Meistern Sie diese Biskuitrolle aus der Sowjetzeit – ein schnelles und frisches Dessert (REZEPT)

Ist es möglich, einen so köstlichen und kompliziert aussehenden Kuchen in wenigen Stunden fertigzustellen? Versuchen Sie es mit dieser mit Zitronenquark gefüllter Biskuitrolle.

So kompliziert sie auch aussieht, meine Mutter und meine Tante behaupten, dass Biskuitrolle die einfachste Art ist, bei einer Feierlichkeit ein beeindruckendes Dessert aufzutischen. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter sie zubereitet hat, wenn wir Schulfeiern hatten, bei denen jeder etwas von zu Hause mitbringen musste.

Während der Perestroika gab es in den Geschäften eine größere Auswahl an Süßigkeiten; sehr beliebt waren zum Beispiel mit cremiger Himbeermarmelade gefüllte und mit Schokoladenglasur überzogene Biskuittörtchen. Aber die besten und leckersten Sachen sind die Selbstgebackenen, oder?

Was also macht diese Biskuitrolle so besonders? Das Originalrezept enthält die Grundzutaten: Mehl, Eier und Zucker sowie die Marmelade für die Füllung. Normalerweise müssen Eiweiß und Eigelb getrennt geschlagen und dann wieder gründlich miteinander vermengt werden, damit die Rolle fluffig wird. Das Rezept meiner Mutter stammte aus einem Abreißkalender, der die Verwendung von Kondensmilch anstelle von Zucker vorschlug und bei dem die Eier nicht getrennt werden mussten. So ging die Zubereitung schneller.

Meine Tante hat sich eine besondere Füllung ausgedacht, die aus cremig-süßem Quark und Zitronenmarmelade besteht. Sie gab sie auf den warmen Biskuitteig und rollte ihn sofort auf. Die Marmelade schmolz ein wenig und der Quark drang besser in den porösen Teig ein. Nach einer Stunde war der Kuchen servierfertig.

Bei der Herstellung meiner Biskuitrolle habe ich das klassische Rezept, mit dem aus dem Kalender kombiniert. In den örtlichen Geschäften ist es jedoch nicht einfach, Kondensmilch und Marmelade in der richtigen Konsistenz (weiche, mit Zucker überzogene Stücke) zu finden. Also habe ich Zitronenquark als Füllung und Zucker für den Teig verwendet.

Ich habe zwar Zitronenmarmelade gefunden, aber die eignet sich nicht für die Füllung; sie war zu klebrig, aber eine schöne Dekoration.

Zutaten

Yulia Mulino Yulia Mulino

Für den Teig:

120 g Mehl

100 g Zucker

3 Eier

5 EL Milch

Prise Salz

Für die Sahne:

400 g Frischkäse

50 g Zucker

3-4 EL Zitronenquark

Zubereitung:

Yulia Mulino Yulia Mulino

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Eier und den Zucker etwa sechs Minuten lang schlagen, bis sie heller werden und an Volumen zunehmen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Milch zugeben und erneut verquirlen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Das Mehl und das Salz mit einem Spatel vorsichtig unterheben, um die luftige Struktur des Teigs nicht zu zerstören.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Den Teig in einer einen Zentimeter dicken Schicht auf ein Backpapier ausrollen. Den Teig 13 bis 15 Minuten lang backen. Den Ofen erst öffnen, wenn der Teig fertig ist, da er sonst platt werden kann.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Schneiden Sie die Ränder im warmen Zustand ab.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Den Teig mit einem anderen Papier abdecken, umdrehen und das erste Papier entfernen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Eine Rolle formen. Abkühlen lassen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Für die Creme den Frischkäse und den Zucker verrühren.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Wenn der Teig abgekühlt ist, rollen Sie ihn wieder aus und bestreichen Sie ihn mit dem Zitronenquark und dem Frischkäse. Etwas Sahne für die Dekoration übrig lassen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Erneut einrollen und mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Die Rolle mit der Sahne, der Zitrone und der Zitronenmarmelade verzieren.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Genießen Sie!

