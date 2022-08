Faule Kuban-Maultaschen in Tomatensauce (REZEPT)

Faule Maultaschen sind eine Teigtaschenvariante aus dem Kuban im Süden Russlands. In der kubanischen Küche treffen viele verschiedene kulinarischen Traditionen aufeinander, und bei den faulen Maultaschen kann man sich denken, dass es sich um eine Kombination aus Fleischknödeln, ukrainischen Galuschki und deutschem Strudel handelt.

Faule Maultaschen werden aus Mehl und Fleisch zubereitet und zeichnen sich durch ihre Form aus. Es handelt sich um kleine Rouladen aus Teig und Fleisch, die in Scheiben geschnitten und in Tomatensoße geschmort werden. Sie werden „faul“ genannt, weil man den Teig nur einmal ausrollt, eine große Rolle mit Fleisch füllt und sie dann in Scheiben schneidet. Der Aufwand ist im Vergleich zu herkömmlichen Teigtaschen ist geringer, aber es muss dennoch einige Zeit (bis zu einer Stunde) dafür aufgewendet werden. Das Ergebnis wird Sie jedoch begeistern!

Eine weitere Besonderheit dieser faulen Maultaschen ist, dass sie nicht gekocht, sondern zuerst gebraten und dann in einer speziellen Tomaten-Sahne-Sauce geschmort werden.

Es kann jede Art von Fleisch verwendet werden, am besten eignet sich jedoch eine gemischte Füllung, zum Beispiel aus Rindfleisch, Schweinefleisch und dem fetten Teil einer Rinderbrust. Manche Familien halten sich an alte Traditionen, z. B. wird das Fleisch nicht durch den Fleischwolf gedreht, sondern mit einem speziellen Hackmesser in kleine Stücke geschnitten. Oder das Gericht wird auf Ofenkohle gegart. Diese Kuban-Variante der faulen Maultaschen wird auf die übliche Weise zubereitet (gebraten und geschmort) und mit einer Extraportion saurer Sahne und würzigen Kräutern serviert.

Zutaten für 2 Portionen:

Julia Mulino Julia Mulino

Teig:

Mehl – 170 g

Ei – 1 St.

Wasser – 2-3 EL

Salz – 1 TL

Füllung:

Gemischte Füllung (Rindfleisch und Schweinefleisch) – 250 g

Speck oder geräucherter Schweinebauch – 40 g

Zwiebel – 1 St.

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Soße:

Tomaten (groß) – 3 St.

Zwiebel – 1 St.

Karotten – 1 St.

Knoblauch – 2 St.

Tomatenmark – 1 EL

Sahne (30 %) – 150 ml

Wasser – nach Belieben

Öl zum Braten

Zubereitung:

1. Das Mehl, Salz, Ei und zwei Esslöffel Wasser in eine Schüssel geben und den Teig von Hand oder mit einer Küchenmaschine kneten. Bei Bedarf noch einen dritten Esslöffel Wasser hinzufügen. Für mehr Elastizität den Teig 15 Minuten lang in einer Küchenmaschine kneten.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Für die Sauce Zwiebeln und Karotten fein hacken und in Pflanzenöl anbraten.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Das Tomatenmark hinzugeben.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Das Tomatenfruchtfleisch hinzufügen, indem die Tomaten über die Pfanne gerieben werden – so bleibt die Haut auf der Reibe.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Die Soße eine Weile kochen, Sahne und Wasser hinzufügen und alles schmoren lassen, während die Maultaschen zubereitet werden.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Wenn der Teig glatt ist, 15 Minuten zugedeckt ruhen lassen, während die Füllung gart.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Alle Zutaten im Fleischwolf zerkleinern.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Den Teig zu einem Rechteck von 1,5 mm Dicke ausrollen.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Die Füllung gleichmäßig auf dem Teig verteilen.

Julia Mulino Julia Mulino

10. Den Teig mit der Füllung zu einer festen Rolle aufrollen und das befeuchtete Ende andrücken.

Julia Mulino Julia Mulino

11. In 2,5-3 cm dicke Scheiben schneiden.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Die Scheiben in Mehl wälzen, damit beim Schmoren in der Sauce die Form beibehalten wird.

Julia Mulino Julia Mulino

13. Falls erforderlich, Wasser zur Sauce geben.

Julia Mulino Julia Mulino

14. Die Scheiben braten, bis sie auf beiden Seiten goldbraun sind.

Julia Mulino Julia Mulino

15. Die Soße über die faulen Maultaschen gießen, Knoblauch und ein Lorbeerblatt hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und 30 Minuten zugedeckt bei schwacher Hitze garen.

Julia Mulino Julia Mulino

16. Die noch heißen faulen Maultaschen mit der Sauce oder saurer Sahne und frischen Kräutern servieren.

Julia Mulino Julia Mulino

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.