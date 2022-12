Makaronnik: Probieren Sie diese sowjetische Nudelart als Auflauf oder sogar als Kuchen (REZEPT)

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Nudeln (oder Makkaroni) in Russland nur selten gekocht, und zwar aus einem einfachen Grund: Sie waren wegen der hohen Kosten für das Mehl, aus dem sie hergestellt wurden, relativ teuer. Außerdem war der Herstellungsprozess langwierig. Daher galten Nudeln zu jener Zeit als Delikatesse.

Im 20. Jahrhundert änderte sich die Situation jedoch: Nudeln wurden in großem Umfang in Massenproduktion hergestellt und schnell für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich. Aufgrund des Ersten Weltkriegs und der Revolution von 1917 hatte sie jedoch kaum Gelegenheit, an Popularität zu gewinnen. Die meisten Fabriken mussten schließen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Nudeln als Halbfertigprodukte sehr begehrt. Sie schmeckten ebenso gut zu Fleischkonserven (Tuschónka), Fischkonserven und sogar Erbsen.

Nudeln auf Matrosenart oder Makarony po-flotski, die Spaghetti Bolognaise ähneln (siehe 4 Zwillingsgerichte in der russischen und italienischen Küche), wurden zu einem der Lieblingsgerichte der Matrosen in der russischen Marine. Nach dem Krieg, als die Männer nach Hause zurückkehrten, verbreitete sich dieses Rezept für Nudeln mit Fleisch im ganzen Land,

Das Sowjetische Kochbuch (Ausgabe 1952) enthält mehrere Rezepte für Nudeln mit Füllung, darunter drei Arten von Makaronnik oder Lapschownik (Lapschá bedeutet auf Russisch Nudeln).

Makaronnik, mit Milch und Eiern gebacken, scheint eine der ersten Versionen dieses Gerichts in Russland zu sein. Zwei weitere Rezepte sind Makaronnik mit Hüttenkäse bzw. mit Fleisch. Heute werden wir Makaronnik mit Fleisch zubereiten, der als Auflauf oder sogar als festliche salzige Pastete serviert werden kann.

Zutaten (für 6 Portionen):

Olga Browkina Olga Browkina

Hackfleisch – 700 g

Nudeln – 400 g

Tomaten – 500 g

Sahne (Fettgehalt 10-20%) – 200 ml

Holländischer Käse – 150 g

Schmelzkäse – 250 g

Eier – 3 Stück

Butter – 30 g

Salz, Pfeffer, Paprika – nach Geschmack

Petersilie – 1 Bündel

Zwiebel – 1 Stück

Knoblauch – 3 Zehen

Pflanzenöl (ein wenig zum Braten des Hackfleischs und zum Einfetten der Form)

Zubereitung:

1. Die Zwiebel fein hacken.

Olga Browkina Olga Browkina

2. Den Knoblauch pressen und die Petersilie fein hacken.

Olga Browkina Olga Browkina

3. Das Hackfleisch mit der gehackten Zwiebel in etwas Pflanzenöl anbraten, bis es durchgebraten ist.

Olga Browkina Olga Browkina

4. Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer und Paprika zum Hackfleisch geben. Gut mischen.

Olga Browkina Olga Browkina

5. Die Tomaten eine Minute lang in kochendes Wasser halten, dann in kaltes Wasser legen und sofort schälen.

Olga Browkina Olga Browkina

6. Jede Tomate in 4-6 Scheiben schneiden. Zum Hackfleisch geben, etwa 50 g Wasser hinzufügen, den Deckel schließen und das Hackfleisch mit den Tomaten köcheln lassen, bis die Feuchtigkeit vollständig verdampft ist und die Tomaten zu Püree geworden sind.

Olga Browkina Olga Browkina

7. Den Herd ausschalten, das Eiweiß von 2 Eiweiß in die Pfanne geben und das Hackfleisch gut durchmischen. Die Pfanne beiseite stellen.

Olga Browkina Olga Browkina

8. Die Nudeln in Salzwasser kochen, bis sie halb gar sind. Die Butter dazugeben und verrühren.

Olga Browkina Olga Browkina

9. Den Hartkäse mit der feinsten Reibe reiben.

Olga Browkina Olga Browkina

10. Die Sahne zum Kochen bringen, die Hitze auf ein Minimum reduzieren, einen Esslöffel des geschmolzenen Käses hinzufügen und ihn in der Sahne auflösen. Mit dem gesamten geschmolzenen Käse ebenso verfahren. Die Käse-Sahne-Mischung auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Olga Browkina Olga Browkina

11. Das dritte Ei und das Eigelb der anderen beiden Eier in die Käse-Sahne-Mischung geben und mit einem Schneebesen verrühren.

Olga Browkina Olga Browkina

12. Eine tiefe Backform mit etwas Pflanzenöl einfetten und die Hälfte der Nudeln hineingeben.

Olga Browkina Olga Browkina

13. Die Nudeln mit dem größten Teil des geriebenen Käses bestreuen und den Käse mit der Hand gut andrücken.

Olga Browkina Olga Browkina

14. Das gesamte Hackfleisch dazugeben und mit einem Löffel gut verteilen.

Olga Browkina Olga Browkina

15. Den Rest der Nudeln auf dem Hackfleisch verteilen. Gut andrücken. Wenn Sie eine knusprigere Kruste wünschen, können Sie noch Semmelbrösel darüber streuen.

Olga Browkina Olga Browkina

16. Die Käse-Sahne-Mischung darüber gießen.

Olga Browkina Olga Browkina

17. Den restlichen Käse darüber streuen.

Olga Browkina Olga Browkina

18. Die Backform für 30 Minuten in den auf 200° C vorgeheizten Ofen stellen. Dann den Ofen ausschalten, die Tür leicht öffnen und die Form weitere 20 Minuten stehen lassen. Ihr Makaronnik ist fertig. Guten Appetit!

Olga Browkina Olga Browkina

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.