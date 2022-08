Granatarmband: Der Kuchen zu Ehren der russischen Liebe (REZEPT)

Dieser wunderschöne Kuchen erinnert an einen herrlich heißen Sommertag – mit dem subtilen Geschmack von süßem Kirschjoghurt, kombiniert mit reichhaltigen und appetitlichen Biskuitschichten sowie sorgfältig mit Kirschgelee dekoriert.

Das Granatarmband ist ein Kurzroman des russischen Schriftstellers Alexander Kuprin aus dem Jahr 1910, der einen Einblick in das Thema der unerwiderten Liebe und der aufrichtigen Gefühle gibt, nach denen sich alle Frauen sehnen. Wie Sie sich denken können, spielt hier ein Granatarmband die Hauptrolle – es symbolisiert die wahre Liebe.

Kürzlich bin ich auf ein Rezept für einen Granatarmband-Kuchen gestoßen. Man könnte vermuten, dass dafür Granatäpfel-Kerne verwendet werden – dem ist aber nicht so! Der Kuchen ist wie ein Granatarmband gestaltet: Er ist mit schimmernden Geleewürfeln aus Kirschsaft bedeckt, die die Granat-Steine darstellen. Die Torte besteht aus Schokoladenbiskuit, Kirschen, Joghurtcreme und Sahne.

Zutaten:

Für den Kuchenteig:

Mehl – 180 g

Zucker – 180 g

4 große Eier

Kakaopulver – 25 g

Wasser – 70 ml

Backpulver – 5 g

eine Prise Salz

Für die Füllung:

entsteinte Kirschen – 300 g

Für das Gelee mit Agar-Agar („Granat-Steine“):

Wasser – 200 ml

Kirschsaft – 300 ml

Agar-Agar – 7 g

Zucker – 50 g

Für den Sirup:

Zucker – 2 EL

Kirschsaft – 3 EL

Für die Schokoladenglasur:

Schokolade – 90 g

Butter – 60 g

Für die Creme:

Kirschjoghurt – 250 g

Sahne (33-35 %) – 500 ml

Zucker – 150 g (oder nach Belieben)

Instant-Gelatine – 150 g

Kirschsaft – 200 ml

Zubereitung:

1. Zum Backen des Kuchens eine Springform mit 26 cm Durchmesser und einem Einsatz für das Loch in der Mitte vorbereiten. Den Boden der Form mit Backpapier auslegen.

2. Für den Teig das Wasser fast bis zum Siedepunkt erhitzen und auf der Arbeitsfläche abkühlen lassen. Das Mehl mit dem Kakaopulver und dem Backpulver mischen und gut durchsieben.

3. Die Eier in Eiweiß und Eigelb trennen.

4. Das Eiweiß mit einer Prise Salz und 2 EL Zucker zu festem Eischnee schlagen.

5. Das Eigelb in einer anderen Schüssel schlagen. Unter Rühren nach und nach das heiße Wasser und den Zucker hinzufügen und zu einer hellen Masse schlagen. Das Eigelb sollte merklich heller werden und nicht zerfließen.

6. Nach und nach das geschlagene Eiweiß und die Mehlmischung unter das geschlagene Eigelb mischen. Mit einem Spatel vorsichtig unterrühren.

7. Den Teig in eine Auflaufform gießen und glattstreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Umluft oder 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 30 Minuten backen.

8. Den Biskuit aus dem Ofen nehmen und in der Auflaufform abkühlen lassen. Dann vorsichtig herausnehmen. 2-3 Stunden ruhen lassen; der Biskuit sollte vollständig abkühlen. Sie können ihn auch am Vorabend backen, sollten ihn dann aber in Frischhaltefolie eingewickelt aufbewahren.

9. Den Biskuit horizontal in 3 Scheiben schneiden.

10. Die entkernten Kirschen 1-2 Minuten kochen und dann abseihen. Den Saft für Sirup, Gelee und Creme aufbewahren.

11. Für das Gelee das Agar-Agar in kaltes Wasser geben und auf dem Herd erhitzen, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Mit einem Teil des Safts aufgießen, Zucker hinzufügen, zum Kochen bringen und 3 Minuten kochen lassen.

12. Die Geleemasse in eine Form (am besten eine Backform mit den Maßen 20x30 cm) gießen, mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen.

13. Nachdem die Masse ausgehärtet ist, das feste Gelee in Würfel schneiden.

14. Für den Sirup die den entsprechenden Teil des Kirschsafts und Zucker mischen, in einem Topf erwärmen, bis sich der Zucker auflöst hat, und abkühlen lassen.

15. Für die Glasur die Schokolade und die Butter erhitzen und zu einer homogenen Masse verrühren.

16. Die obere Biskuitschicht beiseite legen und die untere und mittlere Biskuitschicht mit dem vorbereiteten Kirschsirup übergießen, aber etwas Sirup für die obere Schicht übrig lassen. Die untere und mittlere Biskuitschicht mit Schokoladenglasur eindecken und aushärten lassen.

17. Für die Creme die Gelatine mit Kirschsaft übergießen und eine Weile quellen lassen, dann leicht erwärmen, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Die Gelatinelösung mit Joghurt und Zucker verrühren, aber 1-2 EL Zucker für die Sahne beiseite stellen. Die kalte Sahne mit dem restlichen Zucker aufschlagen, bis sie fest ist und vorsichtig unter den Joghurt unterrühren.

18. 1/3-1/4 der Sahne zum Bedecken der Biskuitoberfläche beiseite stellen und weich werden lassen. Den Rest der Creme im Kühlschrank abkühlen lassen, wo sie durch die Gelatine dickflüssiger wird. Ab und zu umzurühren, damit sie gleichmäßig abkühlt.

19. Die Hälfte der abgetropften Kirschen auf den Boden legen. Die Hälfte der gekühlten Sahne darauf geben und verstreichen. Die mittlere Schicht auslegen. Mit dem Rest der Kirschen und der Sahne belegen.

20. Die Torte mit dem restlichen Kirschsirup übergießen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

21. Die Torte mit einer dünnen Schicht der beiseite gestellten Sahne eindecken und weitere 10-15 Minuten kalt stellen.

22. Dann die Torte mit der restlichen Creme bestreichen und mit den Agar-Agar-Geleewürfeln dekorieren. Die Torte für 2-3 Stunden in den Kühlschrank stellen, bis die Creme fest geworden ist. Ihr „Granatarmband“ ist fertig!

