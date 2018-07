Klingelnde Kassen: Wer verdient an WM-Fans?

Mancher verdient täglich rund 160 Dollar, indem er einfach nur Bier an der Moskauer Nikolskaja-Straße an durstige WM-Fans verkauft.

Die FIFA-Fußball-WM 2018 in Russland bietet viele Möglichkeiten für kleine und größere Unternehmer, richtig gut zu verdienen. Während in Moskau und den anderen zehn Weltcupstädten Scharen von Fans umherziehen, bieten die Russen eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die den Bedürfnissen der Gäste gerecht werden und den Anbietern den Umsatz ihres Lebens bescheren.

Hotels, Bars und Taxis

Mit Tausenden von Touristen ist die Nachfrage nach Unterkünften und Gemeinschaftsverpflegung steil angestiegen. Berichten zufolge sind die Einnahmen der Moskauer Hotels und Restaurants allein in der ersten Woche der Meisterschaft bereits um rund 15 Prozent gestiegen. Es gab 700 Fälle von Überteuerung in Hotels, die die Behörden registrierten, aber das hält einige Einheimische nicht davon ab, ihre Wohnungen zu Wucherpreisen unterzuvermieten.

Die hohe Nachfrage hat auch zu einem Anstieg der Taxipreise geführt. In Moskau und St. Petersburg sind sie teils auf das Droppelte bis gar aufs Dreifache angestiegen. So waren einige Bewohner von St. Petersburg schockiert, als sie plötzlich über 2.996 Rubel (33 Dollar) für eine achtminütige Fahrt zahlen sollten, die normalerweise 100 Rubel (1,5 Dollar) kostet.

Straßenhändler, Musiker und Gesichtsmaler

Bier, Souvenirs, Musik, Straßenessen: Die Fans müssen nicht zum Laden gehen, die Verkäufer kommen selbst zu ihnen.

"Die Hauptzeit ist ab 23 Uhr bis 3 Uhr morgens ", sagt Alexander, der Bier in der Nikolskaja-Straße verkauft. "Es gibt viele Leute, in Geschäften läft das nicht (Bier nach 23 Uhr) und es gibt Warteschlangen in Bars. Man kann tatsächlich mehr als 10.000 Rubel ($ 158) pro Nacht machen, wenn man will. Holen Sie sich einfach ein Bier für 50 Rubel ($ 0.8) und kommen Sie dann hierher, um es zu verkaufen. "

Auch künstlerische Berufe zieht es zu den Fans: Ob Flaggen oder etwas anderes, Körperkünstler bemalen Sie direkt vor Ort, für 100 Rubel (1,5 $) oder mehr, je nachdem, wie knifflig Ihre Idee ist.

"Das ist unser bestes Geschäft", sagt der 17-jährige Andrei, der mit seinem Freund Timofei auf der Nikolskaja malt. Ihr tägliches Einkommen beträgt 8.000 Rubel ($ 126). "Wenn wir 18 werden, würden wir gerne eine Shisha-Bar eröffnen, weil es profitabel ist."

Führungen und Übersetzer

"Übersetzungen während der WM 2018: Alle Sprachen. Treffen und Transfer von Gästen ", heißt es in einer der vielen Anzeigen auf der Avito-Website, die durchschnittlich 1.000 Rubel (16 US-Dollar) für Übersetzungen und private Führungen verlangen. Und das ist nicht so hoch.

Jewgeni aus Moskau hat einem wohlhabenden Fußballfan seine Dienste als persönlicher Führer und Fahrer eines teuren Autos in der Stadt angeboten: Alles für 40.000 Rubel ($ 632) pro Tag - und auch das ist nicht das Maximum. "Frauen bieten auch solche Dienste an - nein, keine Escorts, nur attraktive Frauen. Aber ihre Raten sind höher als meine", sagte Jewgeni.

Ausflüge haben ebenfalls an Wert gewonnen. „Wenn es sonst 20.000 Rubel ($ 316) kostet, einen Bus für 20 Personen für einen Tag zu mieten, kostet jetzt der gleiche Bus der gleichen Firma 100,000 bis 120,000 Rubel ($ 1,581-1,898),“ sagte Nikita Grudzin, Projektleiter bei einem Ausflugsanbieter, russischen Medien.

Aber dies ist nur ein Teil des Bildes: Illegale Ticket-Wiederverkäufe und auch Sportwetten sind weitere Mittel, sich eine goldene nase zu "verdienen". Aber das kann leider kein Land verhindern.

