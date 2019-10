Haselnuss-Praliné „Belotschka“: Wie Sie ein „kleines Eichhörnchen” selbst zubereiten

„Belotschka“, zu Deutsch „kleines Eichhörnchen”, ist eine Süßigkeit, die russische Kinder schon lange traditionell zu Feiertagen bekommen. Aber auch Erwachsene lieben den Geschmack und die geradezu dekadente Füllung.

Das „kleine Eichhörnchen“ war sogar im Kreml beliebt und wurde bei wichtigen Empfängen immer zum Tee gereicht. 1940 kam es in den Handel. An der Verpackung hat sich seitdem wenig geändert. Lediglich das Eichhörnchen und die farbliche Gestaltung sowie einige kleine Details wurden im Laufe der Jahre angepasst. Doch der Schriftzug und die Rezeptur sind gleichgeblieben.

In der Mitte der Verpackung sitzt ein Eichhörnchen, das eine Nuss hält. Um es herum sind Haselnusszweige. Heutzutage gibt es „Belotschka” in den verschiedenfarbigsten Verpackungsgrößen. Es wird in Tüten, Schachteln oder nach Kilo verkauft.

Es ist gar nicht so schwer, diese legendäre Süßigkeit selbst herzustellen. Man braucht nur wenige Zutaten und das Ergebnis überzeugt.

Zutaten:

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

180 g Sahne;

50 g Maissirup oder Honig;

20 g Butter;

60 g Mandelbutter (oder eine beliebige Nussbutter Ihrer Wahl);

420 g dunkle Schokolade;

100 g Haselnüsse;

Salz;

dunkle Schokolade für den Überzug.

Zubereitung:

1. Heizen Sie den Backofen auf 140 ° C vor und rösten Sie die Haselnüsse rund 45 Minuten. Lassen Sie sie abkühlen und hacken Sie sie klein.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

2. Schmelzen Sie 420 g Schokolade im Wasserbad und stellen Sie sie beiseite.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

3. Schmelzen Sie nun im Wasserbad die Mandelbutter mit Butter. Es sollte eine einheitliche Masse entstehen. Stellen Sie auch diese Masse zunächst beiseite.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

4. In einem kleinen Topf mischen Sie nun Sahne und Maissirup und bringen sie zum Kochen. Eine Prise Salz dazugeben, umrühren und die Masse etwas abkühlen lassen.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

5. Fügen Sie einen Teil davon zu Ihrer Mandelbutter-Mischung hinzu und rühren Sie um. Der Rest der Sahne-Maissirup-Masse wird unter die Schokolade gehoben.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

6. Zum Schluss kommt die Mandelbuttermischung hinzu. Rühren Sie wieder, bis eine gleichmäßige, glänzende Mischung entstanden ist. Geben Sie dann die gerösteten Haselnüsse dazu.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

7. Bereiten Sie eine flache Form vor. Legen Sie dazu den Boden mit Plastikfolie oder Backpapier aus. Gießen Sie die Masse hinein und verstreichen Sie sie gleichmäßig. Decken Sie die Form mit Folie ab und lassen Sie sie an einem kühlen Ort fest werden.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

8. Nehmen Sie den fest gewordenen süßen Block aus der Form und entfernen Sie die Folie. Schneiden Sie mit einem heißen, trockenen Messer vorsichtig unebene Kanten ab. Dann teilen Sie den Block in kleine Bonbons.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

9. Für den Überzug brauchen Sie ca. 300 bis 400 g Schokolade. Schmelzen Sie sie wieder im Wasserbad und lassen Sie die Masse auf 31/32 ° C abkühlen. Verstreichen Sie sie auf ihren Bonbons. Dazu können Sie eine Gabel nehmen.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

10. Überschüssige Schokolade werden Sie durch Schütteln oder Abstreifen am Rand einer Schüssel los. Legen Sie die fertigen Bonbons auf ein Stück Pergamentpapier und lassen Sie den Überzug fest werden.

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Und dann genießen Sie einfach diese Köstlichkeit!

Prijatnogo appetita!

Wasilisa Malinka Wasilisa Malinka

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.