Die 5 beliebtesten Grießsorten in Russland

Getreide ist für viele russische Rezepte unverzichtbar; es kann auf verschiedene Weise zubereitet werden, was zu einer Vielfalt an Geschmack und Textur führt.

In Russland gibt es viele Grießsorten, die in der Gastronomie weit verbreitet sind. Und der traditionelle russische Brei ist nicht die einzige Verwendung für sie.

Laut einer Studie des beliebten Lebensmittel-Lieferdienstes SberMarket sind in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die beliebtesten Grießsorten in Russland Reis, Buchweizen, Hirse und überraschenderweise auch Bulgur und Erbsen.

1. Reis

Reis wird oft als Beilage zu Fisch oder Fleisch gegessen. Legion Media Legion Media

Reis enthält Zink, das die menschliche Haut und die Schleimhäute schützen und wiederherstellen kann. Allerdings ist er nur in braunem Reis enthalten, während die Russen meist polierten weißen Reis kaufen. Dieser gereinigte Reis ist lediglich eine Quelle für Kohlenhydrate.

Kohlrouladen. Legion Media Legion Media

In der russischen Küche wird Reis als Beilage zu Fisch, Fleisch oder Frikadellen gegessen. Er wird zu Suppen, Eintöpfen und Aufläufen hinzugefügt. Reis mit Ei und Kräutern ist eine beliebte Füllung für Pasteten. Er wird auch zur Herstellung von gefülltem Kohl verwendet – eine Füllung aus Fleisch, Reis und Gemüse wird in Kohlblätter eingewickelt. Manchmal wird er zu Fischsalaten hinzugefügt, zum Beispiel in Salat mit Krabbenfleisch und Salat mit Dorschleber.

Darüber hinaus ist ein Gericht der orientalischen Küche erwähnenswert: Plow. Dies ist ein herzhaftes und schmackhaftes Gericht, bei dem Reis zusammen mit Fleisch (meist Rind- oder Hammelfleisch), Zwiebeln, Karotten und Gewürzen gekocht wird.

2. Buchweizen

Buchweizenbrei mit Pilzen. Natkinzu/Getty Images Natkinzu/Getty Images

Buchweizen enthält pflanzliches Eiweiß, langkettige Kohlenhydrate und Antioxidantien, die den Körper vor Alterung schützen. Die Ballaststoffe, an denen Buchweizen reich ist, beseitigen überschüssiges Cholesterin und verringern das Diabetesrisiko.

Buchweizenbrei ist eine der beliebtesten Beilagen in der russischen Küche. Er wird mit Wasser oder Milch gekocht. Eine beliebte Kombination ist Buchweizenbrei mit Pilzen. Es heißt, dass Nikolaus II. diesen Brei, der nach einem speziellen Rezept gekocht wurde, fast täglich aß.

3. Hirse

Hirsebrei mit Kürbis. Strelov/Getty Images Strelov/Getty Images

Hirsegraupen werden aus Hirse gewonnen. Hirse ist einer der Hauptlieferanten von pflanzlichen Proteinen und Kohlenhydraten, sie enthält für den Organismus notwendige Mikroelemente.

Hirsepfannkuchen aus der russischen Region Mordwinien. Julia Mulino Julia Mulino

Hirse wird häufig für die Zubereitung von Hirsebrei mit Wasser oder Milch verwendet. Er wird mit Butter, saurer Sahne, Zucker oder Obst serviert. Ein häufiges Gericht in der Herbstsaison ist Hirsebrei mit Kürbis. Hirse wird zu Koteletts und ersten Gerichten hinzugefügt.

4. Bulgur

Bulgur-Brei mit Gemüse. Legion Media Legion Media

Bulgur ist ein mit Dampf unter Druck vorgekochter Weizen. Die Weizenkörner werden eingeweicht, gedämpft und getrocknet, dann werden sie geschält und zerkleinert. Das Ergebnis ist Bulgur.

Er ist besonders im Nahen Osten und in Zentralasien beliebt, aber in Russland ist er im Kaukasus und im Süden des Landes schon lange bekannt. Seit 2015 ist der Bulgurverbrauch in Russland erheblich gestiegen. Das Interesse daran wird von Ernährungswissenschaftlern und Vermarktern angeheizt, die ihn zur Gewichtsabnahme und für Vegetarier empfehlen.

Was seine ernährungsphysiologischen Eigenschaften angeht, so enthält Bulgur viele Ballaststoffe, Eiweiß, Kalium und Eisen und hat einen niedrigen glykämischen Index und einen geringen Kaloriengehalt. Daher kann Bulgur für Kinder und als Diätnahrung empfohlen werden.

Er wird für die Zubereitung von Brei, Plow, Salaten und Suppen verwendet.

5. Erbsen

Erbsensuppe mit Rippchen. Legion Media Legion Media

Gemahlene Erbsen sind ein Grieß, das aus den Samen von Hülsenfrüchten hergestellt wird. Erbsen enthalten viel Eiweiß (bis zu 23 %), Eisen, Phosphor und Kalzium sowie die Vitamine B, PP, E und Betakarotin.

Erbsen werden eingeweicht und dann mindestens eine Stunde lang gekocht, wobei sich ihr Volumen deutlich vergrößert. Grundsätzlich werden Erbsen für die Zubereitung von Suppen und Brei verwendet, aber manchmal werden sie auch für Pfannkuchen und Torten verwendet.

Altrussischer Snack, "Erbsen kolodkoy", auch bekannt als "Erbsenpudding". Julia Mulino Julia Mulino

Welche anderen Grießsorten werden in Russland gegessen?

In der russischen Küche sind auch Gerichte aus Hartweizen, Mais, Haferflocken und Perlgraupen beliebt. Aus Hartweizengrieß wird zum Beispiel Milchbrei gekocht, der von keinem Speiseplan im Kindergarten wegzudenken ist.

Frühstücksgrießbrei. Legion Media Legion Media

Maisgrieß wird zur Herstellung von Brei, Brot und Tortillas verwendet. Haferflocken werden am häufigsten für Brei verwendet, aber auch für Kekse, saure Sahne und Brot und als Zusatz zum Joghurt. Perlgraupen werden zu Suppen, Rassolnik und Schnitzeln hinzugefügt.



