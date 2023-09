Ist dieser jakutische Salat das schlimmste Gericht der Welt?

Der Indigirka-Salat wurde in diesem Jahr zum schlechtesten Gericht der Welt gewählt, so die Leser von Taste Atlas, einem Online-Reiseführer für traditionelle Gerichte, lokale Zutaten und Restaurants.

Einer unserer Leser, Alain, nannte ihn auch unter den Gerichten, die er nie probieren würde: „Fisch sollte gekocht werden. Das ist kein richtiges Essen und schon gar kein Salat, wenn man einfach nur Klumpen von gefrorenen Fischblöcken abhackt und sie dann mit Salz und Öl übergießt.“

Worum geht es beim Indigirka-Salat? Er wird aus gehacktem Tiefkühlfisch mit Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer zubereitet. Angeblich basiert er auf lokalen gastronomischen Traditionen, die der jakutische Koch Innokentij Tarbachow mitgebracht hat. Indigirka ist nach einem jakutischen Fluss in der Republik Sacha im Fernen Osten Russlands benannt.

Die wichtigste Zutat für den Salat ist frisch gefrorener Fisch. Es ist eine sehr niedrige Temperatur von mindestens -40 °C erforderlich – sonst wird der Fisch wässrig. Er sollte keine Eiskristalle enthalten: Das zeigt, dass er lebendig gefroren wurde.

Der Indigirka-Salat wird in der Regel aus lokalen Felchen wie Felchen, Nelma und Muksun zubereitet und traditionell in Eisschalen serviert. Der Salat wird mit Fischrogen oder Beeren, z. B. Moltebeeren, serviert.

All dies bedeutet, dass es fast unmöglich ist, einen richtig zubereiteten Indigirka-Salat irgendwo anders als in den wirklich kalten Regionen Russlands zu probieren. Wenn sich Touristen in Jakutien aufhalten, nutzen sie die Gelegenheit, ihn zu probieren, zusammen mit anderen lokalen Köstlichkeiten wie Stroganina und Sugudaj (ebenfalls aus frischem, gefrorenem Fisch oder Fleisch hergestellt).

„Ich bin Russe und habe ehrlich gesagt noch nie von diesem Salat gehört, aber als ich ihn gegoogelt habe, konnte ich gesehen, dass er in die gleiche Kategorie wie Tartar, Ceviche, Sashimi usw. fällt“, sagte einer der Kommentatoren des Beitrags von Taste Atlas.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.