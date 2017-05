Russische Leichtathleten für Olympia-Ausfall entschädigt

42 Leichtathleten, die aufgrund der Disqualifikation russischer Sportler durch die IAAF nicht an den Olympischen Spielen in Rio teilnehmen konnten, bekommen rund eine Million Rubel zugesprochen. So sollen sie für ihren unfreiwilligen Verzicht entschädigt werden.