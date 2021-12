Wie man einen original russischen Salat Vinaigrette zubereitet (REZEPT)

Vinaigrette ist einer der beliebtesten vegetarischen Salate in Russland. Mit den einfachen Zutaten gelingt er auch ungeübten Hobbyköchen.

In meiner Familie wird gerne ein Salat zubereitet, der auf einem Rezept meiner Großmutter basiert. Sie hat ihn vor allem in der Fastenzeit auf den Tisch gebracht. Wir verwenden für den „Salat Vinaigrette“ die klassischen Zutaten: gekochte Rote Bete, Kartoffeln, Karotten, Essiggurken und Zwiebeln. Viele Familien fügen dem Vinaigrette auch eingelegten Kohl oder weiße Bohnen hinzu. Wenn Sie guten selbstgemachten Kohl haben, empfehle ich Ihnen, diese Option auszuprobieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie ihn mit Salzgurken zubereiten, die den Salat noch authentischer machen und die Sie selbst einlegen können.

Wenn ich das Gemüse für den Salat koche, gebe ich zusätzliche Gewürze ins Wasser. In diesem Fall funktionieren Lorbeerblatt und schwarzer Pfeffer am besten.

Ich finde, dass der Geschmack auch davon abhängt, wie man die Zutaten schneidet. Orientieren Sie sich dabei an der Größe einer Erbse. Auch alle anderen Zutaten sollten in etwa gleich große sein. Auf diese Weise wird der Salat optisch ansprechender und erhält eine einheitliche Textur, was den Geschmack verbessert.

Meine Großmutter bereitete den Salat Vinaigrette immer mit Sonnenblumenöl zu. Sie können aber auch jedes andere Öl verwenden, ganz wie Sie mögen.

Statt wie üblich Zwiebeln verwende ich Lauchzwiebeln. Sie schmecken milder und bringen etwas Farbe ins Spiel.

Rezept für Salat Vinaigrette

Yulia Mulino Yulia Mulino

Zutaten:

2 große Knollen Rote Bete

2 Kartoffeln

2 Möhren

1 Tasse Erben

3 Salzgurken

1 Salatgurke

Butter

Salz

Lorbeerblatt

Schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Kartoffeln, Karotten und Rote Bete mit Lorbeerblatt und schwarzem Pfeffer in kaltes Wasser geben. Solange kochen, bis das Gemüse weich ist. Achten Sie darauf, dass es nicht überkocht. Mit einem scharfen Messer prüfen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Das Gemüse 30 Sekunden lang unter fließendes kaltes Wasser halten. So lässt sich die Schale leichter entfernen.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Schneiden Sie die Kartoffeln in erbsengroße Stücke.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Schneiden Sie ebenso Karotten, Rote Bete und die Gurken.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Alle Zutaten in eine große Schüssel geben. Die gehackten Frühlingszwiebeln hinzugeben.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Den Salat mischen, mit Salz würzen und Öl dazugeben.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Zum Servieren eine andere Schüssel verwenden - so bleibt das Gericht schön übersichtlich.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Genießen Sie!

Rezept für Salzgurken

Zutaten:

Für ein 800-ml-Glas und 500 g Gurken

Salzlake: 500 ml heißes Wasser + ein Esslöffel grobes Salz

Gewürze: Knoblauch, Pfeffer, Lorbeerblatt, Dillsamen, Meerrettich und Blätter der schwarzen Johannisbeere

Zubereitung:

Waschen Sie die kleinen Gurken, schneiden Sie auf beiden Seiten ein kleines Stück ab. Gurken und Gewürze in ein Glas füllen. Die heiße (fast kochende) Salzlake hineinschütten. Nach dem Abkühlen das Glas über Nacht in den Kühlschrank stellen. Die Gurken werden auf diese Weise nur leicht gesalzen. Beachten Sie, dass sie nicht lange haltbar sind.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.