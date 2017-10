Russlands Zentralbank bringt neue Rubel-Banknoten mit Krim- und Wladiwostok-Motiven in Umlauf

Die grünliche 200 Rubelnote ist dem 100 Eurogeldschein farblich sehr ähnlich, während die blaue Farbgebung der 2 000 Rubelnote der Farbe des 20 Eurogeldscheines ähnelt.

Die Darstellung der Zahlen hat sich ebenfalls geändert. Die neuen Ziffern sind dünner und länglicher, im Vergleich zum alten traditionellen Schriftzug – so ein Zufall, noch eine Ähnlichkeit mit dem Euro.

Der neue übernommene Schriftzug hat allerdings seinen Grund: bessere Lesbarkeit für Menschen mit Sehschwäche.

In jeder Hinsicht, so auch in der Form – sie ist nun rechteckiger – wurden die neuen Banknoten dem gängigen Rubeldesign angepasst.

Die neueste Errungenschaft ist ein einzigartiger QR-Code, der in der rechten Ecke der neuen Banknoten platziert ist: Scannen Sie ihn ein und Sie werden automatisch auf die Website der Russischen Zentralbank weitergeleitet.

Es gibt einen weiteren wichtigen Unterschied. Die Vorder- sowie die Rückseite der 2 000 Rubel-Banknote sind mit den Sehenswürdigkeiten zweier Städte bedruckt: Die Russki-Brücke in Wladiwostok und das Kosmodrom Wostotschny in der Region Amur. Auf dem 200 Rubelgeldschein sind zwei Sehenswürdigkeiten Sewastopols abgebildet: Das Denkmal der versunkenen Schiffe (Adlersäule) und die Ruinen einer alten griechischen Kolonie, die im Süd-Westen der Halbinsel Krim liegt.

Die russische Zentralbank begann mit dem Umlauf der neuen Geldscheine in Moskau, auf der Halbinsel Krim und in Fernost.