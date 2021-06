Manty: Leckere Teigtaschen mit Fleisch-Kartoffel-Füllung (REZEPT)

Pelmeni, gefüllte Teigtaschen, sind eines der beliebtesten russischen Gerichte. Heute bereiten wir sie in der zentralasiatischen Variante zu, Manty genannt.

Manty ist ein traditionelles Gericht der Völker Zentralasiens, der Türkei, Koreas und Chinas. Sie bestehen hauptsächlich aus fein gehacktem Fleisch in dünnem Teig, aber jedes Land hat seine eigene Methode, Manty zuzubereiten. Eines der beliebtesten Rezepte in Russland stammt aus Tatarstan und hat die folgende Füllung: Lamm oder Rindfleisch, Kartoffeln und Zwiebeln.

Das Wort Manty, das wir in der russischen Sprache verwenden, stammt zwar aus der türkischen Sprachfamilie, stammt aber ursprünglich aus dem chinesischen „Mantou“ und bedeutet wörtlich „ausgestopfter Kopf“.

Der Geschmack von Manty hängt ganz von dem Fleisch ab, das Sie verwenden. Um sie saftig zu bekommen, sollten Sie Lammfleisch mit Fett nehmen. Rindfleisch sollte sehr zart sein. Es gibt auch einen Trick bei der Zubereitung des Fleisches. Der schnellste Weg wäre, das Fleisch durch den Wolf zu drehen. Traditionell wird es jedoch per Hand in kleine Würfel gehackt.

Für eine gleichmäßige Garung hacke ich alle Zutaten in höchstens 5 mm große Stücke. Es macht das Verarbeiten der Füllung leichter und zudem sind alle Zutaten gleich verteilt.

Eine interessante Tatsache über Manty ist, dass dieses Gericht laut Etikette mit den Händen gegessen werden sollte. Nicht nur, weil so der Saft nicht ausläuft, sondern weil sie so am allerbesten schmecken.

Traditionell werden Manty ohne Sauce serviert. Ich mag dazu gerne sahnigen Joghurt.

Ein weiteres besonderes Merkmal von Manty ist die Art und Weise, wie sie gekocht werden. Man benötigt einen Dampfeinsatz für die Pfanne. Aber auch ein Sieb eignet sich. Manty könnte man auch in Tomatensauce kochen, aber das wäre nicht sehr authentisch.

Wenn Sie Fleischknödel mögen und es sie nicht schreckt, einen halben Tag in der Küche zu stehen oder eine Mahlzeit suchen, die Sie gemeinsam mit der Familie zubereiten können, ist Manty genau das, wonach Sie suchen. Sie werden die Zubereitung ebenso wie das Endergebnis genießen.

Zutaten:

500 g Mehl 1

50 ml Wasser

1 – 2 Eier

350 g Lammfleisch

350 g Rindfleisch

500 g Kartoffeln

300 g Zwiebeln

Gewürze nach Belieben (schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, Kurkuma)

Lorbeerblätter

Olivenöl

Butter

Salz nach Belieben

Zubereitung:

Wasser und Eier in den Mixer mit Knethaken geben. Nach und nach Mehl mit Salz hinzufügen. Ich verwende zwei Mehlsorten (400 g 00-Mehl und 100 g Grieß), das ergibt einen festen Teig. Wenn Sie einen zarten Teig wünschen, verwenden Sie nur das weiße 00-Mehl. Teig verarbeiten, bis er gleichmäßig ist (etwa zehn Minuten kneten). Eine Kugel formen, in einer abgedeckten Schüssel eine Weile gehen lassen. In der Zwischenzeit die Füllung zubereiten

Fleisch in kleine Würfel schneiden. Je kleiner, desto besser. Meine sind etwa 5 mm groß.

Kartoffeln und Zwiebeln ebenfalls würfeln. Je kleiner die Würfel, desto schneller sind sie gar.

Gewürze zur Füllung hinzufügen.

Füllung gut verrühren. Beiseite stellen und mit dem Teig weitermachen.

Teig in vier gleich große Stücke aufteilen. Ein Stück nehmen und die anderen zurück in die Schüssel legen und wieder abdecken.

Den Teig so dünn wie möglich ausrollen.

Ausgerollten Teig in Quadrate mit acht Zentimeter Seitenlänge schneiden.

Füllung in die Mitte jedes Teig-Quadrats geben.

Die Ecken oben zusammendrücken.

Nun die gegenüberliegenden Ecken zusammendrücken.

Wiederholen Sie dies mit allen Teig-Quadraten.

Verteilen Sie Olivenöl über Ihrem Dampfeinsatz. Ich habe Backpapier als Unterlage verwendet, damit die Manty nicht am Boden kleben. Wasser in den Topf geben, Dampfeinsatz mit den Manty einsetzen und abdecken. Für mehr Geschmack habe ich Lorbeerblätter hinzu gegeben. Rund 30 Minuten garen lassen. Darauf achten, dass immer genug Wasser im Topf ist.

Über die fertigen Manty Butter geben.

Wie ich bereits erwähnt habe, können Sie Manty in Tomatensauce kochen (Dosentomaten, dazu Knoblauch, Zwiebeln, Gewürze, Salz, Olivenöl). Aber sagen Sie es nicht weiter. Dies ist nicht der richtige Weg, authentische Manty zu essen.

Servieren Sie die Manty mit einer Sauce Ihrer Wahl oder pur. Genießen Sie!

