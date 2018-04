Otto Group storniert Online-Shops in Russland

Die Otto-Zentrale in Hamburg Pressebild Otto Group Pressebild Otto Group

Im Rahmen eines Strategiewechsels und einer Umstrukturierung der ausländischen Filialen außerhalb des deutschsprachigen Raums wird die Otto Group unter anderem in Russland die Arbeit der Online-Shops von Otto und Quelle einstellen. Dasselbe betrifft auch andere Länder. All das geschieht „entsprechend der globalen Strategie“ des Versandhandels, wie der Leiter der Otto Group in Russland, Martin Schierer, gegenüber der russischen Zeitung Kommersant sagte.

Völlig zurückziehen will sich das deutsche Unternehmen aus dem russischen Markt nicht. Vielmehr solle nun die Marke Bonprix hier verstärkt vertrieben werden. Außerdem bietet die Otto Group über ihre Tochter eSolutions die Betreuung der von Versand-Onlineportalen für andere Marken wie Tom Farr oder Zarina an.

Die deutsche Otto Group ist seit dem Jahr 1990 in Russland tätig.

