Kefir ist eines der beliebtesten Milchgetränke in Russland. Erfahren Sie, wie einfach es ist, ihn zu Hause mit Milchbakterienkulturen herzustellen.

Kefir ist ein saures Milchgetränk, das aus Kuhmilch durch Zugabe von lebenden Bakterien hergestellt wird. Als Ursprungsort des Kefirs gilt die Region um den Berg Elbrus im Nordkaukasus. Kefirkulturen wurden von den Hochlandbewohnern des Kaukasus hochgeschätzt und streng geheim gehalten.

Die Massenproduktion dieses Getränks begann in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts dank der Bemühungen des Milchbauern Nikolai Blandow im Auftrag der Allrussischen Gesellschaft der Ärzte. Im Jahr 1906 reiste Blandows Angestellte Irina Sacharowa in die Kaukasusregion, um das Geheimrezept für Kefir in Erfahrung zu bringen.

Es wird erzählt, dass sie von einem wohlhabenden ansässigen Großgrundbesitzer als Braut entführt wurde; solche "Ehen" sind tatsächlich so etwas wie eine lokale Tradition. Um den Vorfall gütlich zu regeln, verlangte sie als Entschädigung die Bakterienkultur des Kefirs. Eine andere Geschichte besagt, dass der kaukasische Gutsbesitzer Irina das Rezept als Geste seines guten Willens schenkte, ohne sie zu entführen.

Zu Sowjetzeiten wurde Kefir in großem Umfang hergestellt und von der ganzen Nation genossen. Jeder in der UdSSR kannte die charakteristische Halbliter-Glasflasche mit dem hellgrünen Deckel, in der der Kefir verkauft wurde. Die Russen glauben immer noch, dass dieses Getränk eine heilende Wirkung bei einer Vielzahl von Krankheiten hat und dass es für eine gute Gesundheit wichtig ist.

Kefir hat, wie andere fermentierte Milchprodukte, eine probiotische Wirkung. Man trinkt ihn nicht wegen seines milden Geschmacks, sondern um die Gesundheit des Darms zu erhalten und zu verbessern, insbesondere um die Darmflora der guten Bakterien im Darm nach der Einnahme von Antibiotika wiederherzustellen. Generell verbessert Kefir den Stoffwechsel.

Wenn Sie ihn zu Hause selbst zubereiten möchten, können Sie dies ganz einfach mit Milch und Schmand tun, der Bakterien tötende Milchsäuremikroorganismen enthält. Indem man sie zu pasteurisierter Milch hinzufügt, kann man ein kefirähnliches Getränk herstellen. Wenn Sie frischen und hochwertigen Schmand verwenden, erzielen Sie das beste Ergebnis bei der Fermentierung der Milch mit Milchsäurebakterien.

Zutaten (für 2 Portionen):

Kuhmilch – 500 ml

Schmand – 50-100 g

Zubereitung:

1. Bringen Sie die Milch zum Kochen, so dass sich Schaum bildet.

2. Lassen Sie sie vollständig abkühlen.

3. Seihen Sie sie durch ein Sieb ab und gießen Sie sie in ein Gefäß.



4. Fügen Sie den Schmand hinzu. Je mehr Schmand Sie hinzufügen, desto dicker wird Ihr Kefir.

5. Verschließen Sie das Glas fest mit einem Deckel und lassen Sie es 24 Stunden lang bei Raumtemperatur stehen. Die lebenden Milchsäurebakterien werden den Gärungsprozess in Gang setzen.

6. Stellen Sie das Glas in den Kühlschrank. In ein paar Stunden ist Ihr Kefir fertig.



7. Guten Appetit!

