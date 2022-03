100 typische russische Gerichte (TEIL 3): Von Kefir bis Piroschki

26. Kefir

Jeder Russe weiß seit seiner Kindheit, dass dieses fermentierte Milchgetränk mit kaukasischen Wurzeln sehr gesund ist. Neben dem alltäglichen Speiseplan wird Kefir auch häufig in der Kosmetik verwendet.

27. Busсhe-Kuchen

Trotz des französischen Namens ist Busсhe ein ausschließlich sowjetischer Kuchen. Er besteht aus zwei kleinen Keksen mit einer Cremeschicht und einem Überzug aus Schokolade.

28. Fleischgericht nach Orloff-Art

Weltweit ist dieses Gericht als Fleisch oder Schweinefleisch "nach Orloff-Art" bekannt, benannt zu Ehren des russischen Grafen Alexei Orloff. Sein französischer Koch hat das Gericht im 19. Jahrhundert kreiert. Nur in Russland wird Schweine- oder Rindfleisch, das unter einer Schicht aus Kartoffeln und Zwiebeln mit Bechamelsoße und Käse überbacken wird, myaso po-Franzuzki oder "Fleisch auf französische Art" genannt.

29. Newski-Torte

Diese Torte besticht durch ihren luftigen Teig und die Creme. Laut GOST (staatlicher Standard der Sowjetunion) wird die Creme aus Butter und Kondensmilch hergestellt. Auf den ersten Blick ähnelt die Newski-Torte der Boston-Torte ohne Schokolade, aber die Rezepte unterscheiden sich beim Teig und der Creme.

30. Mannik

Ein einfacher und schneller Kuchen aus Manka (Grieß) und Kefir. Grieß macht diesen Kuchen zart und luftig. Den Mannik mit Marmelade oder Puderzucker bestreichen!

31. Koteletts mit Kartoffelpüree

Die Koteletts, die in den sowjetischen Kantinen serviert wurden, hatten einen sehr delikaten Geschmack und eine andere Konsistenz als hausgemachte Koteletts. Das Geheimnis war das Brot: Es wurde hinzugefügt, um Fleisch zu sparen (Hackfleisch wurde aus Rind- und Schweinefleisch hergestellt), aber es schmeckte sehr gut. Dazu gab es Kartoffelpüree mit Milch zubereitet als Beilage und ein Getränk. Das beste Mittagessen aller Zeiten!

32. Glasierte Frischkäse-Riegel

In den 1930er Jahren kamen in der UdSSR mit Schokolade überzogene Frischkäse-Riegel auf. Diese Leckerei wurde bei Kindern schnell sehr beliebt. Neben Frischkäse enthalten sie Butter, Salz, Zucker und andere fruchtige Füllstoffe für den guten Geschmack. Durch den Schokoladenüberzug sehen sie aus wie das beliebte sowjetische Eis "Eskimo".

33. Tschurtschchela

Eine Kette von Nüssen in Trauben- oder Granatapfelsaft getränkt ist vielleicht die berühmteste Süßspeise, die man in den südlichen Regionen Russlands probieren kann. Tschurtschchela hat georgische Ursprünge und wurde in der UdSSR sehr beliebt, als die Sowjets begannen, an der Schwarzmeerküste Urlaub zu machen.

34. Golubtsi

Der Name dieser mit Hackfleisch und Reis gefüllten russischen Kohlrouladen bedeutet wörtlich "Tauben", aber nur wegen ihrer Form. Das Schwierigste ist, alles in ein Kohlblatt zu wickeln. Es gibt aber auch eine bequemere Variante, bei der alle Zutaten zunächst in einer Pfanne zusammen gedünstet werden.

35. Tscheburek

Diese große Fleischpastete ist das Kultgericht der krimtatarischen Küche - und ein Grundnahrungsmittel an der gesamten Schwarzmeerküste. Unvergesslich ist der Geschmack der unglaublich herzhaften Füllung aus Fleisch, Gewürzen und Brühe.

36. Watruschki

Historiker sind sich immer noch nicht einig, wie dieses Wort in die russische Küche kam und was es bedeutet. Einige sagen, es habe eine gemeinsame Wurzel mit dem Wort "Feuer", andere meinen, es stamme von dem Wort "Füllung" ab, was aber glücklicherweise keinen Einfluss auf den Geschmack hat. Ein wunderbares süßes Brötchen mit Hüttenkäse oder Marmelade!

37. Piroggen

Kleine Piroggen mit salzigen Füllungen werden traditionell zu Suppen gegessen, während süße Piroggen gut zu Getränken passen - zu Sbiten (siehe Nr. 99), Kompott oder Tee. Die beliebtesten Füllungen für Piroggen sind Kohl, Hackfleisch, Kartoffelpüree mit Pilzen, Reis mit Eiern, Beeren und Äpfel.

38. Tworog-Ring

In der russischen Küche gibt es viele Desserts mit Tworog (Hüttenkäse), aber dieses Dessert ist wahrscheinlich das edelste. Das Puddinggebäck mit süßer Füllung stand im 19. Jahrhundert auf dem Tisch des Zaren. Aber erst in den Jahren der Sowjetunion wurde es den Gourmets im Volk zugänglich.

39. Huhn Kiewer Art

Lebensmittelhistoriker glauben, dass das Kiewer Huhn zu Beginn des 20. Jahrhunderts (in Moskau oder St. Petersburg) erfunden und später von den sowjetischen Restaurants in Kiewer Huhn umbenannt wurde. Das Rezept hat sich jedoch seit der UdSSR nicht geändert: Es handelt sich um ein paniertes, mit Butter und Kräutern gefülltes Hähnchenschnitzel.

40. Kompott

Suppe, Hauptgericht - und zum Nachtisch Kompott aus Trockenfrüchten. Die besten Zutaten für diese Erfrischung waren Äpfel, Birnen, Aprikosen und Rosinen. Eine sehr beliebte Speise in Kantinen!

