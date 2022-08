Die 7 besten Gerichte aus dem russischen Kaukasus (FOTOS)

Der russische Kaukasus ist ein überwiegend hoch gelegenes Gebiet, das zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer liegt. Viele Ethnien leben hier schon seit Jahrhunderten Seite an Seite.

Die Völker von Dagestan, Nordossetien, Tschetschenien, Kabardino-Balkarien, Karatschai-Tscherkessien und anderen Gebieten haben ihre eigene nationale Küche, die jedoch auf nahrhaften Gerichten und viel frischem Grün basiert. Im Folgenden finden Sie die beliebtesten kaukasischen gastronomischen Köstlichkeiten, die Sie in Russland probieren können (unserer Meinung nach!).

1. Schaschlik

Fleischstücke am Spieß (meist Lamm oder Huhn) gehören zu den beliebtesten kaukasischen Gerichten, die Ende des 19. Jahrhunderts in die russische Küche Einzug hielten und in der Sowjetzeit zum Synonym für Frühlings- und Sommerwochenenden wurden. Heute ist es buchstäblich in jeder Ecke Russlands zu finden, und zwar nicht nur in Restaurants. Grillen im Freien ist das, was die Russen am meisten lieben! Vor dem Grillen sollte das Fleisch mariniert werden, und es gibt Dutzende Zubereitungsarten mit den verschiedensten Zutaten dafür!

2. Chytschin

Dieses Fladenbrot mit verschiedenen Füllungen ist der König auf dem Tisch in den benachbarten Republiken Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien. Allerdings unterscheiden sich die Chytschin-Varianten sehr stark voneinander und jede Region ist davon überzeugt, dass ihre Version die leckerste ist. Balkar-Chytschins sind dünne Fladenbrote, während sie in Karatschai aus fluffigem Teig mit Kefir oder Milch zubereitet werden. Meistens sind sie mit Kartoffeln, Kräutern und Fleisch gefüllt. Wenn Sie eine dieser Regionen besuchen, sollten Sie sich jedoch auf einen Angriff auf Ihren Magen gefasst machen.

3. Tschudu

Ein weiteres typisches Gericht der dagestanischen Küche ist das Fladenbrot Tschudu. Es ist in der Regel mit Gemüse gefüllt (es gibt aber auch herzhafte Varianten), wird in einer trockenen Pfanne gebraten und mit Butter oder Öl bestrichen.

Für Tschudu gibt es an sich kein traditionelles Rezept, aber es wird normalerweise mit saisonalen Zutaten gefüllt. Frisches Grün (Brennnessel oder Frühlingszwiebeln) im Frühling, Käse und junge Kartoffeln im Sommer, Kürbis im Herbst, Lamm im Winter.

4. Ossetinische Pastete

Die großen und schmackhaften Pasteten aus Nordossetien sind in ganz Russland bekannt, aber im Kaukasus gibt es viele verschiedene Formen und Füllungen!

Fyddschyny sind Pasteten (groß oder klein), die mit gehacktem Rindfleisch und Brühe gefüllt sind. Walibah ist eine Pastete mit hausgemachtem ossetinischem Käse. Die Einheimischen bereiten auch Pasteten mit Kürbis, Kartoffeln und Bohnen zu. Es lohnt sich, sie alle zu probieren!

5. Adygejischer Käse

Die Einwohner von Adygeja stellen Weichkäse aus Kuhmilch her. Diese milde Käsesorte schmilzt beim Backen oder Braten nicht und kann zerbröckelt werden. Bis zu den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurde er ausschließlich selbst hergestellt – dann hatten sowjetische Bürger und ausländische Gäste gleichermaßen die Gelegenheit, ihn zu probieren; er gefiel ihnen, und die Massenproduktion begann. Im Jahr 2009 erhielt der Adygeja-Käse den Markenstatus eines Produkts mit geografischer Angabe, und nur Unternehmen in Adygeja haben nun das Recht, den Namen Adygeja-Käse zu verwenden.

6. Urbetsch

Die kaukasische „Nutella“ wird Urbetsch genannt. Dabei handelt es sich um einen Aufstrich, der aus gerösteten Mandel-, Cashew-, Pistazien-, Walnuss- und Kürbiskernen und vielen anderen Gaben der Natur hergestellt wird. In Dagestan ist Urbetsch, gemischt mit Honig, ein beliebtes Dessert und wird sogar als Heilmittel verwendet.

7. Kefir

Die Kaukasier schätzen fermentierte Milchgetränke wegen ihrer gesunden Eigenschaften. Kefir, also saure Kuhmilch, ist bei ihnen am beliebtesten. Ursprünglich aus dem Kaukasus (dem heutigen Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien) stammend, verbreitete er sich vor mehr als einem Jahrhundert in ganz Russland und ist heute ein wichtiger Bestandteil der russischen Ernährung.

