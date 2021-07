Vom schweren Salat zum leichten Snack: Der sowjetische Klassiker Mimosa als Kuchen (REZEPT)

„Mimosa“ war einst ein ungeheuer beliebter Salat in der Sowjetunion. Er ist ein wenig in Vergessenheit geraten und durch cholesterinärmere Gerichte ersetzt worden, denn Mimosa ist sehr reich an Mayonnaise.

Das ursprüngliche Rezept wurde vor vielen Jahrzehnten kreiert und wurde zu einem Muss auf jeder festlichen Tafel in der UdSSR. Es bestand aus mehreren Schichten - Kartoffeln, Eiern, Karotten, Fisch usw. – und jede davon mit reichlich Mayonnaise. Aber der Name „Mimosa“ kommt von der Mimosenblume, weil viele Leute dachten, dass die oberste Schicht, die gehacktem Eigelb und den Dillzweigen besteht, der oben genannten Blume ähnelt.

Die Blume Mimose wurde daraufhin auch zum Favoriten der sowjetischen Frauen, die sie sich zum Internationalen Frauentag am 8. März gerne von ihren liebenden Männern schenken ließen.

Mit der Zeit nahm das Ernährungsbewusstsein zu und viele Menschen reduzierten ihren Konsum von fett- und kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Der Salat „Mimosa“ fiel in Ungnade. Daher ist es heute meine "Mission", die Vorzüge dieses Lieblingsgerichts aus der Sowjetzeit wieder zum Vorschein zu bringen.

Für den Anfang schlage ich vor, dass wir einen kleinen kuchenähnlichen Snack à la „Mimosa“ zubereiten Wir werden weniger Mayonnaise verwenden und stattdessen mehr Biskuitteig nach russischer Art. Der Teig wird zugleich locker und knusprig sein. Zudem werden wir für das Dekor essbare Blüten kreieren und frischen Dill nutzen.

Zutaten:

Olga Browkina Olga Browkina

Für die Tortenböden (5 Stück, 30x20 cm):

- 450 g Mehl

- 250 g Butter

- 200 g saure Sahne

- 1 Ei

- 0,5 Teelöffel Salz

- 0,5 Teelöffel Zucker

- 0,5 Teelöffel Backpulver

Für die Füllung:

- 2 Dosen Fisch, je 250 g

- 2 gekochte Eier

- 150 g Käse

- Dill

- 1 Knoblauchzehe

- Mayonnaise

Für das Dekor:

- 3 gekochte Eier

- Mayonnaise

- Dill

Zubereitung:

1 Halten Sie alle Zutaten abgemessen bereit. Kochen Sie die Eier vor und bereiten Sie die Füllung vorab zu (siehe Schritt 6).

Olga Browkina Olga Browkina

2 Wir beginnen mit dem Teig. Nehmen Sie eine tiefe Schüssel und schlagen Sie ein Ei hinein. Fügen Sie Salz, Zucker und Backpulver hinzu und vermischen Sie alles gut.

Olga Browkina Olga Browkina

3 Schmelzen Sie die Butter und geben Sie sie in die Schüssel. Fügen Sie die saure Sahne hinzu und mischen Sie gründlich.

Olga Browkina Olga Browkina

4 Geben Sie nach und nach Mehl hinzu, bis Sie einen weichen und etwas klebrigen Teig erhalten. Wickeln Sie den Teig mit Frischhaltefolie ein und stellen Sie ihn mindestens ein paar Stunden in den Kühlschrank. Wenn Ihnen die Zeit davonläuft, können Sie auch den Gefrierschrank benutzen, wo die Masse in nur einer halben Stunde abkühlt.

Olga Browkina Olga Browkina

5 Wenn die Zeit gekommen ist, nehmen Sie den Teig heraus und teilen ihn in fünf gleiche Teile.

Olga Browkina Olga Browkina

6 Nehmen Sie ein Stück und rollen Sie es zu einem möglichst dünnen Rechteck aus (die Maße sind etwa 20x30 cm). Es ist bequemer, dies direkt auf Backpapier oder einer Antihaftmatte zu tun. Vor dem Backen den Kuchen mit einer Gabel einstechen. Im auf 180 Grad Celsius vorgeheizten Backofen acht bis zehn Minuten backen. Nehmen Sie den Kuchen aus dem Ofen, sobald die Ränder anfangen, braun zu werden. Die restlichen vier Stücke auf die gleiche Weise backen.

Olga Browkina Olga Browkina

7 Wenden wir uns nun der Füllung zu. Geben Sie Fischstücke aus der Dose in eine Schüssel. Falls große Gräten vorhanden sind, entfernen Sie diese. Mit einer Gabel zerdrücken und die Flüssigkeit aus der Dose hinzufügen, um saftiges Fischhackfleisch zu erhalten.

Olga Browkina Olga Browkina

8 Danach fügen Sie geriebenen Käse, geriebene Eier, Knoblauch, Dill und Mayonnaise hinzu. Sorgfältig mischen.

Olga Browkina Olga Browkina

9 Verteilen Sie ein Viertel der Füllung gleichmäßig auf einem der Kuchenböden.

Olga Browkina Olga Browkina

10 Verfahren Sie ebenso mit den weiteren Böden und setzen Sie den Kuchen zusammen. In Frischhaltefolie einwickeln und mit einem geeigneten Gegenstand etwas beschweren. Ein paar Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.

Olga Browkina Olga Browkina

11 Bereiten Sie die Zutaten für das Dekor vor. Reiben Sie das Eiweiß und das Eigelb getrennt, waschen und trocknen Sie auch den Dill.

Olga Browkina Olga Browkina

11 Nehmen Sie den Kuchen aus dem Kühlschrank und schneiden Sie ungleichmäßige oder zu trockene Ränder ab. Mit einem Pinsel die oberste Schicht mit Mayonnaise bestreichen.

Olga Browkina Olga Browkina

12 Bestreuen Sie die oberste Schicht nun mit fein geriebenem Eiweiß. Schneiden Sie den Kuchen in eine beliebige Größe. Verzieren Sie jeden kleinen Kuchen mit geriebenem Eigelb und Dillzweigen, so dass ein Ornament entsteht, das einer Mimosenblüte ähnelt.

Olga Browkina Olga Browkina

13 Unser Kuchen à la „Mimosa“ ist nun fertig. Lassen Sie es sich schmecken!

Guten Appetit!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.