Warum Russland immer noch nicht an den eigenen WM-Erfolg glauben kann

Die russische Mannschaft befindet sich nach dem Sieg über Ägypten auf dem ersten Platz in Gruppe A. Die Russen selbst sind von diesem erfolgreichen Beginn des Turniers so schockiert, dass sie es immer noch für einen Traum halten.

Nach dem 5:0-Sieg über Saudi-Arabien bezwangen die Russen bei der Fußball-Weltmeisterschaft Ägypten nun mit 3:1 und begeisterten Fußballfans auf der ganzen Welt. Russland war jedoch sicherlich nicht der Gruppenfavorit. Und doch gibt es zum ersten Mal in der Geschichte die Hoffnung, dass die russische Mannschaft es in die K.-o.-Phase schafft – aber nur, wenn sie am 25. Juni gegen Uruguay gewinnt.



Unterdessen weigern sich russische Fußballfans noch immer, diesen zweiten Heimtriumph zu glauben. Das Spiel gegen Ägypten hat die russische Twittersphäre geradezu explodieren lassen.

„Das ist nicht unsere Mannschaft!“

Als Russland durch ein bizarres Eigentor von Ahmed Fathi in Führung ging, waren die russischen Fans immer noch skeptisch gegenüber einem erfolgreichen Ausgang des Spiels.

Не забивает сборная России, забивает за нее Египет — Илья Барабанов (@barabanch) 19 июня 2018 г.

"Erzielt nicht die russische Mannschaft die Tore, dann macht es zumindest Ägypten für sie."

In der 50. Minute stieg die Stimmung jedoch schließlich, als Denis Tscheryschew ein weiteres Tor schoss und Russland mit 2:0 in Führung lag.

РОНАЛДУ ЛОХ

ЧЕРЫШЕВ БОГ!! — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 19 июня 2018 г.

„Ronaldo ist ein Verlierer, Tscheryschew ist ein Gott!!“, schrieb ein Fan.

На этот раз даже сами — 𒀭𒁕𒃶 (@Kokuyama) 19 июня 2018 г.

„2:0, auf keinen Fall... wir haben es diesmal sogar selbst geschafft.“

Das hinderte natürlich einige Russen nicht daran, die Befürchtung zu äußern, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann:

ПАЦАНЫ, Я НЕ ВЕРЮ, ЧУДЕСА КАКИЕ-ТО, ЭТО ТОЧНО СБОРНАЯ РОССИИ ИГРАЕТ? — пломпи (@fawnplompi) 19 июня 2018 г.

„Leute, ich kann es nicht glauben, es muss ein Wunder sein... Seid ihr sicher, dass es auch die russische Nationalmannschaft ist, die spielt?“

Сборная России будто и не сборная России вовсе 🤷🏼‍♀️👌🏻

2:0 🇷🇺 #РоссияЕгипет — ʇɥɓıluooɯ (@lera_skolpneva) 19 июня 2018 г.

„Das russische Team ähnelt überhaupt nicht dem russischen Team“, schrieb ein anderer Nutzer.

Nur drei Minuten nach dem zweiten Tor traf Stürmer Artjom Dsjuba, auch bekannt als „Die russische Tormaschine“, zum 3:0. Von da an waren die Fans in Ekstase.

РАЗБУДИТЕ МЕНЯ СРОЧНО ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 19 июня 2018 г.

„Kann mich bitte jemand aufwecken… Was um Himmels willen geht hier vor sich?“, rief ein Fan aus.

Вызывайте пожарных, эта сборная — огонь!🇷🇺⚽️🔥 — Маарио Дахарис (@teushine) 19 июня 2018 г.

„Ruft die Feuerwehr an, dieses Team ist Feuer und Flamme!“

И все таки до сих пор подозрения что это наша сборная по хоккею замаскировалась и играет в футбол#РоссияЕгипет#ЧМ2018 — Kumamon (@13dd962000b348c) 19 июня 2018 г.

„Ich habe immer noch den Verdacht, dass es sich nur um unser Hockey-Team handelt, das verkleidet spielt“, schrieb ein anderer Fan.

это я удаляю твиты о том, какая плохая у нас сборная: pic.twitter.com/pAh2opWZV7 — слойка | ЧМ (@m_likeli_hood) 19 июня 2018 г.

„Das bin ich, wie ich alle meine Tweets lösche, wie schlecht unser Team ist“, heißt es in einer weiteren humorvollen Nachricht.

Andere populäre Fantheorien über Russlands Triumph äußerten beispielsweise den Verdacht, dass morgen die Welt untergeht und wir alle sterben werden, oder dass die russische Mannschaft einfach folgende geniale Strategie verfolgt hat:

2 года играть как говно, чтоб соперники думали, что наша сборная говно, а потом всех порвать на #ЧМ2018 - тактика великого комбинатора. #worldcup#RUSEGY — Пьяный Твиттер (@drunktwi) 19 июня 2018 г.

„Spielt zwei Jahre lang grottenschlecht, um die ganze Welt glauben zu lassen, dass das Team furchtbar ist, nur um dann herauszukommen und alle zu vernichten“.

