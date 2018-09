Panne bei Bank-Werbung: Ein Mann bekommt Drohanrufe, nachdem Sberbank seine Nummer verwendete

Russia Beyond

Der Moskauer Designer Ignat Goldman hat sich ratlos am Kopf gekratzt, nachdem ihm von Dutzenden unbekannten Personen etwa 5 000 Rubel (rund 60 Euro) überwiesen wurden. Das erzählte er in seinem Facebook-Post. Es stellte sich heraus, dass die staatliche Sberbank seine Telefonnummer fälschlicherweise in einer Werbung der Geldtransaktionen zwischen Sberbank und Tinkoff, ihrer Partnerbank, verwendet hatte.

Goldman musste seine Karte blockieren, um weitere Transaktionen zu verhindern. Er sagt auch, er bekäme jetzt Drohanrufe von Leuten, die ihn des Betrugs bezichtigten. Der Designer erzählte, er habe früher sechs Monate mit der führenden Bank Russlands zusammengearbeitet. Goldman plant jetzt, Sberbank wegen Missbrauchs seiner Personaldaten, Verletzung der Privatsphäre und des damit verursachten Stresses zu verklagen.

