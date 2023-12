Wie man russischen Kwas zu Hause zubereitet (REZEPT)

Die Fermentation ist das, was den Kwas auszeichnet und ihn nicht nur zu einem köstlichen, sondern auch zu einem sehr gesunden Getränk werden lässt. Malz, Mehl oder Roggenbrösel sind die Hauptzutaten. Rosinen werden hauptsächlich verwendet, um den Gärungsprozess mit der enthaltenen Hefe in Gang zu setzen.

Der Kwas trägt dazu bei, das ordnungsgemäße Funktionieren des menschlichen Magen-Darm-Systems aufrechtzuerhalten und verhindert die Ausbreitung von schädlichen und pathogenen Mikroben. Außerdem verbessert er den menschlichen Stoffwechsel und trägt zum reibungslosen Funktionieren des Herz-Kreislauf-Systems bei.

Seit dem Mittelalter, als der Kwas zum ersten Mal in Chroniken des 10. Jahrhunderts erwähnt wurde, glaubten die Verehrer dieses typisch russischen Getränks, dass er den Körper stärkt und kräftigt. Später, in der Neuzeit, stellten Wissenschaftler fest, dass dies auf den hohen Gehalt an „guten“ und hilfreichen probiotischen Bakterien zurückzuführen ist.

Heute kann man Kwas in jedem Geschäft in Russland und auch in russischen Lebensmittelgeschäften im Ausland kaufen. Ursprünglich war Kwas jedoch etwas, das die Menschen zu Hause zubereiteten. Wenn Sie es selbst versuchen möchten, haben Sie den Vorteil, dass Sie sich der natürlichen Qualität der Zutaten, die Sie selbst kaufen, vergewissern können.

Außerdem können Sie die Menge des Zuckers selbst bestimmen. Ich zum Beispiel füge für verschiedene Zwecke unterschiedliche Mengen an Zucker hinzu. Ich gebe weniger Zucker in den Kwas, wenn ich ihn für Okroschka (eine kalte Suppe) verwende, aber etwas mehr, wenn ich einen süßeren Kwas zum Trinken zubereiten möchte. Sie können auch Gewürze, Schalen oder Beeren hinzufügen, falls gewünscht. Normalerweise entscheide ich mich jedoch für die klassische Art von Kwas.

In meiner Kindheit hat meine Großmutter den Kwas auf der Datscha ganz allein zubereitet. Das war relativ einfach, denn in der Küche lagen immer ein Stück Roggenbrot und eine Handvoll Rosinen. Sie goss Wasser darüber, bedeckte die Flüssigkeit mit Gaze und stellte sie an einen warmen Ort. So konnte der Gärungsprozess beschleunigt werden.

Wenn Sie also all diese Zutaten, ein großes Glas und ein wenig Geduld haben, dann haben Sie gute Chancen, Ihren eigenen erfrischenden Kwas mit geringem Alkoholgehalt herzustellen und zu genießen.

Zutaten für ein 1,5-Liter-Glas:

Julia Mulino Julia Mulino

Wasser – 1,5 Liter

Roggenbrot – 150 g

Zucker – 80 g

Rosinen – 20 g

Gaze (Baumwolltuch)

2-Liter-Glas

Zubereitung:

1. Trocknen Sie die Roggenbrösel im Backofen bei 130 ℃ für 20 Minuten.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Lösen Sie den Zucker in heißem Wasser auf und lassen sie das Wasser abkühlen, bis es lauwarm ist.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Geben Sie Roggenbrösel und Rosinen in ein Glas. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Rosinen gewaschen werden sollten. Einige argumentieren, dass ungewaschene Rosinen besser gären, während andere es vorziehen, sie vor der Verwendung schnell zu waschen und zu trocknen. Ich habe sie nicht gewaschen.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Füllen Sie sie mit Wasser auf.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Decken Sie sie mit Gaze ab und stellen Sie sie für 3-4 Tage an einen warmen, dunklen Ort.

Julia Mulino Julia Mulino

6. In ein paar Tagen werden Sie sehen, wie der Gärungsprozess beginnt.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Gießen Sie den Kwas ab.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Gießen Sie ihn in ein Glas mit einem dichten Deckel und stellen Sie ihn in den Kühlschrank.

Julia Mulino Julia Mulino

Einige Köche raten, das verschlossene Glas oder die Flasche zu Beginn an einem warmen Ort aufzubewahren und einige Rosinen und Zucker hinzuzufügen, um den Gärungsprozess zu intensivieren.

9. Servieren Sie Ihren Kwas kalt als Getränk oder verwenden Sie ihn als Brühe für eine kalte Suppe.

Julia Mulino Julia Mulino



