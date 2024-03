Amur-Pelmeni im Tontopf: Ein Hauch von Nostalgie aus der Sowjet-Ära (REZEPT)

Die als „Amur-Pelmeni“ bezeichneten Teigtaschen haben ihren Weg aus dem Fernen Osten in die Herzen der Menschen in ganz Russland gefunden.

Sie werden in Liedern besungen und wecken bei Menschen, die mit der sowjetischen Eisenbahn gefahren sind, oft unvergessliche Erinnerungen. Doch über die Herkunft dieser köstlichen Pelmeni wird immer noch heftig gestritten. Um diese Streitfrage zu klären, begeben wir uns auf eine Reise durch die Zeit, um die Geschichte dieses Gerichts zu ergründen.

Während der Name Amur auf eine Verbindung zu dem großen sibirischen Fluss im Fernen Osten verweist, sind die Ursprünge dieser Teigtaschen geheimnisumwittert. Zu Sowjetzeiten trugen diese Pelmeni in verschiedenen Restaurants im Fernen Osten unterschiedliche Namen wie Jermak (ein Eroberer Sibiriens), Zentral (zu Ehren eines Restaurants in Chabarowsk), Birobidschan (Hauptstadt der Jüdischen Autonomen Region) und Irtysch (zu Ehren eines anderen Flusses, der durch Russland, Kasachstan und China fließt).

Doch eine faszinierende Geschichte führt uns in die Stadt Belogorsk in der Amur-Region, wo in den frühen 1960er Jahren im örtlichen Bahnhofsrestaurant die Amur-Pelmeni aufkamen. Die Einheimischen sagen, dass die Köchin Ljubow Wowtschok diese Teigtaschen während eines beruflichen Weiterbildungswettbewerbs aus übrig gebliebenen Zutaten kreierte. Die Jury war von dem intensiven Geschmack der Teigtaschen beeindruckt, so dass sie auf die Speisekarten der Restaurants gesetzt wurden. Offenbar gab es danach ähnliche Pelmeni in vielen Eisenbahnrestaurants entlang der Transsibirischen Eisenbahn.

Diese Teigtaschen sind bei den Russen so beliebt, dass ihnen ein Lied gewidmet wurde. Der Liedermacher Alexander Kowaljow aus Chabarowsk wurde zu dem Lied Zentral-Pelmeni inspiriert — eine Ode an 13 verlockende Momente, die sich auf die Anzahl der Teigtaschen pro Portion bezieht.

Früher konnte man dem Gericht fernöstliche Köstlichkeiten wie Farn und Preiselbeeren hinzufügen, aber heutzutage wird darauf meist verzichtet. Diese saftigen Teigtaschen, die mit Rinderleber in einem Tontopf zubereitet und mit einem Brotfladen bedeckt werden, sind ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis.

Zutaten (für 4 Portionen):

Füllung für die Pelmeni:

Hackfleisch (Rind- und Schweinefleisch in gleichen Anteilen) — 350 g

Zwiebeln — 30 g

Wasser — 20 ml

Salz, Pfeffer, Zucker — nach Geschmack

Teig für die Pelmeni:

Mehl — 3 Tassen (ca. 250 g)

Salz — 1 Teelöffel

Pflanzenöl — 3 Esslöffel

Kochend heißes Wasser — 1 Tasse

Füllung für den Tontopf:

Frische Rinderleber — 150 g

Zwiebel — 1 Stück

Öl zum Braten

Brotfladen:

Mehl — 150 g

Ei — 1 Stück

Wasser — 50 ml

Soße:

Saure Sahne — 250 g

Mehl — 30 g

Rinderbrühe — 250 ml

Tomatenmark — 50 g

Zubereitung:

1. Bereiten Sie den Teig zu: Geben Sie in einer Schüssel kochend heißes Wasser zum Mehl, dann fügen Sie Salz und Öl hinzu. Kneten Sie den Teig, bis er eine glatte Konsistenz hat. Lassen Sie den Teig ein paar Stunden im Kühlschrank ruhen.

2. Mischen Sie alle Zutaten für die Füllung der Pelmeni.

3. Bereiten Sie die Pelmeni zu: Rollen Sie den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Fläche mit einem Nudelholz zu einer dünnen Schicht aus. Schneiden Sie mit einem Glas identische kleine Kreise aus dem Teig. Geben etwas von der Füllung in die Mitte und drücken Sie die Ränder zusammen.

4. Ich habe eine Pelmeniform verwendet, um den Vorgang zu beschleunigen.

5. Kochen Sie die selbstgefertigten Pelmeni, bis sie halb gar sind. Wenn sie an die Oberfläche steigen, lassen Sie weitere 3 Minuten köcheln, bevor Sie sie aus dem Kochtopf nehmen.

6. Bereiten Sie die Füllung für den Topf vor: Schneiden Sie die frischen Rinderleber in kleine Stücke.

7. Braten Sie die Leber mit etwas Pflanzenöl leicht an.

8. Schneiden Sie die Zwiebel. Dünsten Sie in einer Pfanne die gehackte Zwiebel in Butter an, bis sie glasig und leicht karamellisiert ist.

9. Stellen Sie alle Komponenten zusammen: Geben Sie in einen Tontopf die gekochten Rinderleber, eine Schicht der sautierten Zwiebeln und dann einen Teil der halbgaren Pelmeni.

10. Bereiten Sie die Soße zu: Verrühren Sie in einer separaten Schüssel die saure Sahne mit dem Mehl, bis alles gut vermischt ist. Geben Sie Rinderbrühe und Tomatenmark hinzu, so dass eine glatte und cremige Sauce entsteht.

11. Gießen Sie Soße über die Zutaten im Tontopf und achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig bedeckt sind.

12. Decken Sie alles mit einem Brotfladen ab: Um den Tontopf abzudecken, bereiten Sie die Brotfladen zu, indem Sie Mehl, ein frisches Ei und Wasser in einer Schüssel vermischen. Rollen Sie den Brotfladen so aus, dass er den Topf bedeckt, und bestreichen Sie ihn mit geschlagenem Ei.

13. Heizen Sie den Ofen auf 160 °C vor. Stellen Sie den mit dem Brotfladen bedeckten Tontopf mit den halbgaren Pelmeni hinein und backen Sie alles, bis die Pelmeni gar sind und der Brotfladen goldbraun wird.

14. Guten Appetit!

