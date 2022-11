10 beliebte russische Gebäcke

Beljaschí

Beljaschi sind ungewöhnliche Fleischpasteten. Sie werden aus ungesäuertem Teig oder Hefeteig mit Rinder- oder Lammhackfleisch zubereitet und mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer gefüllt. Die Zwiebeln verhindern, dass die Fleischfüllung beim Braten austrocknen. Die Füllung kann mit Milch, Kefir, Eiswasser oder einfach mit Eis aufgefüllt werden. Die Fleischfüllung wird frittiert. Manchmal haben die Beljaschí ein Loch in der Oberseite, manchmal sind sie ganz bedeckt.

Piroschkí (Piroggen)

Sowohl Kohl- als auch Kartoffelpiroggen gehören zu den beliebtesten Backwaren, die in Russland als Streetfood verkauft werden. Andere beliebte herzhafte Füllungen sind Hackfleisch; auch Reis und Eier sind beliebt. Unter den süßen Piroschkí sind die Apfelpiroggen am beliebtesten. Fischpiroggen werden oft oben offen zubereitet – man nennt sie Rastegaj.

Kurnikí

Der traditionelle Kurník ist eine große, festliche Fleischpastete, aber kleinere, dreieckige Kurnikí in Pastetengröße sind auf dem Markt weit verbreitet. Die Füllung besteht aus Hühnerfleisch und Kartoffeln mit Zwiebeln.

Sotschniki

Sotschnik ist ein Stück Mürbegebäck, das in der Mitte gefaltet und mit tworóg (Hüttenkäse) gefüllt wird. Der Quark wird ausgedrückt und ein wenig Mehl hinzugefügt, damit die Füllung nicht aus dem Sotschník herausquillt. Früher wurden sie in traditionellen Öfen gebacken, aber heute werden mpderne Backröhren verwendet.

Watrúschki-(Quarktaschen)

Der fluffige Teig und die leicht säuerliche Quarkfüllung gefallen Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Dieses Gebäck eignet sich ideal für ein leichtes Frühstück oder als Snack für zwischendurch.

Póntschiki (Donuts)

Innen zart und außen knusprig und mit Puderzucker bestreut – solche Póntschiki findet man in vielen russischen Städten. Sie können ein Loch in der Mitte haben oder wie ein quarjkäulchen geformt sein. In Sankt-Petersburg heißen die Póntschiki Pýsсhki und werden in einer Pysсhetschnaja verkauft.

Süße Brötchen

Rosinen-, Mohn- und Marmeladenbrötchen findet man in fast jeder russischen Kantine, Konditorei und Bäckerei. Außerdem gibt es immer Pljúschki – herzförmiges Gebäck, das mit Zucker bestreut ist.

Tscheburéki

Allein die Erwähnung dieser halbkreisförmigen Fladen macht Appetit. Tscheburéki werden frittiert, damit sie schön knusprig und appetitlich werden. Während des Backens bilden sich auf der dünnen Kruste Blasen. Die beliebtesten Füllungen für Tscheburéki sind Fleisch und Käse.

Blätterteigzungen

Viele Menschen kennen den Geschmack von Blätterteigzungen noch aus ihrer Kindheit. Sie werden oft zum Tee gekauft. Sie sind einfach zuzubereiten, vor allem mit gefrorenem Blätterteig. Sie brauchen nur drei Zutaten: Blätterteig, ein Ei und Zucker zum Bestreuen.

Quarkringe

Sie ähneln den amerikanischen Donuts, aber der Teig, der für diese Ringe verwendet wird, ist dünner – Brandteig. Die Füllung besteht aus Quark mit Sahne oder Buttercreme.

