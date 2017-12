Ist Einkaufen in Russland wirklich billiger als im Westen?

Während einige Lebensmittel in Russland tatsächlich spürbar günstiger sind als in Europa oder den USA, sind viele auch um ein Vielfaches teurer. Das zeigt auch eine Studie der russischen Online-Zeitung "Realnoje Wremja" (deutsch: "Echtzeit") von Anfang November.

Zu den fünf meistverkauften Produkten in Russland, die hier tendenziell günstiger sind, gehören Eier, Hühnchen, Kartoffeln, Kohl und Zwiebeln. Gleichzeitig jedoch kosten beispielsweise bulgarischer Paprika, Tomaten, Joghurt, Schokolade und Wein in Russland wesentlich mehr als in den meisten europäischen Ländern.

Bei der Preisberechnung für jedes Land orientierte sich die Studie an folgenden Supermärkten:

Deutschland - Real

Frankreich - Monoprix

Italien - Carrefour

Spanien - Carrefour

Serbien - Maxi

USA - Freshdirect

Russland - Metro