Oberstsalat: Ein sowjetisches Gericht mit gesunden Inhaltsstoffen (REZEPT)

Dorschleber ist in Russland sehr beliebt. Es ist eine Delikatesse, die es in sich hat. Bei einem Besuch in den Niederlanden habe ich sie sehr vermisst und lange in den Geschäften danach gesucht.

Warum ist Dorschleber so gut? Sie enthält viele Vitamine und Nährstoffe. So kann Vitamin A die Sehkraft stärken, Vitamin D die Knochen und Omega-3 fördert Herz und Geist.

Zweifellos hat Dorschleber einen eigenartigen Geruch und ist nicht gerade das fotogenste Produkt, das man sich vorstellen kann. Aber es kommt auch darauf an, wie sie zubereitet wird.

Der Oberstsalat (russisch: Polkownitschi) war zu Sowjetzeiten sehr beliebt. In vielen Kantinen und Restaurants, aber auch zu Hause, wurde er aufgetischt.

Das Gericht hat seinen Namen wahrscheinlich von der Tatsache, dass es mit ziemlich schweren und kalorienreichen Zutaten zubereitet wird, die bei echten harten Kerlen beliebt waren. Außerdem wurden Konserven mit Armeemahlzeiten in Verbindung gebracht. Einfach kann man es allerdings nicht nennen, denn Dorschleber galt in der Sowjetunion als Delikatesse, weshalb es auch nach einem Oberst benannt wurde.

Die Hauptzutaten dieses Salats sind Dorschleber in Dosen, Eier, Zwiebeln und Gurken. Inzwischen gibt es viele Variationen dieses Salats mit Hart- und Weichkäse, was ihn noch nahrhafter macht. Manche fügen viel frisches Gemüse hinzu, z. B. Staudensellerie, um ihn leichter zu machen. Und natürlich wird der Salat mit Kräutern nur noch besser. Ein Dressing benötigt der Salat nicht, die Dorschleber liefert genug Fett. Ich habe mich an das klassische Rezept gehalten und lediglich eine Mischung aus zerstoßenen Dillsamen, schwarzem Pfeffer und Salz sowie ein paar Tropfen Zitronensaft und Zitronenschale für zusätzlichen Geschmack hinzugefügt.

Diese Kombination aus einfachen Zutaten ergibt ein wirklich besonderes Gericht. Sie können es auf geröstetem Baguette oder auf Salatblättern anrichten.

Zutaten (als Vorspeise für 6-8 Portionen):

Julia Mulino Julia Mulino

200g Dorschleber aus der Dose

200g Dorschleber aus der Dose 3 Eier

3 Eier 150 g Gurke

150 g Gurke 1-2 Stangen Lauchzwiebeln

1-2 Stangen Lauchzwiebeln 50 g Dill

50 g Dill 20 g Petersilie

20 g Petersilie Salz, Pfeffer - nach Geschmack

Salz, Pfeffer - nach Geschmack Dillsamen - nach Geschmack (optional)

Dillsamen - nach Geschmack (optional) Zitronensaft und -schale - nach Geschmack (optional)

Zubereitung:

1.Die Dorschleber auf mehrere Lagen Küchenpapier legen, um das überschüssige Fett aufzusaugen.

Julia Mulino Julia Mulino

2.Kochen Sie die Eier und schneiden Sie sie in kleine Würfel.

Julia Mulino Julia Mulino

3.Die Gurke schälen und in kleine Würfel schneiden.

Julia Mulino Julia Mulino

4.Die Dorschleber schneiden.

Julia Mulino Julia Mulino

5.Das Suppengrün und die Frühlingszwiebeln in einer Schüssel mischen.

Julia Mulino Julia Mulino

6.Dorschleber, Gurke und Eier dazugeben und alles gründlich umrühren. Schmecken Sie den Salat ab, bevor Sie ihn salzen, da die Dorschleber bereits salzig ist. Nach Belieben einige Tropfen Zitrone und Zitronenschale hinzufügen. Pfeffer und Dill nach Belieben.

Julia Mulino Julia Mulino

7.Den Salat entweder in der Schüssel servieren oder auf geröstetem Baguette oder Salatblättern anrichten.

Julia Mulino Julia Mulino

Genießen Sie ihn!



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: https://t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.