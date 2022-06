Wolga-Kuchen: Ein vom längsten Fluss Europas inspiriertes Dessert (REZEPT)

Diese Törtchen werden nach einem echten Saratower Rezept hergestellt. Es handelt sich um eine Kombination aus einem dünnen Biskuit und einer dicken Schicht Sahne-Soufflé, die mit Schokoladenglasur überzogen ist und der weithin geschätzten Vogelmilchtorte ähnelt.

Die Wolga-Torte wird in der Konditorei Prachkin am Kirow-Prospekt, der Hauptfußgängerzone von Saratow, verkauft. Die Torte wurde von dem Saratower Konditor Alexander Prachkin in der Mitte des letzten Jahrhunderts kreiert. Er war der Sohn einer Frau aus einer wohlhabenden deutschen Familie, die mit ihrem Geliebten, dem Binnenschiffer Alexej Prachkin, an die Grenze zu Kasachstan floh. Ihr Sohn, Alexander Prachkin, erfand die berühmte Saratower Kuchenmarke; er war das 18. Kind seiner Familie.

In den 1950er Jahren kam Alexander Prachkin nach seinem Militärdienst nach Saratow und fand eine Anstellung als Verlader im Moskauer Restaurant. Eines Tages zeichnete er eine Probe für eine Torte, die seinem Chef gefiel, und so begann seine Karriere als Konditor. Später wurde er der führende Konditor des Restaurants.

Bis zum heutigen Tag kaufen Einheimische und Touristen Wolga-Kuchen in dieser Konditorei. Dort sind die Torten und Kuchen immer noch in grauen Pappschachteln verpackt, die mit Bindfaden verschnürt.

Es ist jedoch nicht schwer, Wolgakuchen zu Hause zu backen, denn das Rezept ist recht einfach, und der Geschmack ist genauso gut. Die Kuchen sollten sehr weich und zart sein; die Hauptsache ist, dass Sie sich genau an das Rezept halten. Sie werden nicht länger als ein bis zwei Stunden brauchen. Los geht es.

Zutaten für 8 Portionen:

Milch - 500 ml + 170 ml für die Schokoladenglasur

Sahne, 33 % - 350 ml

Gehackte Nüsse - 200 g

Zucker - 200 g + 5 Esslöffel Zucker für die Glasur

Gelatine - 10 g

Ei - 1 Stück

Mit Zitronensaft gelöschtes Soda - 1/4 Teelöffel

Saure Sahne - 1/2 Tasse

Kakao - 3 Eßlöffel für den Teig + 4 Eßlöffel für die Glasur

Mehl - 3/4 Tasse

Butter - 100 gr

Kakao für die Dekoration

Zubereitung:

1 Für den Teig das Ei, die saure Sahne und eine halbe Tasse Zucker in einer Schüssel verrühren. Das Backpulver mit dem Zitronensaft vermischen, zum Teig geben und gut verrühren, bis er glatt ist.

2 Den Kakao und das Mehl sieben und in eine Schüssel geben und mit einem Mixer zu einer homogenen Masse verarbeiten.

3. Den Teig in eine gefettete Backform geben und im Ofen bei 180°С 10-12 Minuten backen.

4. Den gebackenen Kuchen abkühlen lassen und mit einer Gabel direkt auf der gesamten Oberfläche einstechen.

5. Die Gelatine mit der Milch vermischen und die Masse 10 Minuten stehen lassen, damit sich die Gelatine auflöst.

6. Die restliche halbe Tasse Zucker hinzugeben und umrühren.

7. Gehackte Nüsse (ich habe Mandeln verwendet) hinzufügen, die Schüssel in ein Wasserbad stellen und warten, bis sich der Zucker und die Gelatine vollständig aufgelöst haben.

8. Die Füllung vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

9. Die Sahne schaumig schlagen, zur Füllung geben und mit einem Mixer schaumig schlagen.

10. Die Füllung auf den gebackenen Kuchen geben. Stellen Sie Ihr Meisterwerk für 10 Stunden in den Kühlschrank.

11. Bereiten Sie die Schokoladenglasur zu. Gießen Sie 170 ml Milch in einen kleinen Kochtopf (vorzugsweise dickwandig) und bringen Sie sie zum Kochen.

12. Dann schnell 5 Esslöffel Zucker und 4 Esslöffel Kakaopulver einrühren. Alles verrühren und wieder auf mittlere Hitze stellen.

13. Unter ständigem Rühren die Schokoladenglasur kochen, bis sich die Zuckerkörner vollständig aufgelöst haben. Das dauert nicht länger als 3-4 Minuten. Dann den Guss vom Herd nehmen und die Butter hinzufügen.

14. Rühren Sie alles um, bis die Butter vollständig aufgelöst ist. Nun ist die Schokoladenglasur aus Kakao und Milch fertig. Lassen Sie sie auf Zimmertemperatur abkühlen, damit sie eindicken kann. Sie können den Kuchen mit der Glasur überziehen.

15. Zum Schluss bestreuen Sie den Kuchen mit Kakaopulver und schneiden ihn in kleine Stücke; dekorieren Sie ihn nach Belieben und servieren Sie ihn Ihren Gästen auf Ihrem Festtagstisch. Guten Appetit!

