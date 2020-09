Warum lassen Russland und China den US-Dollar fallen?

Die russische Regierung setzt ihre neue Strategie der Abkehr vom US-Dollar sehr konsequent um. Was sind die Vor- und Nachteile dieser Politik?

Seit wann drängt Russland den „Greenback“ zurück?

Der Anteil der Handelsgeschäfte zwischen Russland und China mit dem US-Dollar ging im ersten Quartal 2020 auf 46 Prozent zurück. Vor fünf Jahren lag er noch bei 90 Prozent. Die Entdollarisierungs-Initiative in Russland begann 2014 während der Sanktionen aufgrund der Ereignisse auf der Krim.

Eine der Maßnahmen der Vereinigten Staaten bestand darin, Russland die Nutzung des Dollars zu erschweren. Angesichts der Tatsache, dass die amerikanische Währung im internationalen Handel am häufigsten verwendet wird und sogar Zahlungen in lokalen Währungen häufig in US-Äquivalente umgerechnet werden, würde der gesamte russische Handel zusammenbrechen, wenn man ein Sklave des Dollars wäre.

Andere Länder, darunter China, die Türkei, der Iran, Indien und Brasilien, haben sich der Initiative ebenfalls angeschlossen.

„Trotz der Umstellung auf Entdollarisierung ist die Vormachtstellung des US-Dollars bei den meisten Transaktionen weltweit offensichtlich, was bedeutet, dass der Entdollarisierungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, sagt Ekaterina Nowikowa, Associate Professor für Wirtschaftstheorie an der Plechanow Universität.

Die wirtschaftlichen Hintergründe

Russland handelt nicht viel mit den USA und verkauft seine Waren größtenteils nach China und in die Europäische Union.

„Bis zu einem gewissen Grad ist die Entdollarisierung der russischen Wirtschaft ein unvermeidlicher Prozess, wenn man einen im Vergleich zu China und der EU besonders milden Warenaustausch zwischen den beiden Ländern sowie laufende geopolitische Prozesse berücksichtigt“, sagt Alexander Abramow, Finanzanalyst an der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation (RANEPA).

Die Volatilität (d. H. Instabilität) des Rubels macht ihn jedoch auch schwächer als den Euro und den chinesischen Yuan, was zu einer geringeren Anzahl von Rubeltransaktionen mit den wichtigsten Wirtschaftspartnern Russlands führt. Zum Beispiel macht der Rubel nur sieben Prozent des gesamten Handels mit China aus.

Kann russisches Öl mit Rubeln bezahlt werden?

Aufgrund der hohen Volatilität des Rubels ist es bis heute unmöglich, ausschließlich Rubel für Berechnungen zu verwenden, während für die Verwendung von Derivaten Änderungen am russischen Recht erforderlich sind. Es ist daher noch nicht möglich, langfristige Verträge zu unterzeichnen. Beispielsweise soll das Abkommen über die Lieferung von russischem Gas nach China über die Pipeline „Sila Sibiri“ eine Laufzeit von 30 Jahren haben.

Angesichts der Globalisierung müssen alle Berechnungen an ein Äquivalent gebunden sein. Die Frage ist: wenn nicht an den Dollar, an welche Währung dann? Der Euro ist die erste Währung, die bei internationalen Transaktionen in den Sinn kommt. Er wird bereits von Russlands größtem Ölproduzenten, Rosneft, genutzt.

Wie tragfähig ist eine Abkehr vom Dollar?

Es besteht kaum eine Chance, dass jemand den Dollar in naher Zukunft erfolgreich vollends entthront, aber dies hindert die Länder nicht daran, ihn gegen ihre eigenen Währungen auszutauschen, selbst bei internationalen Geschäften. Im Jahr 2019 unterzeichneten Russland und China einen Vertrag über die Verwendung nationaler Währungen im gegenseitigen Handel. Dies trug zur allmählichen Reduzierung des Dollar-Verkehrs bei - von 90 Prozent im Jahr 2015 auf nur 46 Prozent im Jahr 2020.

„Die Strukturen der internationalen Bankenreserven basieren zu mehr als 60 Prozent auf dem US-Dollar. Der Dollar nimmt im internationalen Handel immer noch die Spitzenposition ein“, sagt Dmitri Bykow, Chefanalyst bei „Russ Invest“. Mehr als 60 Prozent der russischen Exporte und ein Drittel der Importe arbeiten mit US-Dollar. Öl- und Gasverträge werden ebenfalls auf Basis der US-Währung abgeschlossen. Ein Fünftel aller in Russland getätigten Bankeinlagen erfolgt ebenfalls in Dollar, obwohl dieser Trend seit Anfang 2020 rückläufig ist.

Dennoch hat die russische Zentralbank den US-Dollar-Anteil an ihren Reserven konsequent reduziert. Im April 2018 beschleunigte Russland nach der neuen Runde strenger US-Sanktionen den Abzug seiner Reserven aus US-Staatsanleihen. Die russischen Investitionen gingen um die Hälfte zurück - von 96,1 Mrd. USD auf 48,7 Mrd. USD im Mai und dann noch einmal auf 14,9 Mrd. USD. Zum Vergleich: Im Februar 2013 beliefen sich die russischen Investitionen in US-Anleihen (vor den Ereignissen auf der Krim) auf insgesamt 164,3 Mrd. USD.

Warum bevorzugt Russland den Dollar sogar bei Geschäften mit Europa?

Die Verwendung des US-Dollars im Handel mit Europa ist ein Überbleibsel einer Vergangenheit, als der Euro noch nicht existierte. Eine Reihe nationaler europäischer Währungen (mit Ausnahme der deutschen D-Mark) waren weder sehr zuverlässig noch verfügten sie über die erforderliche Liquidität. Da lag es nahe, auf den Dollar auszuweichen.

Die Situation hat sich jedoch inzwischen geändert. Die russische Regierung erklärte im Oktober 2018, sie arbeite aktiv daran, die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Dollar zu verringern, zum Beispiel durch die Stimulierung von Transaktionen in nationalen Währungen. Russland und die EU beabsichtigen beide, sich aufgrund von Handelsstreitigkeiten mit den USA vom Dollar zu entfernen, behauptete das Finanzministerium. Eine Arbeitsgruppe wird gebildet, um die Umstellung auf nationale Währungen in naher Zukunft zu bewerten. Darüber hinaus scheint die Diskussion über US-Sanktionen gegen das Nord Stream 2-Pipeline-Projekt zwischen Russland und Deutschland die Notwendigkeit einer solchen Initiative nur zu erhöhen. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte könnten US-Sanktionen gegen einen westlichen Partner - Deutschland - verhängt werden.

Wie können die Schwankungen des Rubels aufgefangen werden?

Die Umstellung auf einen frei schwankenden Rubel im Jahr 2014 hat die Stabilität und Prognostizierbarkeit der Währung wirksam verbessert. Als die Maßnahme damals verabschiedet wurde, wertete das den Rubel fast um das Doppelte ab. Er erholte sich jedoch schnell und wurde ohne Beteiligung der Zentralbank gehandelt.

Unabhängig davon, welche Strategien Russland verfolgt, um die Schwere der Folgen einer Abwertung des Rubels zu begrenzen, kann dies nur mit einer Umstrukturierung der russischen Wirtschaft erreicht werden. Die Nutzung des Rubels bei Transaktionen mit China und den Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) scheint vielversprechend.

Russland unterhält keine vergleichbaren Beziehungen zur EU, da der Preis für die exportierten Waren Russlands immer noch an den Dollar gebunden ist. Die Verwendung des Rubels mit Indien hat sich jedoch allein im vergangenen Jahr verdoppelt und beträgt 77,8 Prozent aller Transaktionen. Zur gleichen Zeit im Jahr 2019 waren es nur 34,8 Prozent.

Die russische Regierung ist überzeugt, dass der Schritt der BRICS-Staaten, nationale Währungen für den gegenseitigen Handel zu verwenden, auch die Abhängigkeit von der US-Politik verringern könnte. Indien ist nur ein Beispiel dafür.

