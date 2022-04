Wie man eine südrussische Kastaniensuppe kocht (REZEPT)

Am Ende des Frühlings blühen in den malerischen Straßen von Mayko, der Hauptstadt der Republik Adygea, die Esskastanien. Die Blüten sehen aus wie weiße Kerzen. Für viele Menschen ist Adygea ein ruhiges Hinterland in der Mitte von Nirgendwo, sehr idyllisch mit unberührten Landschaften und Bergen in der Ferne.

Die gesunden und wohltuenden Eigenschaften der Kastanien sind seit langem bekannt. Kastanien sind reich an den Vitaminen E, C und B12 sowie beinhalten sie verschiedene Mineralien. Zudem sind sie einfach köstlich.

Natürlich weiß jeder, dass Kastanien der Stolz der französischen Küche sind. Aber nicht nur! In der sonnigen Republik Adygea wird das ganze Jahr über eine würzige Kastaniensuppe mit dem ungewöhnlichen und kompliziert klingenden Namen Shkhomchkhanthups zubereitet. Sie ist leichter zu kochen als auszusprechen.

Kräuter und Gewürze sind ein wichtiger Bestandteil der adygeischen Küche. Zu Hühnchen (chatlibzh) oder Käserollen gehört unbedingt Koriander. Zu einer lokalen Wurst (necutl) wird roter Pfeffer zugefügt.

Das beliebteste lokale Gewürz ist jedoch das Knoblauchsalz. Bunt, mit Dill, Koriander, Chaman, Jata, Bohnenkraut und anderen Kräutern gemischt, ist es auf jedem Tisch zu finden. Wenn Sie keins haben, dann ersetzen Sie es zumindest durch Knoblauch und Salz.

Auch Ihre Zunge wird sich verknoten, wenn Sie zum ersten Mal versuchen, den Namen dieses Rezepts auszusprechen - Shkhomchkhanthups. Es ist eine sehr schmackhafte Suppe, vor allem, wenn man sie mit traditionellen Adygejer-Tortillas zubereitet.

Zutaten für sechs Portionen Suppe:

80-100 g Weiße Bohnen

300 g Esskastanien

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Dill

1 TL Adygejer-Salz oder einfaches Meersalz

Gewürze und Kräuter nach Geschmack

Zubereitung:

1. Die Bohnen abspülen, einige Stunden in kaltem Wasser einweichen und dann in demselben Wasser kochen, bis sie halb gar sind.

2. Die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, ebenso den Knoblauch.

3. Die gehackten Zwiebeln ein paar Minuten in einer Pfanne dünsten.

4. Die Kastanien aus der oberen Schale schälen und einige Minuten kochen. Herausnehmen, die zweite Haut entfernen, abkühlen lassen und hacken.

5. Die gebratenen Zwiebeln in den Topf mit den Bohnen geben, nach und nach die Kastanien und das Salz hinzufügen. Weitere 10-15 Minuten kochen lassen. Zum Schluss die Suppe nach Belieben mit Kräutern (Koriander) würzen.

6. Genießen Sie Ihre Suppe!

