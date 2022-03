100 typische russische Gerichte (TEIL 2): Von Wareniki bis Prager Torte

11. Salat „Hering im Pelzmantel“

Legion Media Legion Media

Man kann ihn hassen oder lieben, aber die Russen sind große Liebhaber des Salats „Hering im Pelzmantel“. Fein gehackter Hering, gekochte Kartoffeln, Karotten und Rote Bete sowie fein geschnittene Zwiebeln und Eier werden geschichtet. Der Salat wird traditionell mit Mayonnaise angemacht (natürlich!).

12. Tula-Prijanik (Russischer Lebkuchen)

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

Diese berühmteste Art russischer Prjaniki (Lebkuchen) ist seit Ende des 17. Jahrhunderts bekannt. Den Tula-Prijanik gibt es in verschiedenen Formen und Größen, aber die gängigste ist ein Rechteck mit einer glasierten Aufschrift auf der Oberseite. Im Inneren des Prijanik findet man Marmelade oder Kondensmilch.

13. Bratkartoffeln mit Pilzen

Legion Media Legion Media

Wenn Sie der Meinung sind, dass es keine perfekten Gerichte gibt, dann braten Sie doch einfach ein paar Kartoffeln mit Pilzen an. Jede Art von Pilzen ist geeignet: zum Beispiel Pfifferlinge und Champignons. Und das Köstlichste ist, sie direkt aus der Bratpfanne zu essen!

14. Plombir-Eiscreme

Legion Media Legion Media

Plombir-Eis kam aus Frankreich in die russische Küche und wurde zu Beginn der Sowjetzeit in Massenproduktion hergestellt. Nach den staatlichen Normen musste das Eis den höchsten Anteil an Milchfett enthalten und durfte nur aus Vollmilch oder Sahne hergestellt werden. In Russland wird Plombir in einem Waffelbecher angeboten. Am besten schmeckt das Eis mit Schokoladenglasur am Stiel.

15. Ptitschye Moloko

Legion Media Legion Media

Der Name bedeutet „Vogelmilch“. Was bedeutet das? Milch von einem Vogel? Nein, natürlich nicht. Diese Torte wurde 1978 von Wladimir Guralnik, dem Chefkonditor des Moskauer Restaurants „Prag“, kreiert, der das Rezept der mit weicher Schokolade überzogenen und mit luftigem Baiser oder Milchsoufflé gefüllten Bonbons als Grundlage nahm. Ein zartes Soufflé auf einem weichen Biskuit, überzogen mit Zartbitterschokolade - es ist unglaublich schwer, einer „Vogelmilch“-Torte zu widerstehen!

16. Kwas

Agna Reijo/Getty Images Agna Reijo/Getty Images

Eine Limonade aus Brot...? Klingt seltsam, ist aber gerade im Sommer sehr lecker und erfrischend! Kwas lässt sich ganz einfach zu Hause aus Roggen- oder Weizenbrot, Wasser und einigen Kräutern herstellen. Und ja, wenn er gärt, enthält er am Ende ein bisschen Alkohol!

17. Schaschlik

Anna Krajnowa/Getty Images Anna Krajnowa/Getty Images

Fleisch am Spieß (meist Lamm, Schwein oder Huhn) ist eines der leckersten Gerichte der kaukasischen Küche. Die Russen veranstalten gerne Grillpartys und haben viele Möglichkeiten, das Fleisch vor dem Grillen zu marinieren. In Restaurants wird Schaschlik in der Regel auf einem Teller mit Lavasch (Fladenbrot), Grünzeug, einigen Tomaten, Gurken und Adjika-Scharfsauce serviert.

18. Wareniki

Legion Media Legion Media

Die engsten Verwandten der Pelmeni, die Wareniki, unterscheiden sich durch die Füllung (sie werden oft mit Hüttenkäse, Beeren, Kartoffeln oder Pilzen zubereitet) und die Form. Wareniki können auch mit vorgekochtem Fleisch gefüllt werden, während für Pelmeni nur rohes Hackfleisch verwendet wird.

19. Oladyi

Legion Media Legion Media

Im Gegensatz zu den Blinis sind die Oladyi kleiner, aber luftiger. Sie werden aus Weizenmehl unter Zugabe von Hefe gebacken. Saure Sahne und Marmelade sind eine köstliche Beilage für Frühstücks-Oladyi.

20. Prager Torte

Legion Media Legion Media

Dies ist eine der beliebtesten russischen Torten, die von Wladimir Guralnik, einem Konditor des Moskauer Restaurants „Prag“ in den 1960er Jahren, kreiert wurde. In seiner Jugend lernte Guralnik in der tschechischen Hauptstadt das Konditorenhandwerk und widmete diese Torte der Stadt. Sie besteht aus Schokoladenbiskuitböden, die mit Aprikosenmarmelade und Schokoladenbuttercreme bestrichen und anschließend mit einer zarten Schokoladenglasur überzogen werden.

21. Oreschki

Legion Media Legion Media

Für die Herstellung von Oreschki, die im Grunde Kekse mit eingekochter Kondensmilch sind, benötigt man Backformen oder eine spezielle Pfanne mit Vertiefungen (am besten in Form von Nüssen!). Zuerst werden die Hälften gebacken, dann wird gekochte Kondensmilch in jede Hälfte gegeben und sie werden zusammengefügt.

22. Soljanka

Ann_Zhuravleva/Getty Images Ann_Zhuravleva/Getty Images

Dieses deftige Gericht mit litauischen Wurzeln wurde in der Sowjetarmee schnell populär. Heute ist es oft in Kantinen zu finden. Soljanka oder Bigus besteht aus Kohl, der mit Fleisch, Wurst, Fisch oder Pilzen geschmort wird.

23. Kartoschka-Kuchen

Legion Media Legion Media

Der Kartoschka-Kuchen (wörtlich „Kartoffelkuchen“) besteht eigentlich aus Keksen, Kakao und Kondensmilch und ist kinderleicht zuzubereiten. Außerdem ist er eine sehr schmackhafte Art, Keksreste zu verwerten.

24. Medowik

Legion Media Legion Media

Eine der häufigsten hausgemachten Torten im postsowjetischen Raum besteht aus mehreren duftenden Honigschichten und saurer Sahne. Der Legende nach verdanken wir die Entstehung dem Zuckerbäcker der russischen Kaiserin Elisabeth Alexejewna (1779-1826, Ehefrau von Kaiser Alexander I.). Da er nicht wusste, dass Elisabeth eine „Allergie“" gegen Honig hatte, verwöhnte er sie mit seinem neuen Honigkuchen, der die Kaiserin und später den gesamten Hof bezauberte.

25. Pontschiki

Legion Media Legion Media

Pontschiki sind runde, den Donuts nicht unähnliche Mehlprodukte, die in Öl ausgebacken und mit Puderzucker bestreut werden. Dann gibt es noch die Pyshki, die eher Krapfen ähneln. Die bekanntesten kommen aus den Pyshechnye-Bäckereien in St. Petersburg.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: https://t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.