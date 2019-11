Diese Staaten sind die größten Investoren der russischen Wirtschaft (INFOGRAFIK)

Ungeachtet der gegenwärtigen diplomatischen Spannungen sind amerikanische Unternehmen führend bei Auslandsinvestitionen in Russland. Laut einer aktuellen Studie des EY-Beratungsunternehmens (ursprünglich Ernst & Young) haben US-amerikanische Unternehmen 2018 zweimal mehr als europäische Investoren und fünfmal mehr als asiatische Unternehmen in Projekte in Russland investiert (rus). Jedes amerikanische Unternehmen investierte damit durchschnittlich rund 224 Mio. USD, europäische und asiatische Unternehmen rund 90 Mio. USD bzw. 40 Mio. USD

Die Studie wurde vom Foreign Investment Advisory Council, das die russische Regierung bei der Verbesserung ihres Investitionsklimas unterstützt, durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurden 95 in Russland tätige ausländische Unternehmen befragt, darunter 53 im FIAC vertretene Unternehmen. Darunter sind so große Namen wie Unilever, Nestle, Shell, Mars, PepsiCo, Novartis und Kinross Gold.

Die Befragten sind im Durchschnitt 28 Jahre auf dem russischen Markt tätig, sechs davon seit dem frühen 20. Jahrhundert! Hier sind einige der wichtigsten Informationen:

