf die offizielle sowjetische Staatsnorm GOST zurückzuführen, nach der „Eskimo“ hergestellt wurde. Sowjetisches Speiseeis enthielt keine Konservierungsstoffe, sondern nur natürliche Milch. Alle Eissorten wurden nach einem einheitlichen Verfahren hergestellt, so dass es überall im ganzen Land gleich schmeckte.

Wenn Sie die Zutaten und Techniken kennen, können Sie ihr „Eskimo“-Eis zu Hause herstellen. Das Rezept, das wir heute verwenden werden, stammt aus dem bekanntesten sowjetischen Kochbuch von 1959.

Zutaten für 8 Portionen

Zutaten für die Basis-Eiscreme:

400 ml Milch 3,2 bis 6 Prozent 130 ml Sahne 33 Prozent

130 g Zucker 5 bis 7 g Vanillezucker

Für die Plombier-Eiscreme:

Basis-Eiscreme Noch einmal 130 ml Sahne 33 Prozent

Zutaten für die Glasur:

100 g Butter 100 bis 150 g Schokolade

Sonstiges Material:

Eisstäbchen

Zubereitung

1. Beginnen wir mit der Basis-Eiscreme. Zunächst wird das Eigelb mit Zucker und Vanille verrührt, bis die Masse weiß ist. Der Zucker muss nicht vollständig gelöst sein, es reicht, wenn die Masse weiß ist.

2. Die Milch mit der Sahne mischen und kurz vor dem Siedepunkt vom Herd nehmen.

3. Die heiße Milch langsam unter ständigem Rühren zum verquirlten Eigelb gießen.

4. Die Mischung auf den Herd stellen und bei niedriger Temperatur unter ständigem Rühren erhitzen. Die Masse darf nicht kochen, sonst ist alles ruiniert. Am Ende wird die Masse eindicken und eine glasige Schicht an einem Löffel hinterlassen. Dieser Vorgang dauert etwa 15 bis 25 Minuten, je nach der Größe des Topfes.

5. Die Basis-Eiscreme ist nun fertig. Die Mischung durch ein Sieb filtern und bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Gelegentlich umrühren, damit sich keine Haut bildet. Nachdem die Mischung auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, stellen Sie sie für mindestens zehn bis 20 Minuten in den Kühlschrank.

6. Wir fahren mit dem Plombier-Eiscreme fort. Sahne schlagen und nach und nach mit einem Spatel unter die Basis-Eiscreme heben.

7. Nochmals 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank stellen, anschließend verrühren und erst dann in die mit Frischhaltefolie ausgelegte Form in den Gefrierschrank stellen.

8. In der ersten Stunde muss das Eis alle 15 bis 20 Minuten gründlich umgerührt werden. In den nächsten 3 bis 4 Stunden das Eis alle 30 bis 40 Minuten aus dem Gefrierfach holen und erneut sehr gründlich rühren. Ich nutze dazu einen Schneebesen, aber Sie können auch einen Löffel oder einen Mixer nehmen. Ziel ist es, die Eiskristalle, die sich bilden, vorsichtig zu brechen. Danach das Eis in einem luftdichten Behälter für mindestens sechs bis acht Stunden weiter gefrieren lassen.

9. Der nächste Schritt besteht darin, aus der Eismasse ein „Eskimo“-Eis zu machen. Dazu das Eis aus dem Behälter holen und in Rechtecke schneiden. Stäbchen hineinstecken, Eis gegebenenfalls noch etwa zurechtscheiden und erneut mindestens eine Stunde in das Gefrierfach stellen.

10. Für die Glasur Butter mit Schokolade schmelzen und glattrühren. Die Glasur ein wenig abkühlen lassen.

11. Es ist praktisch, ein hohes, schmales Glas für die Glasur zu verwenden, also die Schokoladenmasse dort einfüllen und danach jedes „Eskimo“-Eis in die Schokoladenmasse tauchen. Das Eis aus der Glasur nehmen und warten, bis die Schokolade fest und matt geworden ist. Arbeiten Sie zügig.

12. Das „Eskimo“-Eis ist fertig. Sie können das Eis in einem luftdichten Behälter oder in Folie gewickelt bis zu drei Monate lang im Gefrierfach aufbewahren.

