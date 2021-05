7 köstliche russische Marinaden zum Grillfleisch (REZEPTE)

Es ist typisch russisch, sich im Sommer mit Freunden und Verwandten auf der Datscha zum Grillen zu treffen. Das Fleisch sollte saftig und zugleich zart sein. Um Schaschlik, das traditionelle russische Grillgericht, zuzubereiten, eignet sich besonders Schweinehals. Aber auch andere Fleischsorten, von Huhn bis Lamm, schmecken lecker. Damit das Fleisch zart und aromatisch wird, wird es mariniert. Die Zeitspanne reicht von zwei Stunden bis über Nacht. Dies sind die leckersten russischen Marinaden. Alle Zutaten sind für ein Kilogramm Fleisch berechnet. Zwiebeln sollten dafür immer in Ringe geschnitten werden.

1 - Kefir

Dieses fermentierte Milchprodukt ist nicht nur gut für den Magen, sondern auch eine der beliebtesten Marinaden für Schaschlik.

Ein Kilogramm Zwiebeln in Ringe schneiden und mit Salz und Pfeffer sowie einem Esslöffel Chmeli-Suneli, einer kaukasischen Gewürzmischung aus Koriander, Basilikum, Dill und Petersilie, in eine tiefe Pfanne geben. Fleischstücke hinzufügen und umrühren. Kefir über das Fleisch gießen, so dass es gleichmäßig bedeckt ist. Pfanne mit einem Deckel abdecken.

2 - Sprudelwasser

Für dieses Rezept benötigen Sie handelsübliches Mineralwasser. In Russland sind Narsan oder Jessentuki bevorzugte Marken, aber jedes andere kann ebenfalls verwendet werden.

Ein Kilogramm Fleisch in eine tiefe Pfanne geben, mit einem halben Kilo Zwiebelringe bedecken, ein Esslöffel Olivenöl, vier bis fünf Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer und Ihre Lieblingsgewürze hinzufügen und alles mischen. Sprudelndes Mineralwasser darüber gießen und Fleisch über Nacht marinieren.

3 - Mayo

Manchmal scheint es, dass Russen von Mayonnaise besessen sind: Es ist ein beliebtes Salatdressing, eine Sauce für Knödel, sogar eine Zutat für süßen Teig. Und ja, Mayo passt auch gut zu Schaschlik. Die auf Mayonnaise basierende Marinade sorgt dafür, dass das Fleisch nicht anbrennen kann, davon sind zumindest Köche überzeugt.

Fleischstücke in eine Pfanne geben, nach Belieben würzen, gut mischen und 15 Minuten ruhen lassen. Dann etwa ein Pfund Mayonnaise (kein fettreduziertes Produkt) hinzufügen. Das Fleisch sollte bedeckt sein, aber nicht in Mayonnaise ertrinken. Zwiebelringe aus fünf großen Zwiebeln darüberlegen und das Fleisch mit der Marinade über Nacht im Kühlschrank oder vier bis fünf Stunden bei Raumtemperatur ziehen lassen.

4 - Bier

Wenn Sie den Geruch von Malz mögen, probieren Sie dieses Rezept. Für diese Marinade ist es besser, ein hochwertiges Bier zu nehmen, am besten frischgezapft oder ein Craft-Beer. Ein bitteres Bier sorgt für einen kräftigeren Geschmack.

Fleisch mit Papiertüchern trocknen und für den Spieß in Würfel schneiden. Zuerst Zwiebelringe in eine Pfanne geben, dann das Fleisch, dann die Gewürze - außer Salz. Mischen und 40 Minuten ziehen lassen. Nochmals mischen und einen Liter Bier hinzufügen. Mindestens drei Stunden marinieren. Vor dem Grillen salzen.

5 - Zitrone

Eine einfache und leckere Marinade für alle Schaschlik-Enthusiasten! Zuerst Fleisch in Würfel schneiden und in eine Pfanne geben, dann zwei zu Ringen geschnittene Zwiebeln hinzufügen. Salz und Pfeffer nach Belieben. Verwenden Sie bevorzugt ganze Pfefferkörner. Den Saft einer großen Zitrone über das Fleisch träufeln, Zitronenschale in die Pfanne geben und vier Stunden unter Druck ziehen lassen.

6 - Essig

Essig macht Fleisch (besonders Schweinefleisch) sehr zart und verleiht einen etwas bittersüßen Geschmack. Legen Sie das geschnittene Fleisch zuerst in eine Pfanne (keine Aluminium-Pfanne) und fügen Sie dann zwei in Ringe geschnittene Zwiebeln hinzu. Nach Belieben Salz, Pfeffer und Gewürze dazu geben. Zwei Tassen Wasser mit zwei Esslöffeln Essig (9%) mischen und über das Fleisch geben. Ein bis zwei Stunden an einem kalten Ort stehen lassen. Es wird nicht empfohlen, Ihren Schaschlik länger in Essig zu marinieren.

7 - Zwiebel und Öl

Die Marinade für Zwiebelliebhaber. Für ein Kilogramm Fleisch wird ein Pfund Zwiebeln in Ringe geschnitten.

Fleisch salzen und in eine Pfanne geben. Würzen und mit den Zwiebelringen bedecken. Gut mischen. Manche hacken die Zwiebeln klein, so dass Sie mehr Saft abgeben. Zehn Minuten ziehen lassen und zwei bis drei Esslöffel Olivenöl hinzufügen. Nochmals mischen. Lassen Sie ihr mariniertes Fleisch mindestens vier Stunden (besser über Nacht) in einer Pfanne (auch hier keine Aluminium-Pfanne verwenden) ziehen. Während des Grillens kann man die Marinade noch einmal über das Fleisch gießen, das verhindert Anbrennen.

