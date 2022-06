7 ausgefallene arktische Streetfood-Gerichte (FOTOS)

Das zeitgenössische arktische Straßenessen hat das Beste aus der traditionellen Küche der nordischen Völker übernommen und neu interpretiert. In Murmansk und den benachbarten Städten oberhalb des Polarkreises können die Menschen auf lokalen Festivals und Messen ungewöhnliches Street Food probieren.

1. Krabben-Beljasch

Eine gastronomische Karte von Russland

Beljasch ist eines der beliebtesten Gerichte für einen schnellen Snack in Russland. Es handelt sich dabei um eine gebratene runde Pastete, die normalerweise mit Hackfleisch gefüllt ist, aber in Murmansk gibt es auch Beljasch mit Krabbenfüllung. Er wird vom örtlichen Restaurant „Tsarskaja Ochota" ("Zarenjagd") zubereitet, das sich auf die arktische Küche spezialisiert hat und speziell für die örtlichen Stadtfeste geöffnet hat. Und es gibt immer lange Schlangen vor den Food Trucks! Übrigens gewann das Beljasch mit Krabben den ersten Preis beim gastronomischen Festival „Arktische Kino Cuisine", das Ende Mai 2022 in Murmansk stattfand.

2. Zaiburicha

Eine gastronomische Karte von Russland

Dieses auf den ersten Blick unaussprechliche Wort steht für ein Gericht, das eine Mischung aus Fischeintopf und Suppe ist. Zaiburicha ist ein traditionelles Gericht in der Küche des Volkes der Pomor. Es besteht aus gekochtem Fisch (meist Kabeljau) mit Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln und manchmal mit Brühe. Man findet es auf der Speisekarte des Touristenkomplexes Teribersky Bereg an der Barentsseeküste und kann es auch auf Murmansker Märkten als Straßenessen probieren. Das ist ein sehr nordisches Essen, das bei kaltem Wetter hilft, sich warm zu halten.

3. Hirsch Stroganoff

Eine gastronomische Karte von Russland

Das berühmte russische Gericht Beef Stroganoff in der arktischen Version - zubereitet mit Hirschfleisch. Die Gründer des Burger-Imbisswagens „Mr. Black" aus der Stadt Zapoljarni haben dieses Gericht speziell für städtische Veranstaltungen erfunden. Das Rezept hört sich einfach an: eine Schicht Kartoffelpüree, Scheiben von Wildfleisch in einer cremigen Soße, Preiselbeeren und in Scheiben geschnittene Essiggurken. Serviert wird es in einer runden Kraftbox im Stocherkasten-Stil.

4. Jageljosch

Eine gastronomische Karte von Russland

Eigentlich ist Jagel eine Flechte und eine Nahrung für Rentiere. Aber es ist auch in der nordischen Küche für Menschen sehr beliebt. Ein Gericht namens „Jageljosch“ („Jagel-Igel") ist eine der Spezialitäten, die man im Skigebiet Polarnye Zori und als Straßenessen in der Region Murmansk probieren kann. „Jageljosch" sind Kroketten aus paniertem Jagel mit einer Füllung aus geschmolzenem Käse mit Krabben, Jakobsmuscheln oder Moltebeeren.

5. Barents-Tasche

Eine gastronomische Karte von Russland

Die Barentssee versorgt die Bewohner von Murmansk mit reichlich Meeresfrüchten aus dem Norden. Das inspirierte den örtlichen Lebensmittelhersteller „Friendshef", der sich auf die neue arktische Küche spezialisiert hat, zu einem solchen Sandwich. Die „Barents-Tasche" ist ein Brötchen aus Roggenmehl mit Dorschleber, in Butter mit Knoblauch und Zitronensaft gebratenen Krabben, Kartoffeln, einem Ei und einem Sauerrahm-Senf-Dressing. Die Barents-Taschen sind sowohl auf der regulären Speisekarte als auch in den Food Trucks auf den Messen zu finden.

6. Nordische Pfannkuchen

Eine gastronomische Karte von Russland

In der Stadt Zapoljarni gibt es ein Café auf Rädern namens „Pfannkuchenhaus", das ein fester Bestandteil jeder Messe in der Region Murmansk ist. Hier werden gebackene russische Blini mit verschiedenen arktischen Füllungen hergestellt. Die beliebtesten sind „Aroma des Nordens" mit Wildfleisch, „Nordwinkel" mit Krabben, „Reichtum der Arktis" mit Kaviar und Preiselbeeren, „Nordlicht" mit Blaubeeren und Erdbeeren. Diese Gerichte werden Sie sicher nirgendwo anders probieren können!

7. Saami Ucha

Eine gastronomische Karte von Russland

Die Saami sind die Ureinwohner des russischen Nordens, die Rentierzucht und Fischfang betreiben. Eines der berühmtesten Gerichte dieses Volkes ist die Fischsuppe der Saami. Im Gegensatz zu anderen Ucha-Suppen ist die Saami-Suppe mit Beeren gefüllt - vor allem mit Moltebeeren und Blaubeeren. Es ist üblich, zuerst den Fisch zu essen und dann die Brühe zu trinken.

