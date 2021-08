Mit dem Auto durch Russland gen Süden: Lohnenswerte Zwischenstopps abseits der Straße

Einige der russischen Städte, die an der Autobahn Richtung Meer liegen, sind einen Abstecher wert. Unser Autor hat dafür auf seinem Weg per Auto Richtung Süden gerne ein paar Tage weniger am Strand verbracht.

Viele Russen haben schon lange vor der Pandemie die Freuden des Autoreisens als preiswerte Möglichkeit entdeckt, ihr Urlaubsziel in der Hochsaison zu erreichen. Jedes Jahr fahren Autoreisebegeisterte auf die Krim, nach Sotschi und in andere Badeorte - von Moskau, St. Petersburg und sogar (oh Schreck!) von Sibirien aus und legen dabei enorme Entfernungen zurück. Aber es war das Coronavirus, das diejenigen, die zuvor nur Flug- oder - im Extremfall - Bahnreisen kannten, dazu brachte, sich ebenfalls hinters Steuer zu setzen.

Tula

Der Fluss Upa und der Kreml von Tula. Legion Media Legion Media

Die erste Station auf dem Weg von Moskau nach Süden ist Tula. Es ist eine alte Stadt, die einst sogar mit Moskau um den Titel der größten Stadt Russlands konkurrierte. Heutzutage ist sie eine kleine, sehr schöne Provinzstadt. Sie hat ihren eigenen Kreml und ist außerdem als Geburtsort von Leo Tolstoi bekannt. Sein Familiensitz Jasnaja Poljana., auf dem er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, liegt nicht weit von Tula entfernt.

Metallistow Str. (v.l), Iskra Gastro-Raum. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Aber was uns in Tula am meisten interessierte, war der neue Damm des Flusses Upa. Ein Muss für jeden Besucher ist es, ein Foto auf einer Schaukel mit dem Kreml von Tula im Hintergrund zu machen. Nach dem Besuch des Waffenmuseums (dessen Gebäude einem Helm ähnelt) gingen wir zum Abendessen in das angesagte Gastro-Viertel Iskra.

Jelez

Alte Holzhäuser von Jelez. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

In der Himmelfahrtskathedrale in Jelez. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Ich wette, Sie haben noch nie von Jelez gehört. Nun, es ist auch den Russen nicht sehr bekannt. Es ist eine kleine Stadt in der Region Lipezk, heutzutage sehr provinziell und mit einer geringen Einwohnerzahl. Einst war es jedoch eine reiche Handelsstadt. Es existiert ein gut erhaltenes historisches Zentrum, viele alte Häuser, Holzhütten und unglaublich schöne Kirchen. Man kann hier einen ganzen Tag damit verbringen, durch die Straßen zu schlendern und die geschnitzten Fassaden zu bewundern. Wenn Ihnen langweilig wird, können Sie den örtlichen Kultur- und Freizeitpark besuchen und sich an den Fahrgeschäften erfreuen. Übrigens gibt es solche Parks in allen Provinzstädten.

Woronesch

Das erste Schlachtschiff der russischen Flotte. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Auf den ersten Blick scheint Woronesch ein unscheinbares Industriezentrum zu sein. Es ist in der Tat kein sehr beliebtes Touristenziel, aber es ist eine Stadt mit mehr als einer Million Einwohnern und sozusagen die kulturelle und intellektuelle Hauptstadt des russischen Südens: Sie hat eine Universität, ein Theater und beherbergt einen beträchtlichen Teil der modernen Raumfahrtindustrie. Außerdem ist sie der Geburtsort des russischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Iwan Bunin!

Straßen auf dem Weg zum Fluss Woronesch. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Vom Stadtzentrum aus kann man einen sehr stimmungsvollen Spaziergang zum Woronesch-Fluss machen, entlang steil abfallender Straßen, die von Holzhütten gesäumt und voller zufriedener Katzen sind. Am Ufer liegt ein altes Schiff - das erste Schlachtschiff der russischen Flotte, das 1698 in der Woronescher Werft unter der Aufsicht von Peter dem Großen gebaut wurde!

Rostow-am-Don

Das Rostower Rathaus. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Rostow am Don ist ein Ort, der niemanden kalt lässt. Er besticht durch seine Wärme und sein unglaublich üppiges Grün. Am langen Ufer des Don gibt es eine Promenade voller Cafés, Straßenmusiker und flanierender Menschen.

Rostow ist gleichzeitig ein wenig schäbig, ein bisschen wie Neapel, aber auch voller schöner historischer Gebäude und Fußgängerzonen... fast wie Moskau. Ein Muss für jeden Rostow-Besucher ist die Verkostung der einheimischen Flusskrebse, die hier in vielen Restaurants serviert werden (z. B. bei „Raki i Gady“).

Der Don und die lokale Spezialität Krebse. Alexandra Gusewa, Raki i Gady restaurant

Sie können eine Bootsfahrt auf dem Don unternehmen und anschließend am anderen Ufer des Flusses vom Stadtzentrum aus Baden gehen.

Taganrog

Das im Jugendstil erbaute Herrenhaus Scharonow ist eine kleine Kopie des Moskauer Jaroslawski Bahnhofs. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

In einer Comedy-Show erhielt die Stadt den Spitznamen „hübsches Taganrog", und der Name ist hängen geblieben. Die Stadt wurde 1698 von Peter dem Großen gegründet und wurde der erste Stützpunkt der russischen Marine sowie die erste Stadt, die nach einem regelmäßigen Plan gebaut wurde. Man könnte sagen, dass Peter Taganrog als Übungsplatz vor dem Bau von St. Petersburg diente.

Anton Tschechows Denkmal in Taganrog und sein Geburtshaus. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Taganrog zu einer bedeutenden Hafen- und Handelsstadt, und reiche Kaufleute bauten sich hier Häuser nach der neuesten Mode. Wenn Sie durch die Straßen dieser heutigen Provinzstadt spazieren, werden Sie nicht aufhören können, über die unglaublichen Villen zu staunen, die in den verschiedensten Stilen gebaut wurden, vom Jugendstil über den Klassizismus bis hin zum Eklektizismus. Es ist einfach erstaunlich! Einer der stärksten Eindrücke von Taganrog war für mich das kleine Haus, in dem Anton Tschechow geboren und aufgewachsen ist.

Asowsches Meer

Dolschanskaja Strände am Asowschen Meer. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Es versteht sich von selbst, dass das beliebteste südliche Meer für die Russen natürlich das Schwarze Meer ist. An seiner langen Küstenlinie gibt es zahlreiche Badeorte. In der Tat ist es das seltsamste Meer Russlands. Seine maximale Tiefe beträgt nur 13 Meter und es ist praktisch Süßwasser. Deshalb wird es in Russland auch liebevoll als große Pfütze und Kindermeer bezeichnet. Es gibt die Theorie, dass es in prähistorischen Zeiten nicht existierte und dass es um 5.000 v. Chr. durch das Überlaufen von Wasser aus dem Schwarzen Meer entstanden ist, das gerade dieses Tiefland im Don-Delta füllte.

Kormorane bei Sonnenuntergang. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Viele der Badeorte am Asowschen Meer befinden sich im Gebiet Krasnodar. Es empfängt seine Besucher mit Sonnenblumen- und Maisfeldern und einer unbarmherzigen, sengenden Sonne. Ein beliebter Urlaubsort am Asowschen Meer ist die Küstenstadt Jeisk. Aber vielleicht ist es besser, die überfüllte Stadt hinter sich zu lassen und ein wenig weiter zu reisen, auch wenn das ohne Auto schwierig ist. Zum Beispiel ist ein Auto praktisch die einzige Möglichkeit, in das abgelegene Dorf Dolschanskaja zu gelangen, das auf einer malerischen Landzunge liegt - dort, wo das Asowsche Meer auf die Taganroger Bucht trifft. Dort ist es windig, weshalb es auf der Nordseite der Nehrung ein Wind- und Kitesurfing-Camp gibt.

Die Dolgaja Nehrung am Asowschen Meer. Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

