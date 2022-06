Die Grundlage des Gerichts sind Schweinerippchen, die in Kwas, Salzlake oder Bier mariniert werden, wodurch das Fleisch zart und sauer wird. Es ist ein sehr altes Gericht. Das Wort „Wereschtschaka“ wird heutzutage von den Russen gar nicht mehr verwendet.

Wereschtschaka konnte früher fast jedes Gericht genannt werden, das in einer heißen Pfanne gebraten wurde, weil es beim Braten zischte und brutzelte. Es gab zum Beispiel auch „Spiegeleier Wereschtschaka“ oder „Bratkartoffeln Wereschtschaka“.

Ethnographen beschreiben das Gericht als in Öl gebratenes Schmalz, gewürzt mit Zwiebeln und dicker Soße. Es gibt eine ganze Reihe von Quellen, die belegen, dass Wereschtschaka in den westlichen Provinzen Russlands sehr beliebt war.

In der Region Smolensk (an der Grenze zu Weißrussland) wurde dieses Gericht mit Schweinerippchen zubereitet, die in Kwas (einem leicht alkoholischen Getränk aus fermentiertem Roggenbrot, Hefe oder Beeren), Bier oder Salzlake mariniert wurden, häufiger jedoch mit Rote Bete, manchmal aber auch mit Kohl und sogar Gurken. Nach dem Kochen wird das Gericht mit gedünstetem Kohl serviert, dem Nelken und Kümmel zugesetzt sind.

Gebratenes, Gesalzenes, Gekochtes und Gedünstetes koexistieren friedlich in der Smolensker Version von Wereschtschaka, die sowohl Fleisch als auch Gemüse enthält. Dies war kein gewöhnliches Gericht. Die Durchschnittsfamilie tischte es zu Feiertagen oder einem wichtigen Anlass, etwa einer Trauerfeier, au, wenn die Familie zusammenkam.

Zutaten für vier Portionen:

1 kg Schweinerippchen

1 kg Schweinerippchen 2 Große Zwiebeln

2 Große Zwiebeln 100-150 g Schweineschmalz

100-150 g Schweineschmalz 100 g Brot

100 g Brot 3 Gläser Bier oder Kwas

3 Gläser Bier oder Kwas Salz, Pfeffer

Salz, Pfeffer Lorbeerblatt, Kümmel, einige andere Gewürze nach Geschmack

Lorbeerblatt, Kümmel, einige andere Gewürze nach Geschmack 1 kg Kraut

Zubereitung:

1. Den Schweinespeck in kleine Stücke schneiden und in eine heiße Pfanne geben.

2. Die Schweinerippchen in mittelgroße Stücke schneiden, salzen und ebenfalls in die Bratpfanne geben. Die Mischung noch 15-20 Minuten weiterbraten.

3. Danach die Fleischmischung in eine große Kasserolle mit dickem Boden geben. Wieder auf mittlere Hitze stellen und weiter braten.

4. Die Zwiebel würfeln und in den Topf geben.

5. Drei Gläser Bier oder Kwas in den Topf geben, gut umrühren und weitere 30 Minuten schmoren lassen.

6. Das Brot reiben und zum Fleisch geben. Das Gericht mit Kreuzkümmel, Lorbeerblatt und Pfeffer nach Geschmack würzen und weitere zehn Minuten schmoren lassen.

7. Während das Fleisch schmort, die Beilage zubereiten. Schneiden Sie den Kohl in große runde Stücke.

8. Die Kohlscheiben auf ein Backblech legen, mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen und weitere 20 Minuten im Ofen backen.

9. Ihr Smolensker Wereschtschaka ist fertig.

Genießen Sie es mit Freunden und der Familie!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.