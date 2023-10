Die 10 besten Geschmackskombinationen der russischen Küche

Wir haben Lebensmittel- und Speisekombinationen ausgewählt, die in Russland längst zu Klassikern geworden sind: Bratkartoffeln mit Pilzen, Blini mit Kaviar und als Vorspeise Wodka mit einer eingelegten Gurke.

Kartoffelpüree mit Frikadellen

Ein klassischer zweiter Gang zum Mittag- oder Abendessen, den man in jeder russischen Kantine kaufen kann. Zugleich ist das Gericht so beliebt, dass es auch zu Hause für die Familie oder für die Ankunft von Gästen zubereitet wird.

Um die Salzkartoffeln gehaltvoller werden zu lassen, werden Butter und Milch hinzugefügt, und die Frikadellen werden aus Hackfleisch (Schweine- und Rindfleisch) mit Zwiebeln, Milch und Brot (optional) zubereitet. Kombinieren Sie sie mit frischem oder eingelegtem Gemüse.

Bratkartoffeln mit Pilzen

Nur Kartoffeln, Pilze, Zwiebeln, Öl und Gewürze in einer Pfanne - aber das Ergebnis ist ein schmackhaftes und appetitliches Gericht, dem man nicht widerstehen kann. Besonders lecker ist es mit Steinpilzen oder Pfifferlingen.

Buchweizenbrei mit Schmalzfleisch

Eine preiswerte Mahlzeit, wenn zu Hause kein Fleisch vorhanden ist, und auch die beliebteste Mahlzeit auf einem Campingausflug. Es ist ein schnelles und nahrhaftes Gericht: Buchweizen ist reich an Vitaminen und Mikronährstoffen, und das Fleisch ist reich an Eiweiß und Eisen.

Der Buchweizen wird in Salzwasser gekocht und das Schmalzfleisch zusammen mit Zwiebeln gebraten, dann wird alles zusammengefügt und fertig ist das Campinggericht.

Schaschlik mit Gemüse

Das beste Gericht während der Erholung im Sommerhaus oder eines Ausflugs in den Wald ist auf Spießen gebratenes Fleisch mit frischem Gemüse und Kräutern (Lauchzwiebeln, Dill, Petersilie, Koriander). Manchmal werden nicht nur frische Tomaten und Gurken zu Schaschlik gegessen, sondern auch Auberginen-, Zucchini-, Paprika- oder Tomatenstücke aufgespießt und mitgebraten.

Fleisch (Schwein, Lamm, Rind oder Huhn) wird einige Stunden vor dem Kochen in Essig, Kefir, Mayonnaise oder Mineralwasser mariniert. Dadurch wird es mild und wohlriechend. Tomatensoße, Adjika oder Senf können zu den Spießen gereicht werden.

Blini mit Kaviar

Traditionelle russische Blinsen aus Mehl, Milch und Eiern passen gut zu Kaviar und saurer Sahne. Der salzige Kaviar verleiht den Blinis einen kräftigen Geschmack (und Farbe!), während die saure Sahne das Gericht saftiger werden lässt.

Roggenbrot mit Hering

Ein rustikales "Männer"-Sandwich - eine Scheibe Borodino-Roggenbrot, ein paar Stücken leicht gesalzener Hering und eine Zwiebelscheibe (Sie können auch rote Zwiebeln verwenden). Und oben drauf geben Sie frische Kräuter, (Petersilie, Lauchzwiebeln und Dill) und fertig ist der Snack.

Rassolnik mit Teigtaschen

Rassol ist eine Salzlake und Rassolnik wird mit Essiggurken zubereitet, wodurch die Suppe und das darin enthaltene Getreide und Gemüse einen sauren Geschmack erhalten. Um den Geschmack auszugleichen, werden Teigtaschen mit Kartoffel- oder Fleischfüllung zubereitet.

Brötchen mit Milch

Ein Glas Milch und ein frisch gebackenes warmes Brötchen reichen aus, um sich in die Kindheit zurückversetzen zu lassen. Idealerweise sollte es ein Brötchen mit Marmelade oder Zimt, ein Moskauer Brötchen oder eine Swerdlowsker Plunder sein.

Pelmeni mit saurer Sahne

Pelmeni bestehen aus Teig, der mit Hackfleisch, Salz, Gewürzen und manchmal auch mit Zwiebeln gefüllt ist. Manche Leute essen sie gerne mit der Brühe, in Tatarstan sind die Pelmeni sehr klein. Man kann sie mit saurer Sahne, Mayonnaise, Butter oder Ketschup essen.

Wodka mit Essiggurke

Eine Essiggurke (am besten eine ganze!) ist ein traditioneller Snack zum Wodka. Aber das ist nicht nur ein Klischee, sondern es steckt auch ein gesundheitlicher Aspekt dahinter. Gurken helfen bei der Verdauung, und damit scheidet der Körper Giftstoffe schneller aus.

Die Salzlake der Gurke wird am besten nicht sofort weggeschüttet, sondern für den nächsten Morgen aufbewahrt. Es wird vermutet, dass die salzige Gurkenlake einer physiologischen Lösung ähnelt und so dem Körper hilft, sich schneller zu erholen. Ob mit oder ohne Gurkensole, der Konsum von Alkohol sollte in Maßen erfolgen.



