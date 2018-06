Wer sind die Menschen, die bei der WM 2018 auf Russlands Sieg setzen?

Russland war noch nie dafür bekannt, eine starke oder auch nur durchschnittlich gute Fußballmannschaft zu haben. Erst kürzlich belegte sie beim diesjährigen Ranking der FIFA-Weltmeisterschaft nur den 70. Platz. Nach den ersten beiden Siegen beginnen die Fans, sich zu fragen: „Verdammt, Russland wird die Weltmeisterschaft gewinnen, oder?“

Manche von ihnen glauben sogar so sehr an den Sieg der russischen Nationalmannschaft, dass sie ihr Geld darauf setzen.

Zauberei oder nur Heimvorteil

„Ich wette immer auf Außenseiter, einfach weil mich kleine Renditen im Leben nicht wirklich interessieren. Leider ist das manchmal auch problematisch“, sagt (rus) Wassilij Trunin. „Einmal setzte ich 100 Pfund (etwa 114 Euro) auf Israel, als es gegen Russland spielte. Ich schaute mir das Spiel in der Nähe von London mit Freunden an. Israel ist zwar kein Unbekannter für mich, aber seit meiner Kindheit habe ich immer auf Russland gesetzt. Und dann hat Israel in letzter Minute gewonnen. Nachts legte ich dann auf dem Rückweg einen Zwischenstopp im Wettbüro ein und nahm als Trost meine 900 Pfund (etwa 1 023 Euro) mit.“

Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow Reuters Reuters

„Ich wette bei dieser Weltmeisterschaft auf Russland, weil sie das Gastgeberland sind. Ich glaube, dass die patriotischen Gefühle der Mannschaft helfen werden und die Gesamtatmosphäre beeinflussen. Und natürlich mochte ich die Quote von 42:1. Und da Holland nicht mitspielt, muss nun die russische Nationalmannschaft die Landsleute stolz machen!“, bemerkt Niels aus Holland. Er selbst wettete 500 Euro darauf, dass Russland diese Weltmeisterschaft gewinnen wird. Sollte er recht behalten, erhält er 21 000 Euro.

Laut Sozialerhebungen (rus) glauben 14 Prozent der Russen an einen russischen und 13 Prozent an einen deutschen Sieg. Das beliebteste Argument, das für Russlands Sieg benutzt wird, ist, dass die Russen in ihrem Heimatland spielen. „Der Heimvorteil ist bei einer Weltmeisterschaft nicht zu unterschätzen. Ich denke, dass die Fußballer und Experten diesen Faktor nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben“, schreibt (eng) der Nutzer Doormatt26 auf Reddit.

Warum nicht?

Vielleicht mag der Gedanke, auf Russlands Sieg zu setzen, von außen ein wenig verrückt erscheinen und diejenigen, die darauf wetten, wissen das. Sergej Lichatschow setzte drei Euro auf einen russischen Sieg mit einer Quote von 1:40. „Einmal, als die russische Eishockey-Nationalmannschaft am Ende 0:3 verlor, bin ich vorzeitig ins Bett gegangen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich finde, dass man an sein Team in jeder Situation glauben und es unterstützen muss. Denn das gibt der Mannschaft die Kraft, ebenso an sich selbst zu glauben“, erklärt er.

„Mein Freund hat bei der diesjährigen Weltmeisterschaft 5 000 Rubel, also 67 Euro, auf Russland gesetzt. Auf meine Frage, ob er noch alle Tassen im Schrank habe, antwortete er: Warum nicht? Erstens wird es dadurch spannender, die Spiele zu verfolgen. Zweitens liegen 160 000 Rubel beziehungsweise 2 150 Euro auch nicht jeden Tag auf der Straße.“ Er sagte das mit so einer Überzeugung, als würden Messi und Ronaldo in der russischen Nationalmannschaft spielen!“, schreibt (rus) Konstantin auf Instagram.

Manche denken, dass Sie so Ihren „echten“ Patriotismus ausdrücken. „Goldman Sachs sagt das Scheitern der russischen Mannschaft während der Fußballweltmeisterschaft voraus. Deshalb setze ich auf den Sieg der russischen Mannschaft. Ich habe mein eigenes Geld darauf gesetzt. Die Chancen liegen bei 1:41, da offensichtlich niemand an den Sieg der Russen glaubt. Ein Patriot ist jedoch jemand, der nicht nur dummes Zeug schwätzt, sondern Taten sprechen lässt. Ein Pseudopatriot hingegen wird keinen einzigen Cent auf unsere Nationalmannschaft setzen, er ist ja nicht blöd, aber er wird an jeder Ecke von seiner Liebe zu seiner Heimat erzählen“, kritisiert (rus) Alexej Schabunin.

Doch es gibt auch Leute, wie Matthis Desmots aus Frankreich, die aus vollem Herzen daran glauben (eng), dass Russland eine Chance hat: „Eine Weltmeisterschaft ist nicht die Bundesliga, Premier League oder Ligue 1. Diese Turniere dauern sehr lange und meist gibt es einen Favoriten, der die ganze Sache schließlich gewinnt. Bei einer Weltmeisterschaft gibt es nur sieben Spiele!!! In diesem kurzen Zeitraum kann alles passieren. In sieben Spielen könnte ‚Catenaccio‘ oder die ‚Bus-Taktik‘ das Unmögliche möglich machen. Schaut euch doch die Portugiesen an, die bei der Europameisterschaft im Jahr 2016 nicht mal zu den Favoriten zählten. Oder die Griechen im Jahr 2004. Russland hat also durchaus eine Chance!“

