Eine schmackhafte tatarische Suppe mit winzigen Teigtaschen (REZEPT)

Teigtaschen (oder Pelmeni auf Russisch) sind seit jeher ein beliebtes warmes Gericht in den Regionen Russlands. Manchmal wird aus diesen Teigtaschen auch eine Suppe zubereitet. Bei den Tataren, der zweitgrößten ethnischen Nation in der Russischen Föderation, steht diese praktisch auf jedem Tisch.

Die Krimtataren nennen solche Suppe mit winzigen hausgemachten Pelmeni Kaschyk-asch oder „Löffelsuppe“. Tatsächlich wird die Geschicklichkeit einer Hausfrau mit einem Löffel bewertet: Je mehr winzigen Teigtaschen in den Löffel passen, desto geschickter gilt die junge Frau.

Diese Suppe wird von Mädchen im heiratsfähigen Alter zubereitet, um eine potentielle Schwiegermutter und die übrigen weiblichen Verwandten des Bräutigams zu beeindrucken. In der Wolgaregion, bei den Tataren, gelten kleine Teigtaschen mit Brühe als Gericht für den Bräutigam, mit dem das Mädchen auch seine Kochkünste unter Beweis stellen kann.

Versuchen wir gemeinsam, dieses authentische Gericht zu kochen!

Zutaten für acht Portionen:

Teig:

Wasser – 300 ml

Mehl – 700 gr

Salz – 1 Teelöffel

Pflanzenöl – 3 Esslöffel

Füllung:

Hackfleisch – 800 g

Zwiebel – 2 Stück

Salz und schwarzer Pfeffer – nach Geschmack

Ei – 1 Stück

Brühe:

Karotte - 1 Stück

Zwiebel – 1 Stück

Gehacktes Grünzeug – 3 Esslöffel

Knoblauch – 2 Zehen

Salz und schwarzer Pfeffer – nach Geschmack

Pflanzenöl – ½ Esslöffel

Butter – 20 g

Lorbeerblatt – 2 Stück

Servieren:

Kräuter – nach Geschmack

Sauerrahm (15%) – nach Geschmack

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer – nach Geschmack

Zubereitung:

Aus dem gesiebten Mehl, heißem Wasser, Salz und Pflanzenöl einen Teig kneten. Der Teig muss elastisch sein und darf nicht an den Händen kleben.

Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und für 60 Minuten in den Kühlschrank legen.

Für die Füllung die Zwiebel schneiden, mit dem Hackfleisch in eine Schüssel geben und mit Gewürzen, Salz und einem Ei mischen. Kein Wasser hinzufügen.

Die ausgerollte dünne Teigschicht in Quadrate mit einer Kantenlänge von 1,5-2 cm schneiden. Auf jede Teigschicht ein wenig Hackfleisch geben, dann falten und am Rand festdrücken, um die Teigtasche zu verschließen. Dazu den Rand leicht anfeuchten. Anschließend die Zipfel miteinander verbinden, so dass die Teigtaschen eine Kugelform erhalten.

Die fertigen Teigtaschen auf das mit Mehl bestreute Brett legen.

Insgesamt habe ich etwa 200 Teigtaschen zubereitet, darunter 100 kleine. Die größeren habe ich einfach eingefroren.

Karotten, Zwiebeln und Knoblauch schälen. Die Karotten auf einer groben Reibe raspeln, die Zwiebeln und den Knoblauch hacken.

Die Mischung aus Pflanzenöl und Butter in einem Topf erhitzen. Das Gemüse hinzufügen und etwa fünf Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Von Zeit zu Zeit umrühren. Wasser hinzufügen und alles bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

Dann die Teigtaschen hinzugeben und weitere fünf Minuten oder weniger kochen. Lorbeerblätter hinzufügen. Gehackte Kräuter, Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzugeben.

Die Suppe sollte heiß serviert werden. Der Sauerrahm wird separat gereicht.

Guten Appetit!

