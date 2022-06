Kaiserin Katharina die Große liebte diese Pastete (REZEPT)

Kaiserin Katharina II. erwähnte die Kolobowy-Pastete als Geschenk in ihrer Komödie „Das Vorzimmer eines adligen Bojaren“ von 1772. Eine Besonderheit der Pastete war die Art der Herstellung des Blätterteigs - jede Schicht wurde in Rinderschmalz gerollt.

In seinem Kochbuch „Russkaja Powarnja“ (1816) beschreibt Wassili Levschin ein solches Rezept: „Wenn der Teig ziemlich eingerieben (mit Fett) ist, macht man daraus eine runde Pastete... mit folgender Füllung: Rindfleisch in grobe Stücke schneiden, mit viel Zwiebeln und Pfeffer würzen, in Rinderfett anbraten und dann sehr fein hacken. Fülle die Pastete mit all diesen Bröseln, bereite den Deckel aus demselben Teig (zu), gieße die Fleischbrühe darüber oder lege ein Stück Eis(würfel) hinein; bedecke und verschließe sie und backe sie in einer Pfanne in einem heißen Ofen."

Der Name des Kuchens kommt von den Worten „kolobok" und „kulebjaka", was „rundes Brot" bedeutet.

Heutzutage wird das Originalrezept mit Rinderfett von russischen Köchen kaum noch verwendet. Wir stellen hier eine leichte Version der Kolobok-Pastete von Viktor Beley, Küchenchef des Moskauer Restaurants „Uhvat" vor.

Zutaten für ein bis zwei Portionen:

Pfannkuchen (12 Stück):

250 ml Wasser

200 ml warme Milch

4 Eier

70 ml Pflanzenöl

35 g Zucker

2 g Salz

150 g Mehl

Für dieses Rezept benötigen Sie nur einen der dünnen Pfannkuchen. Die übrigen Pfannkuchen können Sie verzehren, während der Hauptkuchen zubereitet wird.

Füllung:

300 bis 400 g Hähnchenkeule

300 bis 400 g Hähnchenkeule

600 g Butter

70 g Champignons

70 g Zwiebeln

Kuchen:

2 Lagen Blätterteig

2 Lagen Blätterteig

30 ml Milch

1 Ei

Cremige Sojasauce mit Gemüse:

30 g Knoblauch

30 g Petersilie

30 g Schalotten

100 ml Wein

100 ml Sojasauce

1 L Sahne

Zubereitung:

1.Für die Pfannkuchen Wasser, warme Milch, Eier und Pflanzenöl in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen glattrühren. Dann nach und nach die Mischung aus Mehl, Zucker und Salz hinzufügen. Es sollte ein flüssiger Teig sein. Die Pfannkuchen dünn backen.

2.Die Hähnchenkeule pfeffern, salzen, mit der geschmolzenen Butter übergießen und 35 Minuten bei 170°C schmoren lassen.

3.Das Huhn aus dem Ofen nehmen, das Fleisch von den Knochen lösen.

4.Champignons und Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, in Pflanzenöl anbraten und das geschmorte Huhn dazugeben.

5.Zum Backen den Blätterteig auslegen, die Füllung einfüllen, den Pfannkuchen darauflegen, die Füllung wieder darauf geben und mit dem Blätterteig abdecken.

6.Für den Eierguss Milch und Ei leicht verquirlen und den Kuchen damit bestreichen. Nach zehn Minuten die Pastete aus dem Ofen nehmen und erneut mit der Ei-Mischung bestreichen. Weitere 15 Minuten bei 180 Grad Celsius backen.

7.Für die Soße das Gemüse schälen und fein hacken, in Pflanzenöl anbraten, mit Weißwein ablöschen und dünsten. Dann Sahne und Sojasauce dazugeben.

8.Zum Servieren die Soße in einen Teller gießen und den Kuchen daraufsetzen, mit grünem Öl garnieren.

Guten Appetit!

