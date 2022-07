Karotten auf koreanische Art: Sowjetischer Snack mit asiatischem Geschmack (REZEPT)

Wir erzählen, wie Einwanderer aus Korea eine Methode zum Marinieren von Karotten mitbrachten, woraus in der Sowjetunion schnell einer der beliebtesten Snacks wurde.

Das Gericht wurde zuerst von koreanischen Einwanderern im kaiserlichen Russland zubereitet. Während der Stalinzeit wurden jedoch die meisten Koreaner aus ihrer Heimat im Fernen Osten nach Zentralasien deportiert.

In der traditionellen koreanischen Küche war es üblich, Rettich, Fisch und Fleisch einzulegen. Die koreanischen Einwanderer nahmen das gängigste sowjetische Gemüse - Karotten - und marinierten es mit ihren Lieblingsgewürzen. So entstanden die Karotten auf koreanische Art. Das Gericht verbreitete sich durch die Familien der Sowjetkoreaner und wurde im ganzen Land populär, als koreanische Hausfrauen begannen, es auf dem Markt zu verkaufen.

Mit der Zeit wurde es an den Geschmack der Sowjetbürger angepasst. Das heißt, es wurde weniger scharf gewürzt. Heute sind Karotten auf koreanische Art ein fester Bestandteil sowohl des Festtagsessens als auch des täglichen Speiseplans.

Viele russische Hausfrauen versuchen, dieses Gericht zu Hause zuzubereiten. So sind in den letzten hundert Jahren viele Variationen entstanden. Und es gibt viele kleine Tricks, wie man es zubereitet.

Um die Karotten richtig zu zerkleinern, brauchen Sie eine spezielle Reibe oder ein elektrisches Küchengerät. Wenn Sie keins von beidem zu Hause haben, können Sie die Möhren auch mit der Hand in dünne Scheiben schneiden. Die Arbeit ist arbeitsintensiv, aber sie lohnt sich!

Für die Marinade verwendet man in der Regel Zucker, Essig, Gewürze wie Pfeffer und Koriander. Achten Sie darauf, den Knoblauch zu zerdrücken. Manche Rezepte fügen Sojasauce, Sesam und Sesamöl hinzu. Die Möhren werden meist mit heißem Öl übergossen. Für mehr Geschmack können Sie Zwiebeln darin anbraten.

Servieren Sie Karotten auf koreanische Art als Snack oder Beilage. Auch als Beilage zu Wraps, Sandwiches oder im Salat sind diese Karotten immer eine gute Wahl.

Zutaten für 10 Portionen:

Große Möhren - 1 kg

Zucker - 1 Teelöffel

Salz - 1 Teelöffel

Essig - 2 Esslöffel

Pfeffer - nach Geschmack

Koriander - 1/2 Teelöffel

Roter Paprika - 1/2 Teelöffel

Kurkuma - 1/2 Teelöffel

Majoran - 1/2 Teelöffel

Kreuzkümmel - 1/2 Teelöffel

Knoblauch - 5 Nelken

Zwiebel - 1 Kopf

Sonnenblumenöl - 80-90 ml

Zubereitung:

1.Große Möhren schälen.

2.Schneiden Sie sie mit einer geeigneten Methode in dünne Scheiben. Eine übliche Flachreibe reicht nicht aus. Wenn Sie kein geeignetes Gerät haben, schneiden Sie sie mit der Hand.

3.Salzen Sie die Möhren und kneten Sie sie mit den Händen, damit sie weich und saftig werden.

4.Erhitzen Sie das Öl und fügen Sie große Zwiebelstücke und Koriandersamen hinzu - sie geben dem Öl seinen Geschmack. Danach sollten die Zwiebeln und Gewürze aus dem Öl entfernt werden.

5.In die Mitte einer Schüssel mit Karotten den Zucker geben und den Knoblauch zerdrücken. Die Gewürze hinzugeben.

6.Heißes Öl in die Mitte des Knoblauchs gießen und den Salat mit den Händen gründlich vermischen. Essig zugeben und erneut mischen. Traditionell wird ein gewöhnlicher Haushaltsessig verwendet, aber ich habe mich für Reisessig entschieden. Für eine gesündere Version dieses Gerichts können Sie auch Apfelessig verwenden.

7.Die Karotten in ein Gefäß geben und fest verschließen, so dass alle Karotten mit Saft bedeckt sind. Sie können sie auch in ein Glas geben. Lassen Sie die Karotten mindestens drei Stunden lang marinieren. Besser ist es, sie über Nacht ziehen zu lassen. Lagern Sie die Möhren 2 Wochen lang im Kühlschrank.

8.Als Vorspeise servieren, nach Belieben mit Sesam garnieren. Guten Appetit!

