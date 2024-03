Die 3 beliebtesten Rezepte für russische Bliny

1. Bauschige Bliny

Bauschige Bliny gelten als die traditionellen russischen Pfannkuchen. Der Schriftsteller Anton Tschechow verglich in seiner Erzählung O brennosti (dt.: Über die Vergänglichkeit) diese appetitliche Aufgeblasenheit mit der „Schulter einer Kaufmannstochter“.

Früher wurde für bauschige Bliny im Voraus ein spezieller Sauerteig zubereitet und im Ofen gebacken. Jetzt ist das Verfahren einfacher: Es wird gewöhnliche Hefe verwendet, aber wenn Sie dicke Bliny „wie von der Babuschka“ erhalten möchten, ist es besser, den Pfannkuchenteig mindestens eine Stunde lang gehen zu lassen.

Zutaten (für etwa 20 Bliny):

300-320 g Mehl

1 Ei

550 ml Milch

1 Esslöffel Zucker

25 g Butter

20 g frische Hefe (oder 10 g schnell wirkende Trockenhefe)

1/4 Teelöffel Salz

50 g Butter zum Einfetten der Bliny

50 ml Pflanzenöl zum Einfetten der Bratpfanne

Zubereitung:

1. Lösen Sie die Hefe in warmer Milch (30-35 °C) auf.

2. Mischen Sie das Mehl mit dem Zucker und dem Salz, geben Sie es dann zur Milch und verrühren Sie alles miteinander. Schlagen Sie das Ei mit einer Gabel leicht auf und geben Sie es zum Teig. Rühren Sie alles gut um.

3. Schmelzen Sie die Butter und geben Sie sie zum Teig, verrühren Sie sie.

4. Decken Sie den Behälter mit einem Handtuch oder Lebensmittelfolie ab und lassen Sie den Pfannkuchenteig 1,5 Stunden lang an einem warmen Ort aufgehen. Dann rühren Sie den Teig um und lassen ihn erneut aufgehen (weitere 1,5 Stunden). Wenn Sie Trockenhefe verwenden, genügt es, den Teig einmal eine Stunde lang aufgehen zu lassen. Der Teig sollte an Volumen zunehmen und an der Oberfläche sollten sich viele Blasen bilden.

5. Nun müssen Sie eine Pfanne mit dickem Boden erhitzen und mit Pflanzenöl einfetten.

6. Gießen Sie den Pfannkuchenteig am besten mit einer Kelle in die Pfanne und schwenken Sie sie, so dass die gesamte Oberfläche mit Teig ausgefüllt ist, bis ein perfekter Kreis entsteht.

7. Decken Sie die Pfanne mit einem Deckel ab und backen Sie den Blin etwa zwei Minuten auf jeder Seite.

8. Nehmen Sie den Blin aus der Pfanne und bestreichen Sie ihn auf beiden Seiten mit geschmolzener Butter. Diese dicken Bliny können mit Milch, saurer Sahne, Marmelade, Honig, Kaviar oder Lachsstreifen serviert werden.

2. Dünne Bliny

Diese Bliny, die Crêpes ähneln, zeichnen sich durch die Elastizität des Teigs und ein schönes Muster mit Löchern aus. Ihre Hauptbesonderheit ist, dass kochendes Wasser in den Teig gegossen wird. Sie sind schnell zubereitet und werden noch schneller gegessen.

Zutaten (für 25 Bliny):

3 Eier

2-3 Esslöffel Zucker

250 g Mehl

500 ml Milch

250 ml kochendes Wasser

eine Prise Salz

40 ml Pflanzenöl

Zubereitung:

1. In einem tiefen Gefäß müssen Sie 3 Eier aufschlagen und eine Prise Salz hinzufügen. Schlagen Sie die entstandene Masse mit einem Mixer schaumig.

2. Fügen Sie Zucker hinzu und gießen Sie die Hälfte der zimmerwarmen Milch dazu. Mischen Sie alles.

3. Geben Sie das gesiebte Mehl hinzu und mischen Sie alles gründlich, damit keine Klumpen entstehen.

4. Geben Sie die restliche Milch hinzu und mischen Sie alles durch.

5. Gießen Sie ein Glas kochendes Wasser hinzu und rühren Sie den Teig schnell mit einem Schneebesen.

6. Geben Sie das Pflanzenöl zum Teig und mischen Sie ihn. Lassen Sie den Teig 10 Minuten lang ruhen.

7. Fetten Sie eine Bratpfanne mit Pflanzenöl ein und braten Sie den Blin in der erhitzten Pfanne auf beiden Seiten goldbraun. Dünne Bliny können pur gegessen werden, oder Sie können sie mit Ihrer Lieblingsfüllung verzehren.

3. Bliny mit Zusätzen

Bliny passen zu einer Vielzahl von Füllungen, aber Bliny mit Zusätzen unterscheiden sich dadurch, dass sie von Anfang an mit Beigaben zubereitet werden. Am häufigsten werden Hüttenkäse, Pilze, grüne Zwiebeln, gekochte Eier, gesalzener Fisch, geriebener Käse oder Beeren und Obst für den Zusatz verwendet.

Zutaten (für 25-30 Bliny):

700 ml warme Milch

300 ml warmes Wasser

1 Teelöffel schnell wirkende Trockenhefe

450 g Mehl

2 Eier

1 Esslöffel Zucker

1 Teelöffel Salz

2 Esslöffel Pflanzenöl

250 g Zusatz (Champignons mit Zwiebeln und Kräutern)

Zubereitung:

1. Gießen Sie die warme Milch (30-35 °C) und Wasser mit derselben Temperatur in einen Behälter.

2. Geben Sie die Eier, Salz und Zucker hinzu und mischen Sie alles.

3. Mischen Sie in einer anderen Schüssel, in der der Pfannkuchenteig zubereitet werden soll, das Mehl und die Hefe.

4. Gießen Sie die Milch-Ei-Mischung portionsweise in das Mehl und die Hefe und rühren Sie dabei mit einem Schneebesen alles gut um. Decken Sie den Behälter mit Frischhaltefolie ab und stellen Sie ihn für eine Stunde an einen warmen Ort.

5. Bereiten Sie in dieser Zeit den Zusatz vor. Waschen und schneiden Sie die Champignons (oder andere Pilze) fein. Schneiden Sie auch die Zwiebeln fein. Sie können einige frische Kräuter für ein schöneres Aussehen hinzugeben (Dill, Petersilie oder Spinat sind gut geeignet). Braten Sie den Zusatz 5 Minuten lang in Pflanzenöl an (wenn Sie andere Pilze haben, kann die Garzeit länger sein).

6. Wenn der Teig leicht aufgegangen ist und sich an der Oberfläche Blasen gebildet haben, gießen Sie das Pflanzenöl hinzu und rühren Sie um. Lassen Sie den Teig für weitere 20 Minuten ruhen. Rühren Sie den Teig vor dem Backen der Bliny noch einmal um.

7. Erhitzen Sie eine Bratpfanne gut und fetten Sie sie mit Pflanzenöl ein.

8. Gießen Sie den Teig mit einer Schöpfkelle in die Pfanne. Geben Sie dann den Zusatz darauf und drücken Sie ihn mit einem Spatel leicht an, damit er am Teig haftet.

9. Backen Sie den Blin bei mittlerer Hitze, bis er gebräunt ist, drehen Sie ihn dann um und backen Sie die andere Seite. Die Bliny können vor dem Servieren mit Butter bestrichen werden.



